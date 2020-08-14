1. В Конотопе Сумской области ветераны войны на Донбассе задержали и передали СБУ члена партии “Единая россия” в Крыму Василия Лукьянова, которого в момент задержания облили зеленкой. Во время разговора коллаборант заявил: “Крым — Украина, само собой. Я из-за этого сюда приехал — ID-карту получить, я и загранпаспорт получил здесь украинский”. Пособник оккупантов подтвердил, что на оккупендуме в 2014 году бегал голосовать за россию, а также свою принадлежность к партии путина. Оккупанты, кстати, уже открестились от своего пособника, заявив, что Лукьянов “на данный момент не является членом партии "Единая россия" и не занимает в партийной структуре каких-либо должностей”

2. Обвиняемый оккупантами в “госизмене” крымчанин Иван Яцкин, задержанный в октябре 2019 года, останется в СИЗО Лефортово до 16 октября 2020 года. Сегодня “суд” в Москве продлил арест политузнику руками преступницы в мантии Маргариты Котовой.

3. В июле 2020 года т.н. “суды” в аннексированном россией Крыму вынесли 9 приговоров “за уклонение от службы” в армии оккупантов. Об этом говорится Мониторинговом обзоре Крымской правозащитной группы о ситуации с правами человека в Крыму за июль 2020 года

4. Политзаключенного Теймура Абдуллаева, приговоренного к 17 годам заключения, перевели из штрафного изолятора исправительной колонии № 2 города Салават (Башкирия), где оккупанты содержали его с марта 2020 года (141 день), в камеру со строгими условиями содержания

5. Российские агенты влияния в разных странах имеют разную мотивацию и разными способами обслуживают интересы Москвы. Для кого-то это возможность вести бизнес в россии на льготных условиях, для других — шанс на всестороннюю поддержку их политической силы. Для некоторых же информационное обслуживание россии на родине и за рубежом и является бизнесом. Именно таков “герой” расследования журналистов — Айк Бабуханян, председатель армянского представительства “Ассоциации друзей Крыма”. Подробней об этом ватнике по вызову прочтите в расследовательском цикле “Друзья оккупации Крыма”

6. Я этого ждал: Глюкоза, которую не впустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, вернувшись на россию, заявила, что сказанные ею слова украинским пограничникам об украинской принадлежности Крыма смонтированы и едва ли не выбиты из нее

7. Понаехавшие полукадыровцы продолжают наводить ужас на жителей Крыма: “Видео содержит непристойные слова и элементы вражды! Детям и слабонервным просмотр не рекомендуется! В центре Симферополя становится небезопасно прогуливаться или возвращаться с работы. Так это норма поведения в людном месте?”, — написал ватник и опубликовал видео разборок в центре Симферополя залетными “джигитами”. Другие ватники прокомментировали: “В мире животных”, “Эпичная битва”, “Это пипец, какой жестяк”, “Осл*ёбы”, “Приезжие строят местных. Привычная картина”, “Животные”, “Опять выходцы с гор”

8. Не успели оккупанты запустить водовод из опустевшего Тайганского в опустевшее Симферопольское водохранилище, как уже анонсировали на следующей неделе отключение воды в Симферополе на целые сутки — якобы из-за очередных “аварийно-восстановительных работ”

9. Упоротый рашист Эльмюрид написал о ситуации с водой в Крыму: “В Крыму торжественно пустили трубу, с помощью которой должно быть наполнено Симферопольское водохранилище. Трубу проложили военные в экстренном порядке. Однако, как всегда, есть и нюанс. Воды больше в Крыму не стало, а значит — наполнение Симферопольского водохранилища происходит за счет забора воды из Тайганского водохранилища, которое само находится в крайне плачевном состоянии — в нем порядка 1,5-2 млн куб метров воды, что существенно ниже любой критической отметки. Изъятие 60 тысяч куб метров в сутки — задача, которая поставлена руководством Крыма — в таких условиях будет означать, что за месяц будет переброшено 1,8 млн кубометров, что превышает имеющиеся объемы. Ключевая проблема Крыма — обеспечение его водой — Кремлем так и не решена. Проект выкачивания подземных вод для восполнения дефицита провалился и, более того, нанес катастрофический по своим последствиям ущерб сельскому хозяйству региона, фактически превратив север Крыма в разрастающуюся солончаковую пустыню. Из витрины достижений путинского режима Крым уверенно превращается в еще один депрессивный и безнадежный российский регион. В таковом качестве судьба его вполне понятна — население будет вынуждено постепенно перемещаться на материк, возвращая численность к той, которая может поддерживаться имеющимся водным ресурсом — это приблизительно полмиллиона человек”

10. Море стало в Херсонесе режимным объектом и музейным экспонатом: “Граждане-купальщики, а вечером там можно купаться, охрана пускает?”, “Смешная шутка. Вечером проводятся платные православные экскурсии и показ неимеющегоаналоговуникальногоспектакля. Местным "халявщикам" там находиться запрещено, а не только купаться”, “Море внезапно стало музейным экспонатом. На него можно смотреть до 19.30. А потом: пошли вон — для тех, кто вошел посмотреть ранее. Кто пришел под ворота в 19.30: че приперлись на мооре смотреть? Смотреть по режиму”.

11. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали 1 смерть. В Севастополе — 2 больных и 1 смерть. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2038 человек, в том числе 401 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 50 человек, в том числе 12 — в Севастополе

12. Путлєр’югенд курортного Джанкою провів свої “військові навчання”: малюки-бойовики вчилися стріляти поодинокими пострілами та чергами. Треба бути напоготові! Інакше прийде НАТО й забере паркани з колючим дротом, дачу фюрера, загиджені пляжі та море

13. В оккупированной Евпатории неизвестные нарисовали на стене Лукашенко с окровавленными руками в знак солидарности с народом Беларуси, который в эти дни борется против диктаторского режима

P.S. “Из витрины достижений путинского режима Крым уверенно превращается в еще один депрессивный и безнадежный регион”, — написал оккупант, который всеми силами помог приблизить этот момент. Только витрина достижений была не путинской, а украинской. А вот депрессия и безнадега — это все от вас! Хреновая, скажу я вам, получилась витрина — что даже коллаборанты, на которых клейма негде ставить, едут на материк за украинскими документами, рискуя зубами и свободой.

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