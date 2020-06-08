1. “Диляра скучает по Крыму, но даже во сне его не видит. Амету он снится редко, чаще — недостроенный дом в Узбекистане. В Крыму также осталась и его мама, до сих пор хранящая его белую тетрадь с первыми крымскими воспоминаниями”. Прочтите историю семьи крымских татар, которые вернули Крым после депортации и снова потеряли его после российского вторжения в Украину.

2. Помощник главы оккупационной администрации Ялты Дилявер Сейдаметов (коллаборант), избитый понаехавшими чеченцами за то, что сделал им замечание, не намерен обращаться в “полицию” и наказывать обидчиков, так как считает конфликт “исчерпанным”. Наверное, еще и извинился.

3. В оккупированном россией Крыму выявлены 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 614 человек, в том числе 176 в Севастополе. Умерли 17 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

4. Керчь. Оккупанты анонсировали новый сезон мародерства, на который свезут преступников-добровольцев из россии на раскопки античного некрополя и поселения Кыз-Аул, боспорского города Китей и крепости “Керчь”.

5. Алупка. Воронцовский дворец. Реконструкция а-ля рюс: “Был сильный ветер, временная кровля сложилась и повредила каминную трубу. Замотали, прикрепили, и новую медную крышу разобрали”. Полюбуйтесь! Напомню, в июне 2019 года дворец затопило после дождя, т.к. нанореконструкторы фактически оголили крышу, первую нанореконструкцию которой уже провели в 2017 году. Гробит Воронцовский дворец та же фирма “Рога и копыта”, что и Хансарай в Бахчисарае, и дом-музей Чехова в Ялте.

6. Спустя 6 лет оккупации самые сообразительные ватники из числа тех, кто в 2014-ом галопом мчался на оккупендум продавать Родину, начали догадываться, что “древние укры” выкопали не только Черное море, но и Северо-Крымский канал.

7. Безграмотные балалайки все еще думают, что спасли Крым и русский язык от страшных бандер. Дословная цитата: “Вот и мечтает Украина вернуть похорошевший Крым! Они даже русский язык не могли дать крымчанам, не говоря уже о большем! Считают Крым акупированным”.

8. Ни на минуту не прекращаются в Крыму издевательства оккупантов и ватоголовых родителей над детьми, которых готовят к “последнему бою”.

9. И о ватоголовых родителях: папа-предатель Александр Талипов растит сына-ихтамнета. Тут все логично и закономерно. У этого ублюдка нет пути назад — только за мост.

10. Коллаборант, боевик и “депутат” из Керчи Константин Ерманов предупреждает собратьев по разуму о том, что россия, которой он помог оккупировать Крым и часть Донецкой и Луганской областей, крайне опасна: “Для тех, кто еще сидит в ВК, напоминаю, в Крыму за год возбуждено 18 уголовных дел на пользователей ВК за экстремистские высказывания. В основном это критика власти. Фейсбук, в отличие от этой помойки, не выдает данные своих пользователей, и там вы полностью защищены. Следовательно, тут я бываю крайне редко и всем советую завести страничку в ФБ”. Смотрите, как запел в родной говени.

11. Давайте не забывать о непримиримой ненависти севастопольской ваты к понаехавшим: “Анон, пожалуйста! Радикально ничего не имею против приезжих с материка (прим — из россии). Но у меня тут же происходит диссонанс. Почему я должна относиться к понаехавшим, особенно к нерусским, с глубоким уважением, а они ко мне — как к скоту? Заметила, что в последнее время в некоторых сообществах появились сообщения против понаехавших, т.н. "детей аулов". И люди разделились на два лагеря. Одни против такого контингента в Крыму, другие готовы за них вступиться — ведь это "братья русских". Есть много фактов, которые указывают на то, что нерусским не место в Крыму, хотя бы из-за того, что они не умеют себя здесь вести. Они считают, что Крым, как Москва или Питер, где им все дозволено! Я так не считаю. Не хочу, чтобы вы подумали, что я разжигаю межнациональную рознь. Но если такие понаехавшие не умеют себя вести нормально относительно русского населения, если им все дозволено — убивать, насиловать, грабить, унижать наших людей — то почему мы должны это терпеть?! Этот "брат" при первой возможности готов как минимум унизить, а то и убить, русского человека.

Как это было 2 года назад, когда зарезали парня за нежелание танцевать лезгинку. Эти нелюди возомнили себя хозяевами нашего города, а нас считают за пустое место. И мы должны это терпеть?!”. Комментарии не заставили себя ждать: “Безусловно, выходцы с Кавказа не такие, как мы! И мы для них "другие": слишком, так сказать, "интеллигентны" — ну, не "джигиты". Поэтому они себя так и ведут по отношению к нам! Но они, как показывает история наших взаимоотношений, трусливо "поджимают хвосты, как шакалы", когда получают отпор! На Кубани и в Ставрополье казаки не позволяют им хаметь, а наши "ряженые" только позируют на церковных мероприятиях в своей красивой одежке с самопальными медальками и охраняют мусорные свалки! В ЧС и севастопольских "казачков"!”, “С автором согласен, слишком много аульных стало в нашем городе”, “Очень даже согласна! Мы почему-то не едем на Кавказ свои порядки устанавливать”, “Такое впечатление, что никто не знал, что в россии их полно”, “(Рашистка пишет)

Это наше национальное меньшинство: тебе в глаза улыбается, а в спину нож сует. Ведут себя как скоты”, “Может, когда мы перестанем их называть детьми аула? Негров — черножопыми. Евреев — жидами. Украинцев — хохлами. Может, тогда Севастополь станет тем городом, который вы все вспоминаете?”, “Никакие они нам не братья. Мы просто ВЫНУЖДЕНЫ жить с ними в одной стране. Вот и все”, “Давайте жить дружно. Но каждый у себя дома. Мы здесь. Они в аулах. И никакой межнациональной розни”, “А ты думала, русский мир иначе выглядит?)”, “Битва за Севастополь еще впереди”.

P.S. Ватке без бандер плохо теперь живется. Стонут и жалуются, что понаехавшие их убивают, избивают, унижают, а они с этим ничего поделать не могут — только извиняться в ответ и скулить в соцсетях… Еще одним сообщением из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “Битва за Новороссийск проепана, хотя там герб города символизирует чистоту, так и с Севастополем — город русских моряков, а нет — оказывается, это было в прошлом. Битва проиграна, даже не начавшись. День сменила ночь лезгинки”.