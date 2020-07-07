Статья написана исключительно для любителей "РФ-СССР-республик", но, думающие люди прочитают, сделают вывод и поймут все раньше и быстрее гомо-советикуса, и, возможно, спасут наш мир.

Сегодня новости из зоны я бы поставила под заголовком "Боже, какая прелесть", если бы не одно, но — утилизация террористов террористами, конечно прекрасна, но в СМИ заговорили о датах внесения в Конституцию Украины закона про "особый статус Донбасса", приближая эти "разборки в маленьком ОРДЛО" к нашими мирным городам.

Да и массовая поддержка жителями ОРДЛО террористических актов и насилия по отношению к друг другу просто ошеломляет: крови, больше крови, всех расстрелять -вопит "народ Донбасса".

Поэтому мы сегодня не только удивимся банальным серым будням ОРДЛО и поразмышляем над тем, что, например, ждет людей, мечтающих вместо Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской областей увидеть "народные республики", но и еще раз препарируем гомо-советикуса обыкновенного, в простоязычье "простой нарид", ведь именно эта прослойка населения, научно именуемая "охлос" является фундаментом всяких "народных", клоунских, шапитовских, советских, российских и прочих забав на крови и предательстве.

Любые скандалы, ссоры, выяснение отношений, как бытовых, так и производственных и даже военных в ОРДЛО сопровождается насилием. Здесь нет суда и закона, здесь суд и закон тот, у кого быстрее реакция, больше оружия и больше связей среди террористов или ихтамнетов.

Это началось сразу с приходом на Донбасс "русского мира". В людях проснулась генетическая память, импринтинговые знания из СССР, и народ воодушевился "Сталина на вас нет", "всех расстрелять", "у всех забрать". Люди в критическом своем большинстве не только поддерживали и оправдывали насилие в сам момент насилия, но и заблаговременно, заранее определяли насилие, как средство выживания, продвижения к цели, естественную среду обитания и естественный ход событий.

Как и не было 25 лет свободы, равенства и демократии. Как будто все эти годы люди спали, жили, ели в цепях свободы, а вот русский мир эти оковы сорвал, и люди обрели долгожданное право убивать.

Видимо все же 70 лет жизни в зоне оставили своей неизгладимый след в психике критического большинства родившихся в СССР, которые через импринтинговые знания передали навыки человека-раба своим детям.

Да, вот жители ОРДЛО подтвердили: люди из гетто могут построить только гетто. Они попросту не знают, как выглядит другой мир. Клоуны построят шапито. Куклы-кукольный театр. Проститутки –бордель.

Каждый из нас выстроит вокруг себя пусть даже маленький, личный, но мир себя. Мы окружаем себя тем, какие мы сами. Мы строим личный мир (индивидуальное пространство) таким, какие мы сами.

В социуме немного сложнее. Там критическое большинство людей, объединенных одной целью, мечтой, навыками, интересами, моралью, психологией, строит мир для всех нас. И чтобы управлять социумом, его критической массой, достаточно нащупать общий нарратив, то, чтобы объединило население в критическую массу: ненависть, любовь, смех, слезы.

Мы мир эмодзи, эмоций. Поэтому и объединяют нас эмоционально. Зависть, страсть наживы, жажда крови, насилия, террора, всевластия, денег — это тоже эмоции. Как правило критическая масса населения –охлос — реагирует исключительно на низкие (низменные) эмоции. Походом в театр этих людей не объединишь, а вот расстрелом…

Любой, кто мечтает "забрать и поделить" у олигархов и рассказывает, что "все будет по-честному", в душе уверенно надеется, что честно для него будет забрать у соседа, а не у него и отдать ему, а не соседу. Любой, кто мечтает "забрать и поделить" у олигархов сразу же в позицию "олигарх" переводит любого соседа-родственника, живущего чуть-чуть лучше, по мнению определяющей судьбу соотечественников стороны.

Олигарха как-то стремно на вилы (тут сразу простой нарид делает вид "мы вне политики", но вы там интенсивнее расстреливайте, чаще сажайте в лагеря и вот делите (сь) не забывайте), поэтому, как правило, на вилы простой нарид берет соседа или родню.

