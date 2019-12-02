1. На встрече активистов общественной инициативы “Крымская солидарность” 30 ноября в Евпатории адвокат Назим Шейхмамбетов озвучил фамилии арестованных крымских татар, чье состояние здоровья ухудшается в условиях СИЗО. Речь идет о фигурантах второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Сервете Газиеве, Джемиле Гафарове, Шабане Умерове, Энвере Омерове и Асане Яникове, которые нуждаются в немедленном лечении. У каждого из этих репрессируемых активистов имеется ряд заболеваний, которые требуют либо срочной операции, либо неотложной госпитализации.

2. Жители Штормового (Сакский район) снова просят оккупантов не уничтожать их пляж и природу в угоду неким китайским инвесторам, которые хотят построить креветочную ферму. Шокировало жителей района и намерение оккупантов построить нефтеперерабатывающий завод. Вчера люди вышли с такими плакатами: “За парк Ойбурский”, “Парк Ойбурский — будущее наших детей”, “Хватит красть НАШИ ПЛЯЖИ”, “Пляж и озеро для крымчан, а не для китайской креветки”, “Целебное озеро — не кормовая база для креветки!”

Напомню, в июне 2019 года ватники уже записывали слезное видеообращение к путину с мольбами о спасении.

3. Симферополь. С одной стороны, медицине капец — говень ее убила. А с другой стороны, этот воющий персонаж понаехал из Братска, что в Иркутской области, и получает то, к чему причастен в статусе СОУЧАСТНИКА преступления: “Медики Крыма говорят, все сделаем за деньги, все будет в ажуре. Послали меня на снимок колена — ждал 3 месяца. Потом на УЗИ вен — ждал 7 месяцев. Не хочешь ждать — иди платно. К терапевту записался на прием — ждать 12 дней надо. Регистратура талоны не дает. Я просто в шоке. Я им говорю, тут что, не россия? Они мне говорят, ПРИ УКРАИНЕ БЫЛО ХОРОШО. У меня вопрос, вали на х*р в свою Украину, х*р ли вы тут сидите. Где министр здравоохранения? В Крыму бардак полный. Что творится? Воды, кипятка нет, врачей нет, света нет. Я куда приехал?”

4. Оголтелые экстремисты Симферополя: “Мне просто интересно, а кроме вырубки того, что осталось “от Украины”, новая, прекраснейшая власть будет приумножать? Хоть один нормальный парк/сквер создан? Детский центр? Огромные муравейники-многоэтажки без парковок впихиваются во все, простихоспаде, места. Город и так загажен транспортом. Скоро дышать будет нечем в нашей “экологически чистой” зоне. Новое заложит ума не хватает!”

5. “02 декабря 2019 года в 10-00 собираемся в Феодосии у храма Сурб Геворк (Святого Георгия). Ул. Нахимова, 32”. Армянская община поддержала аннексию Крыма. Благодарная гавань за это уничтожает армянское кладбище. Вы же ВЕКАМИ любили россию? Тогда чему удивляетесь? Бумеранг прилетел.

6. Жители оккупированной Ялты не рады очередному наноремонту по ГОСТу рф. Величием не пахнет: “Уважаемая администрация города! Кто-нибудь контролирует укладку плитки на тротуаре по ул. Свердлова? На участке от управления Архитектуры и выше на Поликур получился косогор с волнами. Горе-работники на замечание ответили, что да, криво-косо, но это по проекту. Как!??? Там угол завален настолько, что, например, мамашке с коляской надо будет ещё придерживать ребёнка, чтобы он не вывалился в бок”. Комментарии: “Плитку просто капец как через жопу кладут. Поворот на Дражинку и ниже — примыкания не делают. Засыпали просто песком, не трамбуют. Дождь пойдет, швы 100% разойдутся. Опять все через жопу. Нах*р такие подрядчики нужны”, “Да, вчера проходили по этому тротуару новомодному и, мягко говоря, он не совсем ровный”, “Видели бы вы, как плитку в парке Победы уложили в Севастополе за 1,5 млрд руб., вы бы не удивлялись. За все время только один хороший мэр-хозяйственник и экономист у нас был (прим — имеет ввиду Владимира Яцубу, который был главой Севастополя до оккупации). И вроде как нынешний и.о. мэра вселяет надежду. Последние 5 лет для Севастополя — это была боль!!! Чего только история с очистными сооружениями стОит. А парк поБеды (в народе теперь так говорят) — это плевок вообще всем жителям города в лицо!! Смачный такой плевок”, “Есть хорошие специалисты, но они зовут тех, что подешевле”.

7. АО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” уже не “Стройиндустрия”, а “ИП” (прим — ЧП) пацанов из Кемерово.

P.S. В этот день, 1 декабря 1991 года, состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% жителей Украины проголосовали за независимость страны от совка. В Крыму свой голос за Украину отдали 54,19% жителей, в Севастополе — 57,07%. Явка на полуострове составила свыше 60%…

Усилилась радость крымчан от украинской принадлежности полуострова в 1994-1996 и 1999-2000 годах, когда россия стирала с лица земли жителей Ичкерии (Чечни), отправляя туда на смерть молодых пацанов… К моменту оккупации Крыма россией сторонников независимости Украины было ещё больше, чем в 1991, 1996 или 2000 годах. Но в 2014-ом появилась “спонтанно возникшая самооборона”, которая “встала за спинами женщин и детей”, а в Кремле напечатали бюллетени для оккупендума на чужой территории. На честном и законном референдуме в 1991 году Крым сказал ДА Украине…

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