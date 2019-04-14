|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Местные растворяются в массе понаехавших

940Читати матеріал російською

1. Со дня массовых обысков среди крымских татар прошло уже более 2-х недель, но флешмоб в поддержку репрессируемых не только не утих, но и приобрёл ещё больший размах. Уже тысячи неравнодушных людей в Крыму и за его пределами выразили свою солидарность в мирном протесте крымскотатарского народа против бесчинства российских оккупантов

2. Арестованного фигуранта симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Айдера Салединова поместили в карцер СИЗО в Ростове-на-Дону. 3 апреля 2019 года на краткосрочном свидании Айдер рассказал супруге о беспокоящих его сильных болях в пояснице, о болях при движении и о том, что он подозревает смещение сустава. Салединов обратился за медицинской помощью к медперсоналу СИЗО, но вместо оказания соответствующей помощи он был брошен в карцер

Новини
После этого кто-то в Москве смеет открывать рот о братской любви?

3. Будни оккупированного Севастополя — это колонны военной техники оккупантов на улицах города

4. Вчера днем оккупанты сообщили, что судно “Седов”, которое не впустила в свои территориальные воды Эстония из-за находящихся моряков из Керчи на борту, направилось в Польшу https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1116649881588961280 (фото-скрин). Но уже вечером стало известно, что Польша также запретила впускать судно в свои воды: “Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма”, — сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, напомнив также о требовании к россии освободить пленных украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года

Новини
Как для Украины придумали президента

5. В Керчи отпобедобесили детский сад “Дюймовочка”, где оккупанты провели военную квест-игру “Зарница”. Оккупанты заявили, что целью шабаша является “формирование патриотических чувств и любви к родине”. Скоро прям из детсада в Сирию и на Донбасс будут отправлять

Новости Крымнаша. Местные растворяются в массе понаехавших

6. В Феодосии дети в военной форме тоже почтили дидов

Новости Крымнаша. Местные растворяются в массе понаехавших

7. В оккупированном Севастополе даже День космонавтики превратили в милитари угар, в который традиционно втянули детей в военной форме и с оружием в руках

Новости Крымнаша. Местные растворяются в массе понаехавших

8. Сегодня поезд поБеды прибыл на пустой ЖД вокзал оккупированного Симферополя, где ватники пели и плясали в честь войны, которую снова повторили. В школах города дети разыгрывают сценки блокадного Ленинграда. Победобесие и культ смерти и войны нон-стоп

Новости Крымнаша. Местные растворяются в массе понаехавших

9. Ватники радуются обещанной медицине по российским ГОСТам: “Сегодня были в поликлинике городской. Мать прошла после инсульта врачей, и сказали, что в больницу только после окулиста. Но к нему талонов нет и приёма нет!!! Почему так происходит??”. Комментарии: “Да, медицина у нас ещё та!”, “Все для людей!”, “На материке (прим — в россии), та же история. Талоны на месяц вперед, принимают 8 часов в неделю, потом и очереди такие”, “Да все есть, люди. Приходите, записывайтесь. Меня к травматологу записали за 25 дней. Не вижу смысла подымать кипишь. Единственное, что не нравится, долго в очередях сидеть”, “Есть один глазник на весь город. И запись к нему минимум месяц ждать”, “Я Вам скажу больше — мама проходит комиссию на инвалидность, которая по закону должна проходить не больше 2 недель. И что в итоге? К половине специалистов талонов нет — только на май. Бардак и издевательство!”, “В поликлинике нашей бардак полный”

10. Ватник решил выпендриться: “ — Как там у вас в оккупированном Крыму? -Ну, как-то так” — и опубликовал фото трассы Таврида с намеком на то, что оккупанты “развивают” Крым. Но в комментариях что-то пошло не так: “Ватники, бл*”, “В свободном Омске всё стабильно. Оккупируйте кто-нибудь Омск (+ фото убитых дорог)”, “Да все норм, и в Крыму в основном такие же (как в Омске) дороги. Только ко всему они ещё узкие”, “Самое обидное, что они скоро убьют красоту нашего Крыма”, “В Крым льют миллионы рублей, чтобы население видело хоть какие-то изменения к лучшему. Потому что, кроме дорог и различных строек, россии нечем похвастаться”, “Да, хороша дорога. Танки теперь везде проедут. А бабла сколько отмыли! А срубленные при строительстве трассы сотни деревьев, кустарников, погубленные родники — какие мелочи!”, “Таврида — норм, а как быть с дорогой домой, по которой я каждый день еду??”, “Так строят для удобства пАнаехов. Местным, по большому счету, та Таврида до одного места. Больше интересует состояние дорог в городе и пригороде. Про дворы я вообще молчу”. Было в комментариях много ольгинцев и рашистов, которые писали, что россия поднимает Крым с колен, поэтому последовал и такой комментарий из Крыма: “Смотрю, в обсуждении одни понаехи топят. Крымчан практически нет”

P.S. Завершу выпуск мнением жителя оккупированной Керчи о замещении населения, что всегда делают оккупанты на захваченных ими территориях: “Среди понаехавших много военных, росгвардейцев и прочей публики под погонами, для которых ударными темпами в городе возводится жилье. Но некоторые не стали дожидаться своей квартиры и прибыли в благодатный Крым с чадами и домочадцами. По соседству квартиру снимает семья, в которой даже хозяйка крепко держит язык за зубами, а дети ведут себя заправскими штирлицами. Если бы не джип с номерами Алтайского края, куда все они ранним утром загружаются, то никто бы и не знал, откуда их занесло в Крым. До них эту же квартиру снимала семья из Амурской области. Россия намеренно заселяет Крым. В Керчи строят дом для росгвардейцев, в районе строительства моста возвели временный городок для ВАДовцев, однако достаточно и тех, кто, не торгуясь, снимает жилье в городе за десять-пятнадцать тысяч рублей. В районе Партизанского распаевали массив под индивидуальное строительство, где обустраиваются на жительство понаехи из Сибири. Российский "Альфа-банк" кредитует в россии молодые семьи, бюджетников и военнослужащих для приобретения жилья в Крыму. А (крымский) РНКБ открыл специальную кредитную линию для жителей россии по ставке на один процент ниже альфабанковского для покупки жилья в Крыму. Причем для самих крымчан РНКБ никаких льготных кредитов для приобретения ими жилья не выдает. Статистика утверждает, что от трети до половины всех сделок с недвижимостью совершают в Крыму именно понаехи. То есть россия не скупится на финансовые льготы для заселения полуострова чужаками. Если так и дальше будет продолжаться, то местные растворятся в массе понаехавших, как соль в рыбном рассоле”.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки