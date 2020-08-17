1. Понаехавшие из Чечни избили трех охранников рынка в оккупированной Евпатории. Нападавших, которых никто не задержал, было около 20 человек, вооружены арматурой. Пострадавшим отбили головы, поломали руки, ноги. Один из них рассказал: “Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать. Один из них залез на забор, но не мог слезть и упал прямо в яму раскопок Керкенитиды (прим — античное городище). Полиция не смогла догнать вылезшего из склепа или побоялась”. Жизнь в режиме “зато без бандер” бьет ключом

2. Паблик Симферополя. Ах, какие сны видят жители столицы АРК: “Мне приснился сон, что вся эта понаехавшая п *здота из федерации возвращается обратно. А в Ялту зашли круизные лайнеры. А из симферопольского аэропорта появились рейсы в Лондон и Будапешт”, — прокомментировала крымчанка заголовок российских пропагандонов “Украина приготовилась к возвращению Крыма и Донбасса”

3. Российские оккупанты продолжают нарушать международное гуманитарное право и права ребенка в Крыму, вовлекая детей в российское милитаристское движение “Юнармия”, которое создано Кремлем, учитывая успехи нацистского “Гитлерюгенда”. 15 августа в ряды “Юнармии” в Джанкое приняли очередную группу детей

4. Над пляжами оккупированной Орловки низко летают вертолёты ихтамнетов, радуя скрепную вату. Пока не стреляют, но это пока

5. Армянск. Вся вонь на месте… просто привыкли: “Не думайте, не навожу панику, но реально сегодня запах вечером в 20:30 почувствовала в районе Симферопольской 9/11. И снова тот же: сода и еще какая-то примесь”, “Каждый день, и днем, и ночью воняет. Просто привыкаем и живем с этим”, “Тянет с улицы дико, запах лекарств каких-то”

6. Спасительный трубопровод от водопроводных войск МО рф глазами очевидца: “Ох, потешили меня вояки, которые "душу вложили" в строительство трубопровода. Живу в селе Строгановка и видел материалы, из которых проложили трубопровод, и наблюдал за самим процессом строительства. Так вот, сколько времени отработали новые трубы? Уже в начале августа у нас в селе прорвало трубопровод. Несколько домов залило. Обидно, что дома пострадали, и воды ушло большое количество в никуда. Причина аварии в том, что эти трубы предназначены не для воды. Диаметр труб для водных целей слишком мал. У меня сложилось впечатление, что проблему с дефицитом воды "решают" все на "тяп-ляп". Это же кому-то пришла "гениальная идея" при помощи укладки 50 км трубы диаметром 15-20 см решить типа проблему с водой!”

7. Ялта. Водопад (с исконно-русским названием) Учан-Су, летом обычно переходящий из режима “водопад” в режим “водокап”, сейчас даже водокапом не назовёшь: вода лишь слегка сочится по скалам, а если где и капает, то очень мало и нехотя. Ниже вода уходит под русло, само русло полностью пересохло

8. Мусор в окна — это 100% лапти. В Армянске 40% населения — ихтамнеты с ихтамнетками и ихтамдетками: “Накипело!!! Ужасно раздражают люди, которые выкидывают мусор (объедки) из окон!!! Если вы такие любители животных и так сильно переживаете за то, что они ночью будут голодать, будьте любезны выйти и покормить их заранее!! В следующий раз хрюкайте, когда творите такое, пусть ваши соседи знают своих героев в лицо! Хотите что-то выкинуть? Бросайте деньги! Купим корм, миски и всё необходимое! Ну а вам — мусорное ведро. Пожалуйста, анонимно”, “Всё больше отморозков. Кидают не любители животных, а бессовестные человекоподобные. Страшно, что их всё больше, и наследие их будет ещё хуже”, “Ладно бы только еду, а то ведь и презервативы, и бычки, и бутылки. Это разве люди?”, “Даже больше скажу, есть те, кто вообще выбрасывает всё в окно, при этом живя в доме с мусоропроводом!!! Семейка в 2-17: бабуля с кухни все очистки, мусор, помои — в окошко, дочь с другого окна ковры потрусит (с 7-го этажа), внучок фантики от конфет тоже в окошко отправляет. Там под окнами жесть, дворник ходит, возмущается, хотя можно было давно на таких жалобу написать”, “Пофиг, бросал и буду бросать”

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 7. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2179 человек, в том числе 419 в Севастополе. Умер 51 человек, в том числе 12 — в Севастополе

10. Почему абитуриенты из Крыма выбирают вуз на материковой Украине? Отвечают студенты, приехавшие из оккупации поступать в Херсон: “Мать осталась в Донецке, отец — в Германии. Живу сейчас в Крыму, город Ялта. В Крыму нет такой перспективы из-за санкций. Единственный вариант нормально зарабатывать — это отучиться в Украине”, “Я собираюсь работать судоводителем, поэтому я пришел сюда поступать. У меня был выбор, остаться либо там, либо тут, но мне нравится здесь (прим — на материковой Украине) больше. Здесь больше возможностей. Например, с этим образованием я смогу работать по всему миру”

P.S. Завершить выпуск хочу словами еще одного будущего студента, который так ответил на вопрос журналистов о причинах поступления в вуз на материковой Украине, а не в Крыму: “Цілий рік я готувався до вступу в Херсонську державну морську академію. Я вчив українську мову та історію. Я приїхав вчитись до Херсону. Це мій вибір через мою проукраїнську позицію. У мене не було вибору, бо Батьківщина чекає на мене…”. Напомню, подросткам, которые поступают в вузы в этом году, на момент вторжения россии в Украину и оккупации Крыма было в среднем по 10 лет.