1. Оккупанты приняли решение о депортации Евгения Гайворонского. “В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае”, — сообщил адвокат Алексей Ладин, который также добавил, что Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, и есть опасения, что его выдворят прям к боевикам созданной россией террористической организации “ДНР”. Решение о депортации вынес т.н. “судья” Б.В. Горбов
2. “Во время дождя потолок в камере Сейрана протекает до такой степени, что ему приходится собирать вещи и стоять в том углу, где более-менее сухо” — супруга политзаключенного Кремля Зарема Элиханова рассказала о состоянии своего арестованного супруга и о том, как семья живет без него
3. Несмотря на новый газовый договор между Украиной и россией, “Нафтогаз Украины” продолжит добиваться от россии компенсации за крымские активы в международных судах
4. За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в оккупированный Крым. За весь 2018 год таких специальных разрешений было выдано 2194 (в среднем 182 разрешения в месяц). Все остальные иностранцы прибыли в Крым незаконно
5. С сегодняшнего дня и по 25 декабря оккупанты перекрыли проход в Керченском проливе. Будет ограничено движение и на мосту. Причина — скоро по скрепе проедет трусливая кремлевская крыса. Официально же объявлено, что перекрытие моста и пролива связаны с “проведением технологических работ”
6. Сегодня с утра в Керчи весело. На дорогах полно “ГАИ”, в город нагнали полицаев, даже в спальных районах между домами стоят. А ведь только 21 число. Как же вовчик боится людей. Видимо, знает, что есть за что. Из Крыма сделали зону, а сама россия превратилась в ДЕМО версию ГУЛАГа.
7. Предвкушение поездатости! Оккупанты обнесли ЖД вокзал Севастополя двойной линией заборов (а в некоторых местах — тройной).
8. Кримська резервація, Євпаторія. Дитячі малюнки на стіні… Думаєте, совкопітеки коли-небудь передохнуть? Та ніколи! Допоможе тільки депортація на расію як правонаступницю совка
9. Севастопольские ватники отвечают понаехавшим, которые не довольны жителями Крыма: “Это вы просто к срани в рф привыкли и принюхались, научились выкручиваться”, “Вам так не нравятся севастопольцы? Так возвращайтесь домой или ищите другие места. А мы здесь жили из поколения в поколение, и жить будем. А такие, как вы, только портят дух города. Вонь какая от вас здесь. Вы приехали в наш дом. Мы вас не звали. И не вам нам указывать, как жить и что делать”
10. Крым в оккупации продолжает утопать в мусоре. Наличие проблем в этой сфере признал и Гоблин, который стал грозно топать ножками, обещая, что вот-вот наступит безмусорный рай. Но к обещаниям оккупантов жители оккупации уже давно относятся с недоверием: “Ну наконец!!!! Мольбы тысяч людей из соцсетей были услышаны! Сам ГЛАВА снизойдет до наших проблем. Уборка улиц и состояние зеленых зон Симферополя находится в удручающем состоянии, однако, с нового года ситуация должна измениться, сообщил Аксенов”, “Но не сказал с какого нового года, а пальчиком наш пострел — везде поспел, только толку нет”, “За 5 лет не решил и дальше не решит”, “Видим мы уже экологию в Крыму”, “Регион продолжают засирать строительным мусором”, “Мусор в Керчи собирают нервно, диссонансно и аритмично”, “В Саках тоже в зоне санитарной охраны грязевого озера складируется строительный мусор. Идиоты или враги”, “Да практически везде так! Опять город (Симферополь) тонет в мусоре”, “Грех жаловаться, мусор-то российский”, “Так постоянно теперь. Уют гавани потому что. НАТО придет — порядок наведет!”.
11. Оккупанты продолжают украшать Ялту и Севастополь к Новому году в цветах флага Украины
12. Йолочка, гори! Полюбившаяся всем рубрика “А шо там в Мелитополе?”. Столица процветающего в богатой гавани Крыма Симферополь (слева) и захудалый (сори) городишко нищей Украины, гнобимый всевозможным хвашизмом, Мелитополь! Ну, в общем, любуйтесь…
P.S. Оккупанты вчера вечером начали процедуру депортации из Крыма Евгения Гайворонского, который радостно встречал россию в 2014 году, но позже разочаровался и принялся писать правду о происходящих в Крыму событиях. Оккупанты, недолго думая, решили Гайворонского вышвырнуть и отобрать у него никчемный аусвайс с формулировкой — “получил российский паспорт с нарушениями”. И ведь это далеко не первый случай, когда оккупанты выкидывают из Крыма граждан Украины, в том числе родившихся здесь крымчан, у которых в оккупации остаются семья, близкие, дом, вся жизнь… А учитывая то, что “российский паспорт с нарушениями получили” абсолютно все жители Крыма, то в любой момент участь Гайворонского может постигнуть каждого. Даже для оккупантов выданные в Крыму аусвайсы являются просто бумажками, которые в любой момент можно отобрать, а владельца такой бумажки депортировать — и это в лучшем случае.
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