Я насмотрелась ОРДЛО, как по доносам убивали любовницы жен, жены любовниц, жен и детей понравившегося мужчины, братьев и сестер при разделе наследственного имущества, мужей и жен при разводе, соседей от зависти, родню от зависти, конкурентов, просто мешающих жить. Поверьте, у простого нарида всегда есть в кармане пара тройка врагов, который бы "расстрелять и в лагеря".

Сотни тысяч преступлений военного, сексуального, уголовного и бытового характера, совершенные в Крыму и ОРДЛО оккупантами-россиянами-ихтамнетами и местными жителями в отношении местных жителей не будут расследованы, а виновные-преступники никогда не понесут наказания.

Знаете, за время войны я поняла много вещей. Во-первых, что люди существа кровожадные. В большинстве спит, то ли с пещерных, то ли с советских времен, некий гомункул, который в благоприятной среде просыпается и овладевает человеком, превращая его из разумного в сущность, управляемую ненавистью, живущую алчностью, жаждущую крови и насилия. Во-вторых, благоприятная среда для такого гомункула даже не сама война, а именно русский мир, вот это кроваво-серпастое, большевицкое, когда простой нарід получает для подпитки своих внутренних гомункулов красочные обещания политиков и начинает рвать "врага". Что удивительно, но врагом оказывается сосед, родственник, коллега по работе, тот, на которого указала пропаганда или сам простый нарід выбрал его для удовлетворения своих внутренних демонов.

Ну, вот, хорошо, прозвучали политические лозунги "Донбасс-это Россия", "не будем кормить Киев" и все такое. Это, вроде бы, понятно. Не понятно, почему после этого, люди, сбившиеся в стаи, получившие оружие, назвавшиеся "народным ополчением", "казачьими батальонами территориальной обороны", "защитниками Донбасса", стали грабить магазины, находящиеся в "защищаемых" ими городах, убивать земляков, грабить банки, почту, предприятия, насиловать русскоязычных женщин и детей.

В чем защита? И почему триколоры и серпастые флаги, поднятые "повстанцами Донбасса" для удовлетворения "протестных желаний в борьбе против киевской хунты", пробудили в людях потребность крови? Потребность писать доносы? Наслаждаться расстрелами и насилием? Жить в гетто без прав и свобод? Насиловать и оправдывать насилие? Убивать и оправдывать убийство?

Война должна быть изучена и психологами, препарирована до атомов, иначе это будет повторяться. Оккупант в данном случае вторичен. Он оккупант. Я сначала так же все преступления мешала в одну когорту, но это неправильно. Преступления, совершенные в ОРДЛО и Крыму оккупационной властью по отношению к местному населению, это одна грань войны. И она исторически верна и, как бы это грубо не звучало, исторически оправдана.

Орда, колониальные власти, захватчики и оккупанты никогда не щадили местных жителей, будь те необразованные индейцы или утончённые французы. Действиями оккупанта всегда будут насилие и мародерство. Это цель самой оккупации. И это преступления, военные, которые должны расследоваться военной прокуратурой и трибуналом, так как совершаются на войне. Военными ли, добровольцами, наемниками, но гражданами других стран против граждан других стран.

А вот преступления местных жителей против местных жителей, это другая грань войны.

И я хочу, чтобы вы поняли, все, кто мечтает "назад в СССР", "как на России", "республики", какие бы красивые социальные лозунги они не говорили, мечтают об одном — грабить и убивать.

Они спят, и слюнкой из их рта течет мечта о расстреле соседей, насилии над их малолетними детьми, грабеж "МЕТРО".

Преступления с политической окраской в ОРДЛО были в 2014-2015-х годах, но их мало. Это преступления против проукраинских активистов, такие, как казнь Иры Довгань, слава богу, не доведенная до конца, или казнь Владимира Рыбака, доведенная до конца.

Но, опять же, в случаях убийств проукраинских и именно активных граждан, часто присутствовали российские оккупанты, ФСБ или "отпускники", или наемники-добровольцы, но доносили на украинских патриотов, участвовали в избиениях и пытках, да и расстреливали, местные жители.

