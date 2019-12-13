Прежде, чем начать разговор о проблемах, которые аккумулируются в ОРДЛО, я хотела бы поговорить о другом, о мирных территориях Украины.

Даже не поговорить, просто задать вопросы:

Как вы считаете, коснутся (повлияют) ли проблемы, возникшие за время оккупации в Крыму и в ОРДЛО на мирные территории Украины в случае реинтеграции (возвращения) территорий? Как вы видите сам процесс реинтеграции ОРДЛО и Крыма в Украину, думали ли вы о пошаговом плане?

Почему задаю вопрос читателям? А как бы и некому, это, раз, а во-вторых, любой удар (социальный, экологический, экономический, криминальный, психологический), который нанесет нам "особый статус", реинтеграция ОРДЛО и Крыма, в первую очередь прочувствуют на себе среднестатистические граждане Украины. Поэтому им и думать, важно оно или нет, так сойдет или нет, стоит об этом беспокоиться сейчас или нет.

Это сейчас можно убеждать себя, что война далеко, не со мной, лично меня не касается, ведь именно так делает большинство людей.

Но, вот когда во все среднестатистические дома и судьбы придет беда под видом ущемления свобод и прав, снижения доходов, болезней, эпидемий, ухудшения условий жизни и безопасности, и тогда они вскрикнут "как же так, мы не этого хотели — нас обманули", начнут винить Государство, которое их не защитило, начнут искать виноватых вокруг себя, но своей вины, вряд ли заметят.

Именно так было на Донбассе в 2014-м. И зайдя в любую соцгруппу ОРДЛО или группу переселенцев из ОРДЛО, вы увидите именно этот вал обвинений — не защитили, не объяснили, не рассказали.

Вот я 5 лет и рассказываю обществу, что с ним будет, если играть в кремлевские игры "россиия наш друг и партнер", "не моя война", "какая разница", "после меня хоть потоп", "я свалю, мне все равно", "хуже не будет".

Я показываю Донбасс-ОРДЛО, который став мертворожденным детищем кремлевского Франкенштейна-Путина, одновременно стал и нашим кривым, черным зеркалом, в котором мы можем увидеть всех мертворожденных монстров наших душ.

Любой социально-политический толчок, который мастерски может устроить нам РФ в любой области Украины, и среднестатистическое общество выпустит в мир своих демонов.

Социальный импринтинг — еще не изученное явление — удачный эксперимент, поставленный над нами в СССР. Вернее, не эксперимент, а грамотное использование пропаганды, которая 70 лет, впитывалась и передавалась через поколения. Уже не СМИ и ЦК КПСС зомбировали население, а мамы, папы, бабушки и дедушки говорили с поколениями привычным языком верных ленинцев, прививали устойчивые ценности совка, меняли красные линии морали, опускал планку человеческих ценностей. Деградация общества, как фактор управляемости и зависимости общества. Чем ниже мораль социума, тем легче его вести и манипулировать им.

И те, кто говорит, что, мол, пропаганда в ОРДЛО ничего не значит, не влияет на людей, а тем более на детей — врет и манипулирует, пытаясь защитить что-то свое, лично оберегаемое, как и те, кто отчаянно спорит "СССР нас не изменил, мы все были пионерами, и ничего".

80% населения поддерживает насилие в любой форме: политическое (закрыть рот оппонентам, врагам народа, расстрелять всех, кто против), домашнее (бьет, значит любит, это мой ребенок — моя собственность), экономическое, социальное, любое. Если усилить пропаганду брендов "враг народа", "враг власти", "расстрелять", через месяц–другой мы не узнаем свою страну, ведь все эти нарративы будут ложиться на импринтинговые программы, оставшееся в нас из СССР, от бабушек дедушек, от мам и пап. Это подсознательные процессы. Это, как вроде бы нормальный, интеллигентный человек резко в разговоре в ответ на какое-то слово-маркер, разбудившее в нем импринтинговую память, выдает — "бей, ж*дов, спасай" (нужную страну подставить), "забрать расстрелять", "враги народа"… Следом последует оправдание погромов, убийство по национальному или расовому признаку, поддержка диктатуры и террора власти. Далее все банально: доносы, насилие, кровь, падение морали, стертые общечеловеческие ценности, красные линии, передвинутые на новые уровни новых правил.

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Все это прожили оккупированные территории, и люди, живущие там, привычно задергивают шторки от рвущихся с улицы криков, прячут глаза, когда видят, как знакомых кидают в "воронок" и оправдательно шепчут- "значит, так нужно, значит, виноват, значит, было за что".

Далее мир летит в тар-тарары, и уже не понятно, и безразлично, что тебя убьет: ихтамнет-освободитель, опочленец-защитник, свой, чужой, водка, наркотики, ядерные отходы, грязная вода, безработица, голод, мины, пули, СПИД, сифилис, туберкулез.

