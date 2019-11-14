1. На судилище в российском Таганроге оккупанты продлили до 15 февраля 2020 года срок содержания под стражей крымскотатарскому политузнику Сейрану Муртазе, которого рашисты арестовали после массовых обысков 27 марта 2019 года в Крыму

2. Военная контрразведка СБУ задержала на админгранице с аннексированным Крымом жителя полуострова, который был завербован ФСБ для дискредитации ВСУ. “По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать с украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ”. Также сообщается, что после аннексии полуострова предатель воевал за россию и Асада в Сирии

3. Т.н. “суд” в Ялте признал “незаконными” документы, по которым прозревший в оккупации Гайворонский получил “российский паспорт”. Сам Гайворонский тоже требует признать аусвайс не действительным, поскольку “аннексией Крыма россия нарушила п.4 ст.15 Конституции россии о примате международного права над внутренним и нарушила Будапештский меморандум, по которому россия — гарант территориальной целостности Украины, включая Крым и Донбасс. И то, что по ФЗ-62 (прим — федеральному российскому закону) о гражданстве нет оснований считать крымчан россиянами. России болезнен такой отказ, и они уже в июне и августе силами МВД и Следкома Крыма решили меня лишить гражданства за "подделку документов", хотя я раньше потребовал аннулировать паспорт россии”, — написал Гайворонский

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4. Российский историк Олег Соколов, который в Санкт-Петербурге убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу, сотрудничал с французской ультраправой партией “Национальное объединение” Марин Ле Пен и содействовал визиту французских политиков-нацистов в оккупированный россией Крым. Почему я снова не удивлен?

5. В “Артеке” умер второй ребенок за месяц. Утром найдена мертвой 15-летняя девочка, которую привезли из Дагестана. Обстоятельства смерти оккупанты пока не сообщают. 11 октября в “Артеке” умер 12-летний мальчик, которого привезли в оккупированный Крым ватоголовые родители из Санкт-Петербурга

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6. Крымская правозащитная группа провела анализ информации, которая опубликована на сайте “Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю”. Анализ показывает, что за период оккупации полуострова по состоянию на август 2019 года из россии в Крым переселилось 87 000 понаехавших и 71 433 — в Севастополь. Всего 158 433 рашиста. Это данные только по официально зарегистрированным понаехавшим, фактическое число которых ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, судя по тому, что я вижу вокруг!

7. “Все больше преподавателей между собой с ностальгией вспоминают "украинские времена", когда было меньше пафоса, а больше результата, возможностей, свободы и уверенности в своей нужности”: по ссылке прочтите, во что оккупанты превратили некогда престижный Таврический национальный университет (ТНУ) в Симферополе, который переформатировали и обозвали “Крымским федеральным университетом” (КФУ), диплом которого больше не котируется, а преподавателей намеренно гнобят и выживают

8. Только 15% засеянных озимых культур взошли в Крыму из-за отсутствия дождей, сообщили оккупанты. “В случае отсутствия дождей до нового года возникнет критическая ситуация с посевами, поскольку искусственное орошение в данном случае не поможет”. Конечно, не поможет, когда нечем!

9. Оккупанты в Севастополе продолжают успешное внедрение программы “Умереть в россии”: “Хожу по врачам в Севастополе. Некоторые наблюдения. Ближайшая запись к терапевту в 4-ой поликлинике — через две недели. Не к узкому специалисту, а к самому что ни на есть обычному терапевту. Поликлиника при 1-ой горбольнице, вечер, человек 8 в коридоре ждут нейрохирурга. Из кабинета выходит медсестра и извиняется: доктор все еще на операции, сегодня не сможет, приходите через неделю. Немая сцена. Выяснив, что их талоны будут действовать, люди покорно расходятся”, — написал главный пропагандон севастопольского издания “Примечания” Виктор Ядуха. Пропагандон также рассказал про деда, который сидел перед кабинетом главврача, чтобы пожаловаться на хирурга, который чуть не избил старика в палате за жалобы на самочувствие. Госпитализировать 77-летнего пенсионера тоже изначально отказывались

10. Алушта. Это маргинализация, замещение крымчан племенами орды, и поток наркоты из россии: “В ночь с 30 на 31 октября в алуштинский морг проник мужчина — разбил стекло одного из кабинетов и залез в патологоанатомическое отделение. После извлечения трупа злоумышленник расчленил его: отрубил голову, верхние и нижние конечности. После расчленения поджег тело, в следствие чего в морге начался пожар”, “В Алуште набирает обороты криминогенная обстановка. Слишком много происходит событий за последнее время, только это не спешат освещать и принимать какие-либо меры, в надежде спустить на тормозах”, “Полностью согласен. В последнее время столько неадекватных событий происходит, что я просто не узнаю родной город”

11. Дорогие лапти! Все срочно в двухэтажные поезда и мостом в Крым! Мост построен ровно так же, как и трасса “Таврида”, которая уже ползет! h

12. Луч света в темном царстве: памятник Тарасу Шевченко в Ялте всегда с цветами… живыми. Ялта — это Ялта, и от берегов “родной гавани” дальше, чем Катманду

P.S. Очередная смерть ребенка в “Артеке” за короткий промежуток времени. До оккупации подобная новость вызвала бы резонанс, но в свете крымских реалий и отношения оккупантов к человеческой жизни, даже к жизням своих детей, которых они завозят в Крым, резонанса уже не получается. Один из комментаторов написал, что “Артек” стал “лагерем смерти”. Не соглашусь. “Артек” стал лагерем смертников, в котором шестой год подряд оккупанты активно готовят покорных роботов-убийц — и таковыми их делают не только Кремль, но и собственные родители. Ниже вы видите фотографии, которые сделаны в “Артеке” на разных мероприятиях всего за последние сутки…

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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