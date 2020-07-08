1. В 4 утра, как нацисты в 41-ом, оккупанты ворвались с очередными обысками в дома крымских татар. После обысков, которые прошли в разных районах Крыма, были задержаны 6 человек: Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков и Вадим Бектемиров. Всех доставили в симферопольское гестапо ФСБ на бульваре Франко. Дилявера Меметова, в чьем доме также провели обыск, дома не было

2. Позже стало известно о том, что оккупанты задержали после обыска седьмого крымского татарина — Зекирью Муратова, в дом которого ворвались в 3 утра! Супруга задержанного сообщила: “Все перерыли, нашли какую-то книгу. Зекирья сказал, что это не его книга. Месяца два назад приходил человек из Симферополя, предъявил фотографии, предлагал сотрудничество, муж отказался. Но ему сказали — я тебя все равно посажу”. Всего задержаны семь человек, а восьмой — Дилявер Меметов, которого на момент обыска не было дома — объявлен в розыск

3. Среди задержанных сегодня, как вы уже знаете, был Александр Сизиков. Это инвалид I группы, который полностью лишился зрения в 2009 году. Передвигаться самостоятельно не может, поэтому был задержан вместе с супругой. Ранее Сизиков неоднократно выступал в поддержку репрессируемых крымских татар и выходил с одиночным пикетом, а в руках держал плакат “Инвалиды против задержаний”. Очень опасный “террорист”. Дополнительные обыски оккупанты провели по адресу прописки супруги Сизикова в поселке Октябрьское Красногвардейского района и в доме его бабушки в селе Тургеневка Бахчисарайского района

4. У нас снова обыски и аресты… Снова боль для семей арестантов и для всего народа… Страшно осознавать, что прийти могут за каждым, особенно, если ты — къырымлы. Был бы человек, а статью УК подберут

5. “Представительство президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений рф, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова”, — заявили в ведомстве. Протест из-за новой волны обысков выразили также в МИД Украины и в посольстве США в Киеве. Тем временем Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения обысков. О том, как проходили обыски и задержания, прочтите и посмотрите по ссылке + фото задержанных

6. Оккупанты преследуют граждан Украины, которые отказались получать российские аусвайсы, но продолжили проживание на оккупированной территории. По данным Крымской правозащитной группы (КПГ), только в 2019 году 171 решение о выдворении из Крыма было вынесено оккупантами в отношении граждан Украины, проживающих на полуострове. КПГ зафиксировала также пытки по отношению к отказникам от аусвайсов. Еще одной негативной тенденцией в 2019 году было игнорирование т.н. “судами” наличия близких родственников — КПГ зафиксировала факты выдворения граждан Украины, несмотря на проживание в Крыму их детей и супругов.

7. С 1 по 7 июля оккупанты не пропустили 355 граждан в оккупированный Крым через административную границу с Херсонской областью. С начала месяца админгрницу пересекли 3963 человека: 1734 человека выехали на материк, а 2229 человек заехали в оккупацию (это крымчане и жители материка, которые ехали в Крым по особым обстоятельствам, ввиду чего были пропущены оккупантами)

8. Бывшую судью Керченского горсуда обвинили в государственной измене, сообщили в Прокуратуре АРК. Изменнице грозит от 12 до 15 лет

9. По статистике оккупантов, Крым занимает последние места в рейтинге благополучия. Согласно данным экспертов, 17,2% населения живут за чертой бедности, а 2% людей не получают и половины прожиточного минимума. Таким образом, крымчане оказались на 76 месте из 85 по уровню доходов. Севастополь занимает 35-е место — за чертой бедности здесь проживает 12% населения. Вот такая получилась “витрина русского мира”

10. Бывшего главу оккупационного “Севнаследия” назначили зам. генерального директора Херсонеса. Михаил Рязанцев запомнился обслуживанием интересов крупных застройщиков и освобождением земли от того самого культурного наследия… Какой ценный кадр!

11. Часть Симферополя и Симферопольского района оккупанты в четверг на целый день отключат от водоснабжения. Мотивируют якобы проведением “ремонтных работ”. Напомню, уже 3 недели из кранов у многих жителей города идет ржавая вода, а водохранилища, несмотря на июньские дожди, продолжают мелеть

12. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 5. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1043 человек, в том числе 254 в Севастополе. Умерли 36 человек, в том числе 5 — в Севастополе

13. Так мені подобається, коли кримовата міжнародне право згадує. Почитайте

P.S. Все задержанные сегодня оккупантами крымские татары являются активистами, которые ранее публично выражали поддержку репрессируемым представителям своего народа, а также уже являлись объектами преследования со стороны оккупантов. Я не знаю, что больше всего приводит в ярость и заставляет сжиматься сердце: то ли испуганные лица детей, то ли заплаканные лица жен и матерей… Наверное, всё это для каждого неравнодушного человека позволяет воспринимать происходящее в Крыму не как статистику, а как человеческую трагедию. Просто вдумайтесь: инвалида I группы, полностью потерявшего зрение, задержали вместе с супругой, потому что он не может самостоятельно передвигаться… Россия в ее нынешнем виде не имеет права на существование!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.