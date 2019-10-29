1. Под посольством россии в Киеве 28 октября прошла акция “TetrisChallenge: игра путина с жертвами насильственных исчезновений”. Это уже 40-я ежемесячная акция, на которой активисты общественной инициативы “КрымSOS” требовали от россии расследовать дела пропавших без вести в аннексированном Крыму

2. Политзаключённый, координатор общественного объединения “Крымская солидарность” Сервер Мустафаев уже 1,5 месяца находится в камере-двойнике размером 2х2 метра, в полной изоляции. Таким образом на него оказывается моральное и психологическое давление

3. Ватники, держитесь, завтра должно полегчать немного. В Керчи прошел автомобильный крестный ход “Святая Русь”, который вперся к нам из замостовья. Далее цитата: “Собрание проводили за памятником Ленину. Организаторы приехали на нескольких машинах. Всем желающим предлагали подержать макет Иисуса за ноги”. На сайте пропагандонов новость сопровождалась рекламой ритуальных услуг с “круглосуточным телефоном вывоза тел умерших”. Жители Керчи прокомментировали шабаш: “Треш какой-то, прости Господи”, “Дурной сон. Ущипните меня. Коммунисты, вы проигрываете. Срочно нужен макет Ленина, дать народу за ноги подержаться”, “Автомобильный крестный ход… Иисуса подержать за ноги, причём за памятником Ленину… Прям баттл Московского Патриархата и Comedy Club. О легализации каннабиса в рф пока рано говорить”, “Даааа уж, давненько не было в хуторе различных там пробегов, поповских ходов, так решили два в одном смешать — и автопробег замутить, и крестовый ход!”, “О, попы уже настолько разжирели, что им лень крестные ходы ходить. Теперь крестные ходы можно ездить на мерсах”, “Просто жуть… и ребёнка надо первым туда впихнуть! Больные и не лечатся, но зачем это вываливать на площадь и нам предлагать приобщиться?! Как такое … можно было разрешить?!”, “Жаль, Задорнов помер, такой хохмы я давно не встречал”, “Полный дебилизм. Следующий крестный ход будет на танках”

4. Жители Ялты комментируют демонстрацию военной техники на набережной города: “Треш. Нах*й нам Ялта-курорт, нам Ялту-военную базу подавай”, “А город подумал, что ученья идут”, “Там, где раньше были круизные лайнеры, сейчас военные корабли. Там, где раньше были детские аттракционы, сейчас стоят пушки, танки, Грады. Жесть. Наши чиновники совсем потерялись в реалиях. Не успели убрать ледовый курятник (прим — ледовый каток жены Пескова Навки, который на все лето перегородил центральную часть набережной) из тряпок, металла и говна”, “Крымчан приучают “родину любить!”. С 1954 года Крым был в составе республика Украина, затем в составе страны Украина. Сколько поколений выросло!? Но нет же: “Кремль — наше все”, — умиляясь скандируют некоторые, и едят кашу из полевой кухни”. Понаехавшая из Москвы возмутилась тому, что пишут местные: “Что зря брешете как собаки? Сегодня праздник, концерт был, полевая кухня. Отмечали День моряка-надводника”. Понаехавшей ответили: “Такие праздники в Севастополе отмечать нужно, а не в Ялте на набережной! А каши и дома можно поесть! Вы еще парад мусорных машин и тракторов устройте в Ялте, как у вас в Москве (прим — парад мусорных машин был в Ялте буквально несколько дней назад)! Еще не всех насмешили?”, “Какое отношение имеет Ялты — жемчужина международного курорта — к морякам-надводникам рф?! Теперь ялтинская сытость зависит от полевых кухонь?”

5. Нагнанная оккупантами в Ялту военная техника издает “жуткий гул”: “Уже несколько дней в районе Щербака (может и в других районах) вечером и ночью слышен жуткий гул, похожий то ли на мотор, то ли на трансформатор, то ли на генератор. Может ли кто-то подсказать, что это и где это?”. Ответы: “Нагнали военную технику и гул — от набережной со стороны порта, и до вас слышно. Что это именно, можно только догадываться”, “Да дизеля гудят военные, Господи. А вот то, что свет потушили на Чайной горке, вот это действительно печально”, “Что-то народ у нас подзабыл, как гудит морская техника. Это дизеля на военном корабле гудят” . Наш человек в Ялте тоже обратил внимание на гул, который издает корыто рашистов: “Вспомогательную силовую установку этого типа стелсовидного корыта слышно примерно от горсада. Если Кузю издалека видно по дыму, то это "Орехово-@уево" чудесно определяется по звуку. Справедливости для — выхлоп они сделали по левому борту, потому под правым бортом почти тихо”

6. Будни оккупированного Крыма, погрязшего в православном ИГИЛе: в Севастополе российские ихтамнеты рассказывали детям о войне в Афганистане и катали на БТРах. Кроме того, детям, которых традиционно вырядили в военную форму, давали “пострелять” из оружия

7. В оккупированной Ялте стартовал “Партизанский забег 2019”, в котором принимают участие дети в военной форме

Новини Путин Крым исчерпал

8. Оккупант Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны “Золотой берег”. Площадь зоны, которая расположится в поселке Кацивели (Большая Ялта), составит почти 147 тысяч квадратных метров. Большинство жителей Кацивели против такого соседства

9. Гоблин заявил, что с начала года Крым посетили “6 млн 870 тысяч туристов”. Почему бы сразу не сказать, что 10? Чего мелочиться во вранье? Для справки: до оккупации в Крым реально приезжало до 6 млн туристов

10. Пропагандон Горный, который понаехал в Крым сразу после начала оккупации, разразился новыми откровениями, которыми и завершу сегодняшний выпуск: “Крым каждый день в ожидании беды. Мы привыкли. Чего нам ждать от наступающего дня, недели? Мы не ждем хороших новостей, мы даже разучились на них правильно реагировать и смотрим с подозрением. Не пугают и плохие новости, которые сыплются в последнее время, как из рога изобилия. Мы даже ждем их с некоторым мазохистским наслаждением, чтобы опять понять, что живем в огромной стране, летящей в пропасть, и нами правят жулики и воры”

11. Наши в Крыму сообщают: “Хочу поділитися приємною новиною: учора знову спіймав на середніх хвилях Українське радіо (деякий час середньохвильовий передавач не працював) — приблизно в центрі шкали приймача, трохи ближче до тієї сторони, де хвилі довші. Сьогодні (27.10.2019) теж слухав. Удень чути краще, увечері гірше. На півдні Криму сигнал слабкий, якість прийому поганенька, але розібрати можна”.

P.S. “Симферополь. В центре города на белом Рендж Ровер Спорт "батюшка" в рясе пронесся по встречке, через сплошную, рискованно обогнав троллейбус. Наверное, торопился на срочную исповедь. А вчера недалеко от Алушты въезжаю в деревню "Красный Рай". Навстречу пузатый священник с бородой, а за ним бабенка в платочке… Иллюстрация сегодняшнего Крыма: безумный совок, встроенный в систему РПЦ… Гавань — говённая!”.

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