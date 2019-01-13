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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсі статті автора

Новости из зоны: не скрепные истории нашего городка

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Эта не совсем новогодняя и не совсем рождественская история произошла не в сказке, а наяву, 30 декабря 2018 года в странном месте, именуемом в простонародье Лугандоном, а именно в маленьком шахтерском городке Ровеньки.

Я уже не раз писала о маниакальном, зомбическом, мистическом и фанатическом поклонении жителей ОРДЛО (не всех, но большей их части) всему российскому, русскому и триколорадному. Наверное, так поклонялись иллюзорным божествам, молнии, или блестящим бусикам какие-то далекие предки человека развивающегося. Но, вроде бы как уже человечество вышло к планке "разумные", но, видимо, дошли не все или просто планка разумности у всех разная. В общем, если в ОРДЛО сказать "я из РФ", то тебе откроются все двери, сердца и кошельки. Помахать двухголовым документом, все равно, что сказать "я апостол Павел, следуй за мной" и повести всех в болота, - пишет Олена Степова для Спротив.

Вот недавно поймали в ОРЛО двух снимательниц порчи. Это сейчас тренд в ОРДЛО - снимать порчу. Каждый день с десяток пенсионерок лишается сбережений, украшений и даже болоньевых курточек. Н-да, чудны твои дела, Господи. Вроде бы самый скрепный и православный народ проживает в ОРДЛО, а вот то к гадалкам бегут, узнать, когда укропам уже ж каюк придет, то порчу или венец безбрачия снимают женщины в самом, так сказать, брачном соку, глубоко за 70. Задержанные порчеснимателки третьего разряда оказались гражданками РФ. Приехали на поле чудес в страну дураков на заработки.

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Станично-Луганские эмираты или Послепраздничное луганд*нское

"Народ Донбасса" жутко доверчив становится, когда слышит - "я вот из святой России-матушки, была нонче по святым местам в турне, прикладывалась, значит, к мощам на всенощной, и было мне видение, явился мне Серафим Праведный Кронштадтский и сказал - иди и снимай".

Ну, да ладно, черт с ними, с девами безбрачными, вернемся к нашим героям.

Знаете, на войне вот эти социальные истории очень важны. Так как раскрывают нам такие грани, такие глубины колодцев души человеческой, что правильнее было бы собирать их в учебник. Психологии. Да и психиатрия, я думаю, не отказалась бы от препарирования любопытнейших индивидов.

Сначала я процитирую официальные новости из ОРЛО-СМИ, а потом расскажу, где в этой истории правда, где быль, а где намек.

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"Сегодня я за Россию", а завтра, когда там хуже станет, буду за Украину"

И так, цитата: "30.12.2018 в отделение неотложной медицинской помощи Ровеньковской центральной городской многопрофильной больницы бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в крайне тяжелом состоянии 37-летняя женщина, потерявшая сознание. Женщина приехала из Российской Федерации. Имеет 3 детей, все родившиеся при помощи кесарева сечения. При осмотре было установлено, что женщина снова беременна, 31 неделя. На учет в женскую консультацию по поводу беременности не становилась, к врачам акушерам-гинекологам не обращалась. Кроме беременности, был поставлен диагноз полиорганной недостаточности, гипертонической болезни II степени (артериальное давление 240/120 мм рт. ст.), тяжелой острой респираторной вирусной инфекции, вторичной пневмонии, по поводу которых к врачам женщина также не обращалась. Пациентка была немедленно консультирована всеми необходимыми специалистами: терапевтом, акушером-гинекологом, анестезиологом-реаниматологом, неврологом, окулистом.

Кроме того, привлечены необходимые дополнительные службы: клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическая служба, ультразвуковое исследование. В связи с тяжелым состоянием больной, по санитарной авиации срочно были приглашены республиканские специалисты: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, пульмонолог. Почти все медикаменты, необходимые для оказания помощи, были в наличии в больнице и выданы пациентке. Благодаря слаженной, высокопрофессиональной, командной работе всех задействованных специалистов, больная была успешно прооперирована в ГУ "РЦГМБ", ей назначено адекватное лечение. В результате угроза жизни миновала, пациентка уже переведена из реанимационного отделения в родильное отделение. Ребенок находится в реанимационном отделении Луганской республиканской детской больницы, где за его жизнь борются лучшие специалисты.

