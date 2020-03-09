1. Freedom House: Россия полностью уничтожила политические права в Крыму, который получил рейтинг свободы 8 из 100 и оказался на 12 с конца месте среди всех оцененных стран и территорий. Оккупированная россией часть Донбасса получила 5 балов, а свободная от рашизма территория Украины — 63 из 100.

2. Выезд под запретом: какими нормами регламентируется временное ограничение выезда в Крым с материковой Украины и как узнать о наложении такого запрета? На эти вопросы отвечают юристы КрымSOS.

3. Детский санаторий “Юность”, который находится в курортном поселке Симеиз (Ялта), ликвидирован оккупантами. В мае 2018 года сообщалось, что территорию санатория со старинными особняками выкупила Татьяна Навка — жена пресс-секретаря путина Пескова.

4. Ялта. Своими национальными помоями под названием щи “эти русские” (так называется ресторан) брезгуют и жрут украинский борщ, который рекламируют, завлекая посетителей.

5. На севастопольском ватофоруме обсудили курс рубля и недобрые знаки: “Золото — хорошо, когда долларов не станет, а пока зелёные бумажки в ходу, нет смысла заморачиваться с драг. метом. Если вирусняк зайдёт в рф, то и недвижка рухнет. Медицина наша на коленях, и, как китайцы, карантин мы не потянем, вот тогда и будет абзац как в начале 90-х”, “На 5 км сегодня был аншлаг, побежали люди тратить деревянные, пока не подорожало. И, как в 2014 году, появилась палатка "За ВДВ", где люди в камуфляже на всю округу поют патриотические песни. Посчитал, что это недобрый знак”.

6. Путлерюгенд в Крыму весело отмечает 8 марта. Посмотрите, как это происходит.

7. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года российские оккупанты захватили село Чонгар в Херсонской области и заминировали окрестные поля. В Крым продолжали стягивать военную технику, при этом цинично заявляя на весь мир, что это “спонтанно возникшая самооборона, которая встала за спинами женщин и детей”. Про спины женщин и детей — чистая правда.

8. Хроники оккупации: “Шо снимаем, бл@ть?!”: в ночь на 8 марта 2014 года беркутовцы жестоко избили и ограбили журналистов украинских телеканалов и российского “Дождя”, которые находились возле севастопольской воинской части, которую 7 марта штурмовали оккупанты. Так готовился “референдум”.

9. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года у захваченного военкомата в Симферополе российские военные обстреляли из автоматического оружия группу украинских активистов. Прибывшие на место мусора не стали выяснять, кто стрелял (это и так было очевидно), а устроили шмон пострадавшим. Подготовка к оккупендуму “без единого выстрела” была в полном разгаре.

10. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года тысячи женщин по всему Крыму вышли на улицы с требованием к россии вывести войска и перестать нас “защищать”. В Симферополе на такую акцию оккупанты свезли бухих и агрессивных гопников, которые напали на беззащитных женщин.

11. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года самые отважные женщины Керчи вышли на акцию протеста против российского вторжения. Проезжающие автомобили массово сигналили в знак поддержки, на некоторых машинах были украинские флаги. Гэбня из кустов фиксировала лица протестующих. Тем временем через город продолжали заходить в Крым большие военные колонны агрессора.

12. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года в Симферополе состоялся митинг за целостность Украины. Проезжающие машины и общественный транспорт поддерживали митингующих клаксонами.

P.S. Я считаю, что 8 марта должно войти в историю Украины как День сопротивления крымских женщин российской оккупации. В Крыму не было большой поддержки россии, что подтверждается и тем, что оккупантам пришлось завозить тысячи кочующих “крымчан”, но, к сожалению, и не было огромного количества тех, кто отстаивал бы территориальную целостность Украины. Этим и более ценны те, кто в тех страшных условиях с риском для жизни выходил на улицы городов и сел с одним посылом: Крым — это Украина! Женщины были у истоков сопротивления российскому вторжению. Не оказались они в стороне и на протяжении шести лет оккупации. Пример тому — активистки “Крымской солидарности”, “Крымского детства” и других организаций, которые доносят миру правду о творящихся в Крыму насилии, репрессиях и помогают семьям узников Кремля, подвергаясь преследованиям. В марте 2014 года помощи было ждать неоткуда, и оккупация Крыма россией состоялась. На одной из мартовских акций протеста против российского вторжения 80-летняя крымчанка обратилась к путину: “Я — русская, я за свободную Украину без путина. Путин — это не наш друг. Братья так не поступают. Брат никогда не поднимет руку на ближнего человека. Я прошу — прочь от Крыма, прочь с Украины! Мы в своей стране найдем право и разберемся в своих проблемах. Мы — народ трудолюбивый и мирный. Мы не за то, чтобы воевать, мы хотим мира. Я старый человек, я прошла гитлеровскую войну. Я знаю, что такое война. Я люблю Крым, я люблю Украину, но я не люблю насилие. Насилие — это самое страшное, что может быть в нашей стране”… Особенно больно смотреть на пожилых людей, как эта женщина. Под старость лет снова война, снова оккупация, снова млеко-яйко на рашистский манер…

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