За каждой смертью на Донбассе, за каждым доносом и изнасилованием, похищением и фактами мародерства в 80% стоят местные жители. И именно эти преступления останутся без наказания.

Как наказать человека за донос? Как наказать за то, что он сообщил оккупационно-коллаборационистским властям, что "здесь живет шпион ВСУ"? Как наказать человека, который навел охотников за рабами (секс-рабынями или донорами) на соседку, сотрудника, коллегу, земляка? Как наказать тех, кто насиловал, грабил и убивал в ОРДЛО мирное население?

Особенно тех, кто без погонов. Так сказать, мирные граждане, реализующие свои кровавые потребности через мирных граждан. На фронт ему пойти страшно, а убивать и насиловать в подворотне самое то.

Многим кажется, что это вопросы войны и ОРДЛО и они так далеко от мирных территорий. Правда? Далеко ли? Сколько в вашем городе-селе вот таких сталинолюбистов? Вот это все будущее ополчение "республик", ваши палачи. За иллюзорное "завтра расстреляем, пересажаем всех барыг и поделим их имущество" можно прятать любые просчеты власти еще пару лет.

Ожидание крови, это, как ожидание праздника. Ведь любой, кто мечтает "забрать и поделить" у олигархов и рассказывает, что "все будет по-честному", в душе уверенно надеется, что честно для него будет забрать у соседа, а не у него и отдать ему, а не соседу.

Любой маргинал, вопящий "в СССР было хорошо, сталина на вас нет, забрать и расстрелять" спит, и слюнкой из его рта течет мечта о расстреле соседей, насилии над их малолетними детьми, грабеж "МЕТРО".

Умирая от рака, моя соседка по улице Нахимова переживала, что ей не дали сорвать с меня золотую цепочку, которая ей так нравилась, а ведь сосед ополченец ей обещал, и не разбомбили Киев. "Но, хоть вы доживете" — говорила она соседям.

В ОРДЛО доносы сразу после установления оккупационно-коллаборационистской власти, местные жители (помните же, не все, а критическое их большинство), начали использовать для решения личных проблем. Поссорился с соседом, раздел имущества при разводе или раздел наследства, не хотел отдавать долг, хотел занять место коллеги на работе, любовница решала проблемы с женой и наоборот… Банальные бытовые проблемы в ОРДЛО решаются через угрозы "я сейчас позвоню знакомым ополченцам или родственнику-ополченцу и тебя на подвал, кадыровцам в пользование, на органы, в рабство".

Да, о том, что будет, если вызвать "ополченцев"-"повстанцев", то есть о дальнейшей судьбе жертвы, здесь знают все. Осознаете? Вдумайтесь в эти строки.

Мирные жители ОРДЛО, которые лояльны или поддерживают русский мир, русскую весну, "республики", "ополчение", или даже не поддерживают и разочаровались, все равно используют, как ихтамнетов, так и местных террористов-коллаборационистов для личных кровавых расправ над мирными жителями ОРДЛО. И эти преступления останутся без наказания. И это даст уверенность в то, что так можно жить. Безнаказанность порождает хаос и превращает страну в СССР.

Вы думаете сталинолюбисты и заэсссрщики живущие на Волыне, в Днепре, во Львове, в Сумах, в Умани, в Полтаве, в Харькове, в Херсоне, Черкассах и Одессе как-то отличаются от сталинолюбителей заэсссрщиков, живущих в ОРДЛО? — никак! Просто одним уже дали свободу от морали и власть оружия, а вторым еще нет.

Каждая история Донбасса, каждая судьба, это предостережение, предупреждение, пособие по войне.

И так хотелось, чтобы за 6 лет войны люди, посмотрев в черное зеркало ОРДЛО ужаснулись и, вцепившись зубами в жизнь, мир, демократию и свободу, стали бы защищать Украину, чтобы никогда не стать ОРДЛО.