Все становится не важно. Ведь красные линии, которые раньше было страшно переступать, теперь где-то позади, все не важно, совсем другие принципы, совсем другая мораль, совсем другая совесть.

Я часто пишу о том, что преступления оккупантов, это важно, но очевидно. А вот преступления граждан своей страны, совершенные против граждан своей страны, это намного страшнее. Сталин организовал Голодомор, но в продзаградотрядах принимали участие и местные жители.

Страну многое может уничтожить: забрать память, мову, историю, образование, подменить понятия морали, сместить красные линии, деградация общества… Война!

Но, страшнее всего то, что страну могут уничтожить свои же граждане. Они откажутся от мовы, перепишут историю, сдвинут на низ шкалы ценностей красные линии, назначат новых врагов народа и установят новые культы личности, оправдают убийц и оккупантов, деградацию, падение морали и нравов назовут свободой или еще лучше-скрепам, войну назовут миром, капитуляцю-победой.

Все это сделают люди, чаще всего, не враги, пришедшие к нам из других галактик, а учителя, профессора, историки, политики, а дальше уже социум подхватит "какая разница". Деградируя морально общество, тут же деградирует по всем параметрам своей жизнедеятельности: образование, культура, экономика, здоровье, экология.

На сцене появляются низкосортные клоуны с шутками про "вуйки спустились с гор", в зале низкосортные "вуйки" смеются, чаще всего над своими дедами. Из культуры "Воровайки" и "Владимирский централ", блатняк, жаргон.

Образование переводится с разряд "купил диплом".

Здоровьем, культурой, образованием и экономикой страны занимаются купившие диплом. Экология? О чем речь, быдло гадит под себя, жрет там, где нагадило, и лыбясь выставляет это в Инстаграмм.

Потом появляются толпы антипрививочников, молебны против чумы или чумки (а какая разница)… И вот страна, еще вчера делающая заявку на "мы Европа", сегодня пахнет потными лаптями, кислыми щами, а остатки разумного, доброго, вечного, умоляют руководство страны не предавать ее, и не отдавать на уничтожение врагу.

Ну, хватит философии, набрались сил и мудрости? Перейдем к новостям из ОРДЛО, и анализу проблем, которые накроют нас после реинтеграции.

Напомню, с 2014-го я настойчиво пишу о том, что почему-то строители "маленькой угольной швейцарии" закрыли в ОРДЛО все туберкулезные и кожно-венерологические диспансеры, я уже промолчу про инфекционные больницы.

То есть те, кто орал "хунта угнетает", рвался защищать русскоязычное население Донбасса, разом взяли и поставили крест на здравоохранении, а значит, безопасности "граждан республики". Почему?

Здесь опять ремарка: а сколько людей связывают здравоохранение с личной безопасностью, не говоря уже о безопасности страны? Правильно, меньшинство.

Поэтому закрытию ряда узкопрофильных диспансеров в ОРДЛО никто не возмутился, наоборот, порадовались, экономия!

Здесь и до войны образование у людей хромало настолько, что ДЦП они считали сглазом или порчей, люди не знали, что заразится СПИДом, гепатитом и другими веселым болезнями можно в стоматологии или во время маникюра в сомнительном салоне "соседка делает". А вера в то, что от аварии на дороге спасает иконка на торпеде, освячивание авто, а не знание ПДД, ремень, и во время поменянная на сезонную резина, здесь просто ошеломляет.

Я веселилась, когда с начала войны опочленцы со средне-техническим и высшим образованием табуном ходили к экстрасенсам-гадалкам заговариваться от пули укропской, а чтобы казаки-защитники не отжали машину — вешали иконку царя Николая.

Да и туберкулез здесь опасной болезнью всегда считали единицы. Я помню, как возмущались и смеялись судьи в Свердловском горсуде, когда их юная коллега, только пришедшая после института судья, потребовала средства индивидуальной защиты и отдельный защищенный стеклом зал для проведения слушаний с участием осужденных -подозреваемых с туберкулезом.

За время оккупации защитники-освободители из РФ поставили в ОРДЛО все: просроченную тушенку, наполненные червякам макароны, лекарства с стекшим сроком годности и снятые с реализации на России,

Но, вот средства предохранения ихтамнетам, не привозили ни разу, а там где война и бамбас, там сразу мораль превращается в рудимент. Сексуальное насилие, сексуальные преступления и сексуальная вседозволенность на войне — это нормы.

