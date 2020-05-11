Сегодня новости на социальную тему. О людях. О мечтах. О построенном ими мире. Мире своих грез, мечтаний, потребностей и желаний. Эта тема не нова. Каждый мой рассказ о жизни ОРДЛО так или иначе затрагивает "бойтесь своих желаний — они могут исполняться". Я просто хочу показать людям современные примеры построения демократии, диктатуры и охлократии. ОРДЛО — прекрасный пример и фактический живой учебник для социума, пишет Олена Степова для Спротив. - Поэтому я часто пишу о том, что ОРДЛО – наше черное зеркало, куда мы должны смотреть ежечасно, чтобы "никогда снова". Никогда снова не встать на путь охлоса, тирании, диктатуры, популизма, не потерять свой "облико морале", построить действительно развитый мир, мир счастливых людей, которые ценят и любят жизнь.

Напомню, что ОРДЛО, "республики", построены жителями ОРДЛО. Не всеми! Но критическим их большинством. Но, вот хотим мы того или нет, в жизни всегда играет правило Парето, эмпирическое "80 на 20", которое банально рассматривается, как "20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата", но применимое во всех сферах жизни.

80% голосов дают нам Президента, 80% голосов меняют Конституцию, 80% голосов на всеукраинском референдуме дают особый статус ОРДЛО, русскому языку и закрепляют колониальное право РФ над Украиной. 20% умных, осторожных, анализирующих общество никогда не слышит, но, когда приходит час "х", 20% дают результат способный спасти 80%.

Не говорите мне о "руке Москвы". Она всего лишь управляла, давала пропаганду, информацию, и оружие. Российские войска появились на Донбассе через полтора месяца после "восстания". Сначала было слово, и слово это были впитано 80% жителями Донбасса и утроено многократно, обвешано триколорадками и превращено в силу.

За слово "Россия" — целовали, за слово "Украина" убивали. Все просто!

Смотрите, в 2014-м году 80% населения Луганской и Донецкой области хотели "назад в СССР", "Донбасс-Россия", "Россия нам много даст", "не будем кормить Киев", "шахтеры-сила", "большие русские пенсии", "накажем Украину", "Россия нам заплатит за предательство Украины", "не дадим укропам (газ, уголь, нефть, алмазы, землю)… В общем, кричалок, мечтаний и надежд из которых кукловоды создали сотни лозунгов, под которыми народ весело побежал в стойло русского мира, было достаточно.

Российские психологи, которые создавали модель управления Донбассом, ни разу не создали политический или экономический лозунг, пропаганду, обещание, которое до этого бы не озвучил народ в критическом его большинстве. То есть российская пропаганда давала людям лишь то, о чем шептались на работе, на кухне, писали и лайкали в "ВКонтакте" и "Одноклассниках", говорили на митингах. Люди способны воспринимать лишь ту картинку мира, которая уже давно с детства, заложена в них самих. Это импринтинговые знаний, знаний, полученные нами в бессознательном возрасте.

80% жителей Луганской и Донецкой области просто так воспитаны, так жили всегда, так их учили жить, это "забрать-поделить-расстрелять-назад в СССР-Россия нам даст она богатая, Путин всех победил" внутри их, это по сути, и есть их сущность.

И выходя на митинги под триколорами, "голосуя" на "референдуме", ненавидя Украину и проукраинских жителей Донбасса, они просто выпустили из себя то, что так долго в них сидело- советского человека, человека-"вертухая", человека-зэка, человека-НКВД, человека, который все годы советской власти расползался по оккупированным СССР территориям и обгаживал их своей нищей душой, московской кислобздеевщиной, человека, который родился в эпоху вранья, лжи и манипуляций и уже не может без них жить.

Да, выходя на митинги жители Луганской и Донецкой областей строили свой мир. Мир своих желаний, потребностей, иллюзий, веры, правды, знаний. По образу и подобию своему. По вере своей и потребностям своим. И построили. ОРДЛО. И оно выглядит именно так, как и его строители- эпоха гетто, вранья, диктатуры, тоталитаризма.

И все это лишь потому, что здесь всего 20% граждан на 80% населения. И именно эти 20% граждан знали историю и законы развития социума, помнили и опирались в своих решениях на исторические факты, исторические уроки, знания и законы развития социума (не вот те, иллюзорные советские, а настоящие, скажем так общепринятые), все остальное орало "забрать-поделить-расстрелять-все бедным-дадут-пабагатому".

Не говорите мне о "бедности" жителей Донбасса. Я всю жизнь жила в шахтерском регионе, знаю о зарплатах и пенсиях, о джипах, о выпендреже у кого какая машина, мобилка, телевизор круче. О неумении ценить, тратить, только зарабатывать. Но большие заработки породили в людях и большие запросы. И на каждую полученную тысячу, находились запросы еще больше, больше, больше, которые нивелировали заработанное, и манили в "на России дают еще больше".

80% жителей Донбасса пребывали не только в состоянии инфанта (дадут-обязаны-решат за нас), но и в состоянии фрустрации (хочу еще больше).

Длительное пребывание народа в таком состоянии, приводит к потребности в революции.

Да, даже вот банальные желания, которые охватывают все нутро человека, но не являются исполнимыми, так как идут в разрез с образом жизни индивидуума приводят к психологическому взрыву.

