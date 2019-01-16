1. В Москве началось судилище над украинскими военнопленными моряками, которых встречали аплодисментами и криками: “Слава Украине”. Под зданием “суда” прошел одиночный пикет. Участники акции по очереди держали плакаты с надписью: “Свободу украинским морякам”. Двенадцати захваченным в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма украинским военным продлили арест до 24 апреля.

2. Севастопольской вате оккупанты запретили митинговать в центре города в поддержку “российских Курил”. Это до оккупации вам было позволено скакать на Нахимова, а теперь вы — рабы и отработанный материал. Создавайте “самооборону”, и в бой. Или кишка тонка?

3. Севастопольские пропагандоны сообщили последние новости строящейся Силиконовой долины, обещанной оккупантами: “Пока чиновники на полуострове грезят Силиконовой долиной, программисты массово уезжают в другие регионы, на Украину или за рубеж. И дело не только в санкциях — россия сама закручивает гайки последним оставшимся здесь разработчикам. При Украине IT-индустрия в Крыму и Севастополе была развита больше: здесь было выгодно открывать конторы из-за более низких, чем в Киеве и других крупных городах, зарплат. Здесь было много офисов, был высокий спрос на специалистов. В россии к фрилансерам относятся как к чернорабочим, считая их чем-то средним между подрабатывающим студентом, на которого можно свалить какую угодно работу, и халтурящим на основной работе хитрецом. Пока что делается все, чтобы отсюда выветрились последние программисты”.

4. Севастополь остался без бесплатного инсулина (Новорапида). Поставок нет, обещают в конце апреля. У кого в семье есть инсулинозависимые, поймут весь масштаб катастрофы

5. “Чего вам не хватает в Симферополе?”, — спросили на ватном паблике. В ответах прям чувствуется, что Крым оккупирован смехдержавой: “Ну денег, чего же еще?”, “Всего, что не хватает, и не только в Симферополе”, “Свежего воздуха, чистых дорог, порядочных чиновников”, “Тут определенно не хватает дома. P.S. Приезжий сибиряк”, “Порядочных людей”, “Макдональсааааа. Фикспрайса. Нормальных дорог”, “Адекватных цен!”, “Низких цен на жильё!!!!!!”, “Чистоты”, “Мне лично не хватает денег. А некоторым людям не хватает мозгов”, “ПОРЯДКА НЕТ!!! Причём во всех смыслах этого слова”, “Работы с достойной оплатой”, “Дорог нормальных”, “Хорошего сетевого магазина и хорошего банка”, “Жизни”, “Медицины”, “Цивилизации”, “Одного человека с Москвы от путина, чтоб он заменил Аксенова, и будут потом и дороги, и тротуары, и т.п., и цены хоть немного урегулируют (прим — упоротый ватан, видимо, никогда не слышал об Овсянникове, которого заслал путин в Севастополь, но от которого стонет весь город)”. Упоротому ватану ответили: “Я вас умоляю. Не надо нам "человека из Москвы"… Неужели среди крымчан нет толкового и более-менее порядочного? Всё ждёте, что вот приедет принц и наведёт тут сказочную жизнь”, “Ахахааааа. Вот ты сказочник”

6. Жители многоквартирного дома по улице Кесаева в Севастополе жалуются, что местные пенсионеры ограничили доступ детям к установленной во дворе игровой площадке. Теперь площадка огорожена забором, а на входе установлены ворота с замком. Таковы плоды массового переселения чекистов и военных пенсионеров из-за поребрика в Севастополь во времена советской оккупации

7. Новости процветающей Ялты, которую опускают до стандартов российских задрыщенсков: “Дорогие жители Ялты, очень понравилось в вашем городе, но было большое НО. Приехав ночью на автобусе в Ялту из Новороссийска, я не рискнула искать жилье ночью. Поэтому нужно было ждать утра, часа 3. Так вот, вокзал закрыт, туалет не работает, спрятаться от холода было негде. Изменилось ли что-то за 4 года?”. Ответы: “НЕТ”, “Да, стало еще хуже”, “Изменилось — вокзал обнесли забором”, “Да. Теперь нет мэра — есть мэрозаменитель! Негде припарковать машину. И дороги говно. Зато поставили 7 мигалок типа светофор, тока несветофор. Так, светомузыка для бомжей. И на въезде в город больше нет стелы и зелени — только помойка! Правда, по бумагам это фонтан! Если только бумаги не утащил с собой профессионал из команды мэрозаменителя. Так что нет, ничего не изменилось”, “Да, в худшую сторону!”, “Приехал как-то на автовокзал в районе 2 часов ночи, до автобуса часа 2-3 было. Дело было год назад. Думал, в здании вокзала посижу, а как приехал, увидел новенький забор и закрытые ворота. Так и гулял до приезда автобуса вдоль забора”, “Не только у нас так. Мы недавно с Калининграда приехали, у них тоже автовокзалы до 23 и закрываются. Везде обнесено забором и стоят рамки металлоискателя. И такое во многих городах”, “Страна идиотов. Всем угрожают, а потом обносят всё заборами и металлоискатели ставят!”

8. Она звала раисю. Теперь её дочка, проживающая в Греции, партизанскими тропами маму повидать собирается. Ватная мамашка паникует: “Я живу в г. Севастополе. Моя дочь с 2017 г. живет в Афинах, Греция. Она вышла замуж за грека и родила двоих детей. У нее украинское гражданство и регистрация в г. Севастополь. Т.к. на момент референдума в 2014 г. она проживала в Греции, сейчас у нее вид на жительство Греции на 10 лет. В 2019 году она со всей семьей хочет посетить Севастополь. В украинском посольстве ей сказали, что вышел закон о запрете и уголовной ответственности, вплоть до Интерпола, посещения Крыма через рф. А если заезжать из Украины, то где-то надо делать разрешение на посещение Крыма на 90 дней. Просто это нереально, т.к. она с двумя детьми 6 и 2 года и мужем греком должна находиться на Украине для получения этого разрешения, у них отпуск 14 дней на все про все. Каким образом можно посетить Крым, минуя Украинское государство?”. Ответ: “На свой страх и риск лететь Афины-Москва-Симферополь. Формально они нарушат закон Украины, но по факту Украина и другие страны про это никак не могут узнать. Про Интерпол — полный бред. В Крым периодически приезжают европейские депутаты и журналисты (в т.ч. из Греции)”

9. В Саках построили ТЭЦ, которую сейчас активно тестируют. Вой стоит дикий. Первая мысль — когда это все взлетит на воздух?

10. Севастополь. Дочка прислала смс: “Средняя температура по классам — 13-14°. А в коридорах — по 10. З — закаляемся”. Хорошо, что есть мультики про ракету с 27 махами и супер-пупер подлодку! А дети? Бабы ещё нарожают!

11. Судя по последним новостям, эпидемия наркомании в россии вышла из-под контроля: “Уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев. Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что качество жизни улучшилось в разы”, — сообщили пропагандоны НТВ

Новини Капитуляция как компромисс для Москвы

P.S. Российский зомбоящик все больше напоминает северокорейский. Оказывается, даже американцы рассматривают для себя возможность побега на угробленный оккупантами полуостров. Предлагаю не останавливаться и в следующей публикации написать о том, что “американцы бегут из США и штурмуют процветающий Крым”. Я знаю, вы можете — дна у вас давно уже нет. Степень деградации зашкаливает, а журналистика с просторов необъятной давно исчезла как таковая.

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