Общество в ОРДЛО пустилось во все тяжкие, и здесь давно никого не удивляют 12-летние беременные в школах, 19 сифилитичек на 20 рожениц в роддоме, сифилис и гонорея у подростков до 18-ти лет, мужская подростковая проституция здесь развита даже сильнее женской, в том числе подростковой проституции.

Вакцины, в том числе и для проб Манту, в ОРДЛО получают из РФ. Про их влияние и побочные эффекты, не в рамках этой статьи.

В 2018 и 2019 годах первых раз была зафиксирована 100% положительная реакция у детей всех возрастов ОРДЛО на туберкулез по пробам Манту.

Каждый второй житель ОРДЛ- носитель туберкулеза. Каждый пяты- болен открытой формой туберкулеза. По ВИЧ-инфекции, заболеваниям СПИД, сифилису, гепатиту и гонорее ситуация также катастрофическая.

Об этом знают на России. И в этом году в ОРДЛО первый раз поставили в качестве гуманитарной помощи из РФ передвижные и стационарные флюорографы, реактивы для тестов на наличие в организме вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

По сути, закрыв в 2014 году в ОРДЛО туберкулезные и кожно- венерологические диспансеры РФ создала биологическую бомбу в ОРДЛО. А мы ей помогли, спустив эту проблему на тормозах, закрыв на нее глаза. Ведь нет специализированного медицинского осмотра для внутренне перемещенных лиц, хочешь проходи профосмотр добровольно, хочешь не проходи. Хотя тесты на ВИЧ могли бы стать нормой на КПП, хотя бы каждые 3 месяца для снующих туда –сюда "жертв фашистского режима" в возрасте от 14 до 60-лет.

Туберкулез разносится Украиной с немыслимой неконтролируемой скоростью. Как и все остальное.

И, главное, вот, например, ОРДЛО стало "особым статусом", территорией Украины, где живут наши люди, которые служили в опочлении, и стали муниципальной полицией, зэки, шахтеры, дети, подростки, успевшее стать взрослыми. Готово ли МОЗ Украины к тому, что придется, например, решать вот эти странные проблемы: признавать вакцинацию детей ОРДЛО, сделанную российскими вакцинам за время оккупации, таковой, которая проведена по плану прививок- вакцинации, утвержденному МОЗ Украины или не признавать.

Напомню, здесь живет более 60% жителей антипрививочников-православных фанатиков, которые до войны покупали справки о том, что прививки якобы сделаны и покупали записи в вакцинные карты детей. А еще здесь более 80% населения, для которого все укропское чуждо, то есть люди, апологеты российской пропаганды, могут отказаться от осмотра украинскими врачами, а уж тем более от украинских прививок. Вряд ли став "особым статусом" ОРДЛО сменит нарративы и разрешит "калечить детей ОРДЛО не православными омериковско-укропскими прививкам, которые убивают славян".

Провести и охватить 100% все население ОРДЛО общеобязательным медицинским осмотром, чтобы выявить всех носителей ВИЧ, СПИД, туберкулез, сифилис и так далее.

Напомню, ну, о том, что здесь бояться всего укропского, мы говорили, как о коррупции в медицине, позволяющей покупать справки о вакцинировании детей. Здесь до войны профосмотр, это было не для выявления проблем ос здоровьем, а купить справку на работу.

До войны в детсадах находили нянечек, поваров и воспитателей с туберкулезом, гепатитом, ВИЧ и венерическими заболеваниями.

Справку "здоров" покупали и до войны. Что изменится, если все врачи на местах будут те же, ОРДЛынские?

Что будет делать МОЗ, если факты, о которых я пишу 5 лет, окажутся не "это фейк, вы разжигаете", а медицински подтвержденными и уже не документами ОРДЛО, а документами МОЗ Украины, то есть мы станем перед фактом эпидемии, пандемии "отдельных районов", "особого статуса", куда наше правительство может впихнуть еще пару-десятку областей Украины?

Готов ли бюджет Украины к нагрузке в части выплат пособий по потери трудоспособности в случае обнаружения новых нетрудоспособных лиц с открытой формой туберкулеза или по причине других заболеваний?

Достаточно ли у нас лекарств для бесплатной поддержке ВИЧ-нфецированных туберкулезных больных?

Будет ли бесплатным лечение для жителей ОРДЛО ( и есть ли для этого средства) в случае обнаружения пандемии туберкулеза, сифилиса, гонореи, туберкулеза, гепатитов, ВИЧ, СПИД?

Ну, понятное дело, при пандемии и эпидемии мы будем просить помощи ЕС, НАТО, Красного Креста, Папы Римского и Господа Бога. Но, не за это ли критиковал Зеленский Порошенко, когда "Украина, готова принять от всех со всех сторон"? Ой, как неудобно получится!

