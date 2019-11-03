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3 листопада • оновлено в 10:39
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Даже слово "раньше" скоро станет экстремистским

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1. Установлены данные моряков БДК “Ямал”, которых наградили за военные преступления в Крыму и Сирии. Подробнее читайте в расследовании волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm.

2. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором собраны факты преследования крымчан за отказ от службы в российской армии, а также о количестве призывников с начала оккупации полуострова россией.

3. Зато без бандер: понаехавшие в Крым кавказцы организовали на полуострове вооруженную преступную группу, которая занималась запугиванием и вымогательством у предпринимателей. Оккупанты сообщили о задержании одного из членов ОПГ. Думаю, скоро перед ним извинятся и выпустят на свободу.

Новости Крымнаша. Даже слово "раньше" скоро станет экстремистским

4. Оккупанты в Ялте назначили нового “мэра” — Ивана Имгрунта. Ранее этот понаехавший фигурировал в коррупционном скандале на Кубани — содействовал незаконным сделкам с землей.

5. Из СИЗО Симферополя освобожден пропагандон из Алушты Алексей Назимов, который провел за решёткой более трех лет вместе с освобожденным 3 октября коммунякой Павлом Степанченко (пиНжак). Оба звали телевизионную версию россии, и даже помогали ей в меру своих сил захватывать Крым, а в благодарность “родная гавань” наградила коллаборантов тюремным сроком за длинные языки. Кроме того, Назимов жалуется, что ему вернули испорченным украинский паспорт, который оккупанты изъяли во время обыска в квартире. Это к слову о паспортах, которые коллаборанты бережно хранят. Теперь Назимов, помогавший оккупантам растаптывать международное право, намерен обратиться в ЕСПЧ.

6. РЖД, опасаясь полезных, по заверениям путина, санкций, пустит поезда в Крым через фирму-прокладку — частную компанию “Гранд Сервис Экспресс”. Напомню, РЖД в Крыму называется КЖД — типа спрятались, и ни у кого к ним вопросов нет.

Новости Крымнаша. Даже слово "раньше" скоро станет экстремистским

7. Прокатился на велосипеде по окрестностям Бахчисарая. Кирдык водохранилищу Эгиз-Оба! Вот так сейчас ставок выглядит, который питается из реки Кача (фото)! Воды совсем йок в Чурук-су (правый приток Качи)… По всей Каче стоят насосы, которые раньше поливали огороды и поля. До Орловки и “Вязовой рощи” реки Кача больше не будет. Зато возле того, что осталось от водохранилища, оккупанты устроили бурное строительство.

Новости Крымнаша. Даже слово "раньше" скоро станет экстремистским

8. Жители Ялты жалуются, что в “родной говени” город превратился в бомжатник. Многие связывают это с открытием моста и понаехавшими, а также вспоминают, каким был город “раньше”: “На мой личный взгляд, честно, Ялта в бомжатник превратилась за последнее время. Курортный город и столько этих бомжей и алкашей. Одна Пушкинская что только стоит. Кошмар. И кому захочется сюда приезжать, смотреть на этот сброд?”. Ответы: “Истину говоришь, автор!”, “И отдыхающие приезжают под стать бомжам”, “Эти бомжи — такие же жители Ялты… Чьи-то бывшие друзья, родственники и одноклассники… Ужасно то, как стремительно увеличивается их число”, “Вы ошибаетесь. Это все понаприезжали за последние 5 лет с материка (прим — из россии) в поисках лёгкой жизни. Я почему-то не припомню раньше такого количества бомжей и попрошаек”, “Это горькая правда. Город настолько загажен и заселён маргиналами, что на курорт уже и не тянет, особенно с такими неоправданно высокими ценами”, “Цены на все и на аренду тут, конечно, капец.

Знакомые с материка (прим — из россии) приезжали, просто охреневали с этого. Такое ощущение, что сюда вся россия закупаться и отдыхать приезжает, что такие расценки — что на продукты, что на аренду”, “К сожалению, это не только ваш личный взгляд, город стал очень грязным”, “(Рашистка из Перми) Чистота, эстетика и уют города зависят от самих жителей. Чисто там, где не сорят”, “(Ответ рашистке) Очень грязная Ялта стала после того, как запустили мост. Вы сказки эти себе рассказывайте. Еще 2-3 года назад такого срача в городе не было”, “Это россия — привыкайте к новым реалиям”, “Это понаехи, не рассчитавшие силы”, “Абсолютно согласен! И на Набережной их полно, и в центре. Жаль, что "жемчужина" теперь такая!!!”, “А при чём тут Ялта? Уровень жизни стал таким”, “Ялта грязная, полный срач. Один мост чего стоит перед вокзалом. Свалку сделали под ним, а когда-то там все было ухоженно, всегда цветы на косогоре сажали, слова приветствия для гостей города, кусты все обрезаны были и смотрелось все ухоженным. Чисто и красиво, а сейчас там один бомжатник и горы земли навалены”.

Новости Крымнаша. Даже слово "раньше" скоро станет экстремистским

9. Спрос рождает предложение: админы ватных крымских групп периодически рекламируют конторы, помогающие в оформлении всех видов украинских документов (с выездом на материковую часть Украины). Подозреваю, что рекламируют не бесплатно. Слоган рекламы — “ЕВРОПА БЕЗ ВИЗ”.

Новости Крымнаша. Даже слово "раньше" скоро станет экстремистским

P.S. “Со времен СССР”, “еще 5 лет назад”, “были времена”, “при Украине”, “когда-то”, “было”, “до 2014 года”, “стало” или совсем аккуратное и робкое “2-3 года назад”… Какими только словами ни приходится прикрывать свое отношение к тому, что происходит в оккупированном Крыму в сравнении с тем, что было до оккупации и начала войны россии против Украины. И даже слово “раньше” скоро станет экстремистским…

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Росії
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
И где массовые расстрелы через повешение последних крымских татар,фото почти упавшего моста,новости безсвета,безвода,безсала,фотки жовто блакитного на всех горах крыма,репортажи о демострациях крымчан с уркопаспортом в одной руке и дешёвыми укролекарствами и едой в другой на площадях заявленных мусором и потрохами от сьеденных ёжиков,,,скучно девчонки
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Губань Сергій, быстро удалили ответ очень быстро но повторюсь,,не будет ,,,крым расцветает а тот Крым что в ваших новостях вы придумали что бы не было так мучительно обидно за то что просрали,,,а без него вы как старая проститутка никому не интересны
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Губань Сергій
Губань Сергій
Фахрутдинов Исмаил, падажди дарагой, все будэт, все будэт! Благадаря тэбэ дарагой и диля тэбэ дарагой!
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Не знаю из какого места автор высасывает эти якобы новости но даже сосать уже толком не получается,,,,ни о чем
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