Основной закон гетто - полное замирание жизни в ночное время.

"Мы сейчас, как люди в фильме про зомби, - пишет мне горловчанка,- я все вспоминаю ваши слова, написанные в ФБ в 2014 году "я иду по городу, как в фильме про зомби, и мне кажется, что всех укусили, а меня еще нет".

Так вот сейчас это уже четвертая серия этого, похоже, бесконечного сериала о триколорадных вампирах. Вы-то увидели самое начало "фильма", а мы в нем живем, серия за серией, год за три, месяц за год. Здесь время замирает. А "ночь" начинается после 16-00. В это время все стараются разойтись по домам. Комендантский час ломает психику, жизнь. Сначала это оправдывается, мол, война, отморозки, правильное решение. Потом...Потом уже и не знаешь. Ты просто привыкаешь, иногда то, довоенное время, кажется сном или просмотренным фильмом. Распорядок жизни здесь совершенно другой. Нет улыбок, - пишет Олена Степова для Спротив. - Взгляд под ноги. Ранняя "ночь". Легкое вздрагивание плечей на звук выстрела. Полное отсутствие эмоций. Раньше хоть страх был, сейчас его нет. Просто полное отсутствие эмоций, как выгорание. Те, кто ждали рашу и верили путлеру, они более живы, чем мы. Ими движут ненависть и страх. Иногда мне кажется, что они запутались в своей ненависти, то укропы виноваты, то рашка не взяла. Буравят друг друга взглядом, как вампиры, пытаются определить жертву или неукушенного. А ночь, хотя, как и день, как все время в зоне, теперь принадлежит им-вампирам. Крики жертв в пустынных дворах. Стеклянные лица пропагандистов по телевидению и такие же стеклянные у их зрителей. Это все вампиры. Вампиры зоны. А ночь, комендантский час-это время их охоты".

Основной закон гетто-полное замирание жизни в ночное время.

Хотя в ОРДЛО ночью работают бары, сауны, рестораны и даже аптеки, на улицах жизнь замирает. Посетители этих заведений, русские или местные аборигены в камуфляже. Ну, и обслуга, в том числе и "ночные бабочки". Днем в кафе и барах еще можно увидеть молодежь, ночью, даже апологеты "русского мира" предпочитают быть в безопасном для них месте, в доме или помещении.

Комендантский час сейчас это время отлова лохов и терпил. И до этого "защитники-освободители" в комендантский час устраивали облавы. На этих облавах попросту зарабатывали. Родные выкупали своих задержанных, чтобы их не избили, не отправили на "общественные" работы, то есть рыть окопы и строить блиндажи.

Сейчас, все усугубилось. В ОРДЛО не хватает ресурса. А на войне, как вы знаете, основной ресурс-люди. Так вот, в ОРДЛО даже те, кто кричал "путинвведи" и "расия" сейчас всего лишь ресурс для своих "защитников и освободителей". Женщины, задержанные в комендантский час, отправляются на "субботник", или говоря цивилизованным языком - в сексуальное рабство. На пару дней. Не более. Здесь, как повезет. Могут и полы заставить в казармах мыть, и стирать, и... В общем, все зависит от голода и аппетитов "освободителей". Мужчин все чаще отправляют на окопы. Не очень везет молодым симпатичным парням. Бывают и мужские "субботники". Запросы у "защитнико-освободителей" тоже разные, как и аппетиты.

Сейчас в ОРДЛО пришел приказ - собрать как можно больше людей на укрепление обороны. Поэтому только за последние выходные (2 дня) в ОРДО задержаны 446 человек за нарушение комендантского часа.

Аналогичная ситуация в ОРЛО. Здесь задержаний больше - 568 человек.

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90% задержанных мужчины. Связи со многими нет уже третьи сутки. "Законодательство" ОРДЛО позволяет задерживать любого на любое количество времени. Из задержанных ранее домой вернулось 50%. Рассказы одни и те же, - выбор. Людей ставят перед выбором: будут избивать, пришьют госизмену - терроризм или работы на окопах.

Отношение жителей зоны к этой ситуации в ОРДЛО разное. Как обычно те, кто не был привлечен, говорят, что это фейк, такого в "рыспубликах" нет, а только свобода, равенство, братство. У кого пострадали родственники, жалуются, но аккуратно, чаще после выезда из зоны. После массовых "военных сборов", проведенных террористами и ловли в комендантский час копщиков окопов из ОРДЛО снова начался отток вынужденных переселенцев. Много комментаторов соцсетей ОРДЛО положительно относятся к комендантскому часу. Мол, нужно держать народ в узде, а то, мало ли. Очень странно, но много людей там думают, что комендантский час он везде, и когда говоришь, что здесь, в мирной части Украины, можно смело и безбоязненно передвигаться в любое время и в любую точку, не верят, считая это пропагандой, которую заставляют нас, переселенцев, распространять по знакомым ОРДЛО.

Война забирает многие свободы. Просто одни понимали это сразу. Для других осознание приходило постепенно, ступенями, именно тогда, когда они теряли эти самые свободы. Для других все это еще будет открытием.

Осознание войны, вообще вещь парадоксальная и страшная. Мы и войну-то не все сразу узнали. Кто-то верил, что эту пьянь разгонят за пару дней, и строил планы на лето, кто-то сразу понял - быть беде и провел исторические параллели, постаравшись обезопасить себя от "бунтовщиков", кто-то ждал и верил, и ждет своих. А свои на войне у каждого свои.