Или по старой, советской традиции, носителям которой являются 80% населения Украины, о чем я писала в начале, можно промолчать, не заметить проблемы и пустить ее на самотек, ведь везде болеют, и ничего страшного.

Люди будут довольны: "меньше знаешь-крепче спишь", "понапридумывают спидов, чтобы деньги качать", "какая разница, я здоров, я не заболею", "все болеют и ничего".

Если честно, вопросов здоровья и безопасности для СНБО Украины, больше, чем я здесь написала. И это только в вопросах здоровья.

Напомню, что ни разу за время проведения АТО-ООС, на СНБО не звучал вопросы эпидемии, пандемии в ОРДЛО, угрозы эпидемий ВИЧ, СПИД, сифилис, гонорея, гепатиты, туберкулез со стороны ОРДЛО. Хотя национальная безопасность — это и защита здоровья граждан нашей страны.

Почему мы не говорим об очевидном, но так нам неприятном? Боимся обидеть жителей ОРДЛО? Боимся признаться в том, что не готовы контролировать, а уж тем более решать эти проблемы? Помогаем РФ нас уничтожить, используя биологическую бомбу ОРДЛО, заложенную плановым закрытием лечебных учреждений на оккупированных территориях? Что стоит за молчанием? Так в СССР молчали об аварии на ЧАЭС, и жертв, пострадавших из-за этого молчания было только больше.

Кстати, забыла еще один нюанс из жизни "угольных швейцарий" рассказать. Все анализы в ОРДЛО платные. Вот такая реформа и социализм. Бесплатно лекарства и обслуживание исключительно гражданам РФ и жителям "оккупированных Украиной территорий Украины".

Анализы на ВИЧ в ОРДЛО тоже платные. Поэтому люди экономят и не проходят обследование после каждого опасного секса или пореза в маникюрном кабинете. Часто живут с болезнью до тех пор, пока она не начинает физически или визуально их беспокоить.

На кашель вообще никто не обращает внимания. Больничные здесь мизерные да их и платят с задержкой, поэтому люди предпочитают самолечение.

После того, как РФ и ее ихтамнеты уничтожили в ОРДЛО 70% промышленности, а зарплаты в фублях, стали злой шуткой даже для самых отъявленных наваросов, на Россию хлынул шквал "беженцев", гастарбайтеров, гастролеров. Поэтому "биологическая бомба" ОРДЛО бахнула во все стороны, задев и своих создателей.

Сейчас, когда РФ массово выдает паспорта граждан РФ жителям, встал вопрос о не контролированном распространении заболеваний из ОРДЛО по РФ. Поэтому в ОРДЛО в срочном порядке поставили флюорографы и тесты на ВЧ для бесплатного прохождения исследования.

ОРДЛынцы не хотят об этом говорить, но для оформления паспорта стала нужна и справка о прохождении обследования на ВИЧ туберкулез. Россия начинает защищаться от ОРДЛО. Тихо и без привлечения внимания.

Здесь о приятном, больные туберкулезом, ВИЧ и СПИД, сифилисом гонореей, справки "здоров" покупают, как в ОРДЛО, так и на России.

Здесь о неприятном… Справки они будут покупать и для нас, и у нас, если этот фактор (всеобщее медицинское обследование жителей ОРДЛО не введут в компетенцию хотя бы военных медков или СБУ), а самая большая проблема будет, если наш Офис абсолютно не умеющих думать людей, решит признать все печати ОРДЛО и все документы –справки ОРДЛО.

Новости из зоны (цитата из ОРДЛО-СМИ):

"Луганчане могут пройти тест на ВИЧ бесплатно.

Главный врач Луганского республиканского центра по профилактике и борьбе (ЛРЦПБ) со СПИД Елена Гриднева в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом напомнила о возможности бесплатно сдать тест на наличие в организме вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом расположен по адресу: Луганск, квартал 50 лет Обороны Луганска, 14д. Телефоны для справок: (0642) 62-28-63, 34-71-23.

"Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории ЛНР остается сложной, регистрация новых случаев заболевания продолжается, — констатировала главврач. — Заболевание распространяется в большей мере половым путем и затрагивает все возрастные категории".

Она уточнила, что более половины ВИЧ-инфицированных в Республике — это лица трудоспособного и репродуктивного возраста.

"Сегодня нужно обратить особое внимание на профилактику ВИЧ/СПИДа как основу сдерживания распространения заболевания. Именно здоровый образ жизни, ответственное отношение к здоровью, знания о путях передачи помогут снизить риск инфицирования, исключить у человека опасное поведение в плане заражения ВИЧ", — подчеркнула главврач".

Ну, а о том, что в ОРДЛО еще и народ массово присел на наркотики, думаю, писать не стоит, чтобы не быть не толерантной и не нагнетать, это же не проблема, правда?

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