Например, нервный срыв, переходящий в шизофрению или неврастению у дам, которые ждут принца на белом коне, который сразу из "ебеней" да на яхту. Как правило, такие дамы не понимаю, что принц имеет отличительный от нее уровень образования, культуры, воспитания, привычек, сфер общения. Вот на поддержание такого фрустрационного состояния и заточены все российские фильмы.

Когда в таком состоянии находится 80% общества (ну, или еще в состоянии длительной нищеты или жизни в страхе), то тогда – революция.

Вот только при таком расположении сил, на смену любой форме правления всегда приходит охлократия.

Здесь многие замирают и пытаются сказать мне "не оскорбляй общество".

Дело в том, что советское лучшее в мире образование стерло из среднего образовательного уровня изучение вот этой формы правления. Думаю, исключительно потому, что СССР — это детище охлократов. Поэтому как-то и неудобно было о нем говорить.

Поэтому процитирую классику: "Охлокра́тия — вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций. Термин введён Полибием.

Охлократия (от греч. Ochos — толпа, чернь и kratos — власть) — господство, власть толпы или политических сил, которые ориентируются на бессистемные, провокационные действия, лозунги и требования неорганизованной массы народа".

Явление охлократии исследовал в своих трудах Аристотель. Он определял охлократию, как один из негативных проявлений демократии, когда власть оказывается в руках демагогов, которые потакают эмоциям и страстям толпы, или же переходит к восставшему народу, который в силу своей неподготовленности и неорганизованности оказывается несостоятельным к руководству государством.

Само же понятие охлократии ввел древнегреческий историк Полибий. Согласно его учению, оно означало перерождение демократии в царство толпы, которая несла лишь насилие и беззаконие.

Боден считал именно охлократию причиной общественных потрясений и гражданских войн. Психология толпы – страшное оружие, которое всегда будет использоваться политиками, демагогами, популистами и диктаторами.

Об условиях возникновения охлократии и о тяжелых последствиях этой формы правления писали Г.Тард и Г. Лебон в своих замечательных работах по исследованию психологии народов и масс.

Так вот расцвет (фактическую диктатуру) "царства толпы" они прогнозировали исключительно с реализацией социалистическо-коммунистической идеи "равенства". Ведь достижение равенства по –коммунистически, это принудительное (насильственное) лишение имущества одних, чтобы удовлетворить потребности других.

Когда чернь, не способная реализовывать интеллект, умеющая зарабатывать, но не умеющая сохранить и приумножить заработанное, использовать заработанное для личного роста, начинает решать свои фрустрационные мечты за счет уничтожения других и "перераспределения" их имущества себе.

Охлократия как разновидность осуществления власти — явление, характеризующееся нестабильностью и проявляется преимущественно в кризисных, переходных условиях общественно-государственного развития, когда ослабляются предыдущие структуры власти и механизмы государственно-правового регулирования общественной жизни, а новые, способные установить устойчивый правопорядок, еще не сложились.

Законы при этом теряют свою силу, а общественно-политическую жизнь определяют меняющиеся прихоти толпы или тех, кто влияет на его настроения.

Что, наглядно можно увидеть на примере Донбасса образца 2014-го, когда русские пропагандисты вели толпу, опираясь на ее желания.

Исторические примеры охлократии — Великая французская революция, революция 1848 года, Парижская коммуна, Октябрьская революция 1917 года, не так наглядны, и уже забыты.

Да и в СССР мы тщательно учили, что Октябрьская революция — это лучшее, что с нами случалось, а вот капитализм и демократия — это враги советского человека.

Именно поэтому лозунги "расстрелять-забрать-поделить", как и желания диктатуры и тирании, до сих пор приоритетны для критического большинства жителей нашей страны.

Просто на Донбассе были созданы и поддержаны РФ (оружием) благоприятные условия для победы охлоса. Создайте такие условия в любой части Украины и получите Донбасс.

Поэтому я так тщательно выписываю пример ОРДЛО.

Ведь не смотря на то, что Украина получила независимость и достаточно долго прожила в условиях демократии, в социуме проявляется преимущественная потребность в диктате, тоталитаризме, в популизме, политическом авантюризме, правовом нигилизме, неоправданной примитивизации общественных проблем представителями власти, правящей элиты.

Власть общественно-политических групп, в реальной политике руководствуются популистскими идеологемами, которые апеллируют к подсознанию населения. Подсознание населения, реагируя на популистические или политические идеологемы, выдает на гора, желания, симулякры, иллюзии о том, как будет, когда…

То есть, еще раз напомню, кремлевские идеологи просто давали народу то, что они уже носили в своем подсознании, просто будили те знания и потребности, которые живут в населении, часто скрыты под личиной добропорядочности.

Охлократия и охлос: разделяй, забирай, довлей, властвуй, доноси, бери свое даже у своего.

Те, кто управляет социумом, для построения охлократической власти ориентируется исключительно на низшие эмоции, потребности и желания человека, опирается на деклассированные, люмпенизированные и маргинальные слои, динамично реагирует на общественные настроения, стереотипы и архетипы массового сознания в их примитивных, массированных проявлениях, прибегает к провокациям для побуждения массовых страстей и волнений. Как следствие возникает политическая ситуация мятежей, погромов, беспорядок, в которой хозяином положения является толпа.

Продолжение следует