1. Со дня массовых обысков среди крымских татар прошло уже более 2-х недель, но флешмоб в поддержку репрессируемых не только не утих, но и приобрёл ещё больший размах. Уже тысячи неравнодушных людей в Крыму и за его пределами выразили свою солидарность в мирном протесте крымскотатарского народа против бесчинства российских оккупантов

2. Арестованного фигуранта симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Айдера Салединова поместили в карцер СИЗО в Ростове-на-Дону. 3 апреля 2019 года на краткосрочном свидании Айдер рассказал супруге о беспокоящих его сильных болях в пояснице, о болях при движении и о том, что он подозревает смещение сустава. Салединов обратился за медицинской помощью к медперсоналу СИЗО, но вместо оказания соответствующей помощи он был брошен в карцер

3. Будни оккупированного Севастополя — это колонны военной техники оккупантов на улицах города

4. Вчера днем оккупанты сообщили, что судно “Седов”, которое не впустила в свои территориальные воды Эстония из-за находящихся моряков из Керчи на борту, направилось в Польшу https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1116649881588961280 (фото-скрин). Но уже вечером стало известно, что Польша также запретила впускать судно в свои воды: “Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма”, — сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, напомнив также о требовании к россии освободить пленных украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года

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5. В Керчи отпобедобесили детский сад “Дюймовочка”, где оккупанты провели военную квест-игру “Зарница”. Оккупанты заявили, что целью шабаша является “формирование патриотических чувств и любви к родине”. Скоро прям из детсада в Сирию и на Донбасс будут отправлять

6. В Феодосии дети в военной форме тоже почтили дидов

7. В оккупированном Севастополе даже День космонавтики превратили в милитари угар, в который традиционно втянули детей в военной форме и с оружием в руках

8. Сегодня поезд поБеды прибыл на пустой ЖД вокзал оккупированного Симферополя, где ватники пели и плясали в честь войны, которую снова повторили. В школах города дети разыгрывают сценки блокадного Ленинграда. Победобесие и культ смерти и войны нон-стоп

9. Ватники радуются обещанной медицине по российским ГОСТам: “Сегодня были в поликлинике городской. Мать прошла после инсульта врачей, и сказали, что в больницу только после окулиста. Но к нему талонов нет и приёма нет!!! Почему так происходит??”. Комментарии: “Да, медицина у нас ещё та!”, “Все для людей!”, “На материке (прим — в россии), та же история. Талоны на месяц вперед, принимают 8 часов в неделю, потом и очереди такие”, “Да все есть, люди. Приходите, записывайтесь. Меня к травматологу записали за 25 дней. Не вижу смысла подымать кипишь. Единственное, что не нравится, долго в очередях сидеть”, “Есть один глазник на весь город. И запись к нему минимум месяц ждать”, “Я Вам скажу больше — мама проходит комиссию на инвалидность, которая по закону должна проходить не больше 2 недель. И что в итоге? К половине специалистов талонов нет — только на май. Бардак и издевательство!”, “В поликлинике нашей бардак полный”

10. Ватник решил выпендриться: “ — Как там у вас в оккупированном Крыму? -Ну, как-то так” — и опубликовал фото трассы Таврида с намеком на то, что оккупанты “развивают” Крым. Но в комментариях что-то пошло не так: “Ватники, бл*”, “В свободном Омске всё стабильно. Оккупируйте кто-нибудь Омск (+ фото убитых дорог)”, “Да все норм, и в Крыму в основном такие же (как в Омске) дороги. Только ко всему они ещё узкие”, “Самое обидное, что они скоро убьют красоту нашего Крыма”, “В Крым льют миллионы рублей, чтобы население видело хоть какие-то изменения к лучшему. Потому что, кроме дорог и различных строек, россии нечем похвастаться”, “Да, хороша дорога. Танки теперь везде проедут. А бабла сколько отмыли! А срубленные при строительстве трассы сотни деревьев, кустарников, погубленные родники — какие мелочи!”, “Таврида — норм, а как быть с дорогой домой, по которой я каждый день еду??”, “Так строят для удобства пАнаехов. Местным, по большому счету, та Таврида до одного места. Больше интересует состояние дорог в городе и пригороде. Про дворы я вообще молчу”. Было в комментариях много ольгинцев и рашистов, которые писали, что россия поднимает Крым с колен, поэтому последовал и такой комментарий из Крыма: “Смотрю, в обсуждении одни понаехи топят. Крымчан практически нет”

P.S. Завершу выпуск мнением жителя оккупированной Керчи о замещении населения, что всегда делают оккупанты на захваченных ими территориях: “Среди понаехавших много военных, росгвардейцев и прочей публики под погонами, для которых ударными темпами в городе возводится жилье. Но некоторые не стали дожидаться своей квартиры и прибыли в благодатный Крым с чадами и домочадцами. По соседству квартиру снимает семья, в которой даже хозяйка крепко держит язык за зубами, а дети ведут себя заправскими штирлицами. Если бы не джип с номерами Алтайского края, куда все они ранним утром загружаются, то никто бы и не знал, откуда их занесло в Крым. До них эту же квартиру снимала семья из Амурской области. Россия намеренно заселяет Крым. В Керчи строят дом для росгвардейцев, в районе строительства моста возвели временный городок для ВАДовцев, однако достаточно и тех, кто, не торгуясь, снимает жилье в городе за десять-пятнадцать тысяч рублей. В районе Партизанского распаевали массив под индивидуальное строительство, где обустраиваются на жительство понаехи из Сибири. Российский "Альфа-банк" кредитует в россии молодые семьи, бюджетников и военнослужащих для приобретения жилья в Крыму. А (крымский) РНКБ открыл специальную кредитную линию для жителей россии по ставке на один процент ниже альфабанковского для покупки жилья в Крыму. Причем для самих крымчан РНКБ никаких льготных кредитов для приобретения ими жилья не выдает. Статистика утверждает, что от трети до половины всех сделок с недвижимостью совершают в Крыму именно понаехи. То есть россия не скупится на финансовые льготы для заселения полуострова чужаками. Если так и дальше будет продолжаться, то местные растворятся в массе понаехавших, как соль в рыбном рассоле”.

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