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Всего, включая врачей, медицинских сестер, санитарок, водителей и др. (и в Ровеньках, и в Луганске), в спасении женщины и ребенка принимали участие около 40 человек. Угрозы здоровью и жизни женщины и ребенка можно было бы не допустить, если бы пациентка осознано и адекватно отнеслась к своему состоянию и вовремя обратилась за медицинской помощью. Еще раз обращаем внимание беременных женщин на то, чтобы иметь здорового ребенка, чтобы сохранить свое здоровье, надо своевременно обращаться в женскую консультацию, становиться на учет по беременности, при необходимости получить лечение в условиях стационара".

Можно бы встать и аплодировать героям, спасшим дитя и женщину, в условиях войны, занесенных дорог, метели, и праздничного угара, если бы…

А вот теперь по пунктам.

Жителей ОРЛО напрягли слова – "санитарная авиация". Такой истерики в соцсетях ОРЛО даже Томос не вызывал, даже хлорно-фосфорная атака укропов, полгода анонсируемая Марочко, столько эмоций не вызывала.

"В Ровеньки из Луганска привезли бригаду специалистов на санитарной авиации? Ребята, вы серьезно? Вы что курите? А почему на фронт вы так врачей не доставляете?"

"Вертолеты в Ровеньках? А где площадка для посадки? На крыше мэрии? У нас все снегом заметено, не то, что вертолет, сомневаюсь, что "скорая" куда-то приехала. На поселки уже месяц не выезжают. Говорят- идите к трассе".

Новости из зоны: не скрепные истории нашего городка

"То есть, как после ДТП в Луганск отвезти, так сами, мы не хотим, чтобы в "скорой" умер, чтобы статистику не портить. Как с огнестрелом, с кровотечением, с отрубанными руками-ногами, так сами добирайтесь. С фронта попутками раненных возят, а здесь "санитарная авиация". Вы когда врете, хоть снег растапливайте, пользы больше будет".

"Санитарная авиация" - то есть, и так можно, а почему шахтеров после пожара в шахте в "скорой" везли, так она еще и сломалась по дороге?".

"Вы нас уже за полных дураков держите? Какая авиация, когда даже тяжелых с фронта в больницы не можете довезти".

Следующей информационной пулей, сбившей "народ Донбасса" с жизненного пути стало - "все лекарства были в наличии и выданы бесплатно".

"Ага, значит, если из Украины едут к нам лечиться, то бесплатно, если из России, то тоже все есть и бесплатно, почему же для нас, жителей республики, все за деньги?".

"Мне делали кесарево, так я 15 000 рублей заплатила. За лекарства. Наркоз. Уход. А ей бесплатно? Да судя по заболеваниям, алкашка подзаборная. Видимо в России у нее денег не было на кесарево, так она к нам рожать приперлась".

"Достало вот это, значит, мы, жители луганской народной республики должны за все платить, для нас или просроченные лекарства или "везите из Украины", а почему им, гражданам РФ, все бесплатно. Всю жизнь они сюда в больницы таскаются, у них там все дорого, вот Мекку для себя сделали. Достало все. Ложь эта. Подхалимаж этот. Все достало".

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Ну, и контрольный! Мы, конечно же, не будем разбирать моральные аспекты роженицы. Почему с такими заболеваниями, почему на учете не стояла- это ее ответственность и жизнь.

Я о другом. Женщину, которая потеряла сознание в пивнушке, не хотела забирать "скорая". Категорично! От женщины, хоть и беременной, пахло… ну, не только спиртным. Видно, что она давно не мылась и не следит за собой. В пивнушке она побиралась. И покушать, и на опохмел. И, это нас не касается. Ее жизнь! Но забрали ее быстро и весело, с запахом мочи и алкоголя, кашляющую и с зеленными соплями после того, как она сказала - "мне некуда идти, я из России приехала".

И вот тут все завертелось. Ее сразу забрали в больницу. Вымыли. Оказали бесплатную медицинскую помощь. Про санавиацию соврали, цинично соврали, хоть и красиво, не спорю. Но, вот что помощь оказали и всячески ублажали, это честно признался коллектив больницы.

