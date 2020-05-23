1. Оккупанты в Крыму руками преступника в мантии Сергея Деменока объявили в розыск бывшего политузника Эдема Бекирова, которого отпустили в рамках обмена между россией и Украиной в сентябре 2019 года. Стоит отметить, что попытки передать дело Бекирова в международный розыск обречены на провал, т.к. Крым принадлежит Украине и признан международным сообществом оккупированной россией территорией. По ссылке предлагаю прочесть о том, почему в Крыму вспомнили о деле Эдема Бекирова и как реагировать на это Украине

2. Вчера, 21 мая 2020 года, в Бахчисарае в очередной раз вышел на одиночный пикет инвалид I группы Александр Сизиков. В руках он держал плакат с надписью: “Освободите Эдема Смаилова! Он мой помощник”. Эдем Смаилов — глава религиозной общины. Женат, отец троих детей. С 21 мая 2018 года находится под арестом. Сегодня политузнику исполнилось 52 года. Обвиняется оккупантами в “терроризме”

3. Кабинет министров Украины до 22 июня продлил действие распоряжения об ограничении поездок на территорию временно оккупированного Крыма

4. МИД Украины сегодня подало в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум против россии в деле о незаконном захвате российскими военными трех кораблей и моряков ВМСУ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. “Уверяю всех, защищать своих людей и территорию мы будем всеми возможными правовыми средствами. На нашей стороне Конвенция ООН по морскому праву, общее международное право, практика ЕСПЧ, бесспорные факты и вера в победу. Решение трибунала ожидаем в течение 2022-2023 года”, — сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который назначен Агентом Украины в этом деле

5. Оккупанты в Судаке передали в “федеральную собственность” часть территории красивейшего мыса Меганом, чтобы организовать на этих землях молодежный одебиливающий путинский форум “Таврида”, который проводят в этих местах с 2014 года. В прошлом году стало известно, что после принятия оккупационного генплана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом, и на кадастровой карте появились четыре зоны под застройку. Местные жители протестовали, взывали к путину, но безрезультатно

6. Зато без бандер: оккупанты сделают платным вход в целый ряд крымских заповедников, в том числе Ялтинский горно-лесной, который передали под управление Москве. Полный список закрытых для свободного посещения мест обещают обнародовать позже

7. Посмотрите, как сегодня выглядит зазаборенный оккупантами автовокзал Алушты

8. В Крыму водохранилища естественного стока заполнены лишь на треть, наливные — на четверть. Об этом сегодня сообщили сами оккупанты

9. Оккупанты устами коллаборанта Эрвина Мусаева пожаловались в ООН на Украину из-за водной блокады Крыма, которая стала следствием оккупации. Скулят, что перекрытие канала “противоречит всем основам международного права”, и удивляются тому, “как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию?”. Вот оккупация, по мнению оккупантов, не противоречит нормам международного права, и взятие в заложники 2,5 млн человек — тоже. Оккупанты потребовали от ООН “найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров — российская территория”. В общем, скулите дальше, твари рашистские!

10. Вой коллаборантов в ООН произошел в результате очередной спецоперации россии, которая решила показать четырех бабуинов из Крыма, рассказавших о счастье и процветании крымчан в оккупации. Операция с треском провалилась. Детали прочтите по ссылке

11. Керчь накроет водный локдаун. Оккупанты полностью прекратят подачу воды в город с 6:00 27 мая до 15:00 28 мая якобы из-за ремонтных работ. Оккупанты опубликовали график водовозок без указания точного времени подвоза воды, а лишь промежуток: с 8 до 20

12. Оккупанты напомнили, что с 1 июля в Крыму вступят в силу повышенные тарифы на электроэнергию. Повышение тарифов произойдет в рамках всероссийской программы вставания с колен. Это не последнее повышение, обещанное оккупантами

13. В оккупированном россией Крыму выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 473 человек, в том числе 149 в Севастополе. 11 человек умерли, в том числе 2 — в Севастополе

14. Оккупационной “главе” администрации Алушты Галине Огневой доложили о семейной паре, расположившейся на территории пляжной зоны с палаткой и двумя собаками. На что Огнева, слегка отодвинув микрофон, сказала: “Чтоб они сдохли, эти собачки”

15. Зашибісь, медицина у Кримнаші… Сам себе не полатав вчасно — намазуй ласти ПВА.

P.S. Высмеивая очередные потуги гавкающих сошек оккупантов по выпрашиванию воды, наша крымчанка предложила рашистам простой и легкий способ решения всех проблем: утром деоккупация — вечером вода, вечером деоккупация — утром вода. И чем дольше оккупанты будут находиться в Крыму, тем дороже им будет обходиться эта кровавая авантюра, поддержанная большинством россиян.