Сразу появилась версия – она "жена ихтамнета", ой, простите, "освободителя". Он на фронте, она одна в чужом городе. Поэтому "республика" своих не бросает!

Вызвали телекомпанию. Сняли сюжет. Она показала какие-то документы с российскими печатями. Все и завертелось.

Ситуация сразу стала из разряда – "чудо, мы спасаем спасительницу Донбасса". Для россиян все самое лучшее. Не уроним честь Ровеньков для наших освободителей! - Ну, и прочая коленопреклоненная хрень.

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Правда ''народов Донбасса'': от русских такого не ожидали

Нет, из Луганска никто из специалистов не приезжал, обошлись силами местного роддома. И за ребенка соврали. Никто его в Луганск не отправлял, хотя бы потому, что все трассы переметены, и автобусы и машины не ходят, даже БТРы на пузо сели, которые по трассе путников вытаскивали.

Сюжет выпустили для Луганска и "рыгспублики", забыв, что его увидят и в Ровеньках. Не только увидят, но и опознают "россиянку", которая окажется жительницей Ровеньков, которая уезжала на Россию "беженкой" еще в 2014-м. Рожать она каждый раз приезжает на историческую родину. Здесь дешевле. Где дети, не понятно. Похоже, попрошайничают с ней на России. В общем, сюжет вышел, а чудо нет!

А она молодец! Быстро сообразила, что к чему и уклончиво на камеру "я приехала из Российской Федерации", и глазки додолу. Видимо, хорошо знала менталитет земляков, что после слов "приехала из РФ" ей и ноги помоют, и воду выпьют.

Нашлась после сюжета и ее ровеньковская родня, и сестра, и даже жилье, а супруг, вроде как, на России на заработках остался. И взыграла обиженная кровь навараская. И закончились все бесплатные лекарства. И родне, и самой роженице выставили список оплатить, и угрожали опочлением, судом и прокуратурой за мошенничество. И родня бегает, собирает деньги в роддом за операцию. А сюжет остался. Как и комментарии "здесь все ложь, с самого начала и до конца, республика лжи, от телевизора тошнит, газеты не хочется даже в туалете использовать".

А ведь в другом городе ОРЛО, или, например, в ОРДО, в этот сюжет поверят. Вот, например, в соседнем Свердловске. Там аплодируют- "дать медикам медали, героя республики". Они же не знают героев в лицо, а санавиацию в крыло.

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Да, кстати, до войны санавиация у нас была. У нас в Свердловске, когда сын мэра города по пьяни разбился, за ним прилетала санавиация, сначала в Луганск забрали, оттуда в Киев, спасли, собрали мозг на лобовом стекле машины, и как-то вот, жив-здоров. Правда, его пассажирку, которая так же головой стекло вынесла при ударе машины о дерево, санавиация не забирала. Так она и лежала в машине без помощи. Пока сына мэра эвакуировали. Лечили ее в местной больнице. Вот, правда, не помню, выжила она или нет. А шахтеров и до войны на "скорых" возили, даже в ожоговый центр в Донецке. Не летали за ними самолеты и вертолеты. Кстати, и вот про апачление. Они же в 80% вытекают, пока их в больницу привезут. И везут их и БТРами, и попутками, и "Уралами", и "Жигулями". Нет для "защитников" "республики" санитарной авиации.

В общем, сюжет получился наглядный. И на коленях перед Россией публично проползли, и наврали с три короба, и перед ровенчанами опозорились. Вот только ребенка жалко. И с мамой не повезло, и со "страной"! Короче, горький сюжет, без привкуса сказки и чуда.

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Олена СтеповаОлена Степова
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Джерело
Джерело:sprotyv.info
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Иди учи греческий язык,свидомая поцриётка,ибо нихрена не поймёшь,как турки вас не......ли,да так,что и к гадалки не ходи.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Типичная мама-кацапка и быдлокацапское население, как только прогнали злостных укропов, так сразу вылезло наружу казларылое зловонное нутро, одно радует, цапьё в Быдлороссии выздыхает довольно быстрыми темпами, хоть и болезненно, но очищается украинская земля от ордынской мрази
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Событие в духе кисель-тв - чуть-чуть правды и с три короба вранья.
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