Критической части населения чрез подконтрольные Кремлю украинские СМИ внушили мысль, что они вне войны, это личная война Порошенко и путина, России и США. А на самом деле, там, в Донецке цветут розы, Россия всем все дала, и стоит Украине перестать стрелять, дать Донбассу особый статус, да еще в рамках 9 областей Украины, как тут же наступит мир, все станут богатыми, и решаться все проблемы.

Многие даже не понимают, что там, по ту сторону войны — если смотреть из мирных частей Украины на ОРДЛО, и не осознают, что нет той стороны войны, так как война идет везде, и на мирных территориях, в головах у населения, война ведется шариями, мураевыми, медведчуками, "мыжебратьями".

История, информация, телевидение, образование, социальная сфера, закон, Конституция -это тоже теперь фронт. И пока у нас льготы и забота о жителях ОРДЛО, там чистят автоматы. ОРДЛО — это маленькая Россия, маленькая Южная Осетия и Абхазия, маленькое Приднестровье, маленький СССР.

Не согласных в тюрьмы и психушки, психиатрия-это оружие против инакомыслия и бизнес, образование-это пропаганда, СМИ — это абсолютная ложь, редкие блага цивилизации — это победа над "загнивающим" миром.

Комендантский час, избиения и изнасилования в милиции, взятки, обвинения по приказу сверху, политические преследования, доносы, использование людей с автоматами для решения личных вопросов, гранаты в окна, наркотики, продажа людей в рабство, похищения, вымогательства, пытки-это ежедневные хроники ОРДЛО.

И за этим вздыхают сталинолюбы Запорожья, Харькова и того же Славянска. Эх, были времена, мы могли тыкнуть пальцем и расстреляли бы, без суда и следствия,-вздыхают они.

Людей манит гетто –романтика, сталингулаг-романтика, НКВД-романтика, СССР –романтика, но, если быть честными, мы же понимаем, за всеми этими "сталина на вас нет", скрывается личная низость, личная алчность, личная жажда крови.

И те жители пока еще мирных территорий Украины, которые "не моя война, устал, пусть сын Порошенко воюет, какая разница, один народ" на самом деле тихо под простыней, во влажных мечтах пересчитывают деньги, вынесенные из соседнего магазина, насилуют понравившуюся женщину или ребенка, примеряют форму НКВД-ФСБ-"мгб", составляют донос на своего личного врага, их голова кружится от власти, руки чувствуют горячий приклад автомата, а губы сохнут в ожидании крови. Сначала они будут скрывать и прикрывать эти личные мечты под покровом социальных лозунгов "всем и все", напыщенно говорить о социальной справедливости и барыгах, строить планы на будущее благо. Но, стоит им раздать в руки оружие и поднять над ними триколор РФ или "рыгспублик", вы не узнаете вчерашних соседей и родственников. Их личный Сталин выйдет к их личному Гулагу, волоча за собой их личную жертву.

Охлос всегда хочет личной справедливости и блага за счет других.

И вот, красивые лозунги, митинги, обещания, триколоры и надежды, что завтра всем будет счастье где-то там в РФССР, где Боже царя храни во имя ЦК КПСС. А дальше?

А дальше все эти восторженные домохозяйки, врачи, учителя, шахтеры, плотники и сантехники начинают убивать и грабить. Чаще чужими руками, привлекая к этому людей в форме. Люди в форме, которые вчера красиво уходили "защищать города Донбасса от укрофашистов", вернутся в города Донбасса и… Одни станут "народной милицией", а вторые рядовыми урками-нариками-беспредельщиками.

И вот сейчас ОРДЛО-это мир своих. Там нет укропов, нациков, правосеков, омерикосов. Там "народ Донбасса".

И вот те, кто в 2014-м голосовал на "референдуме" и махал триколором "путинвведи" гибнут от рук тех, кто ушел на фронт выполнять посыл большинства- "никаких укропов в городах Донбасса".

Как там говорил Захарченко — "мы будем защищать Донбасс до последнего человека"?

За 6 лет войны в ОРДЛО осталось очень мало семей, у которых близкие не состояли бы в "народной милиции" "республик". В ОРДЛО официально нет армии, там все, что в камуфляже и с оружием-ополчение или "народная милиция".

"Народная милиция" разделена на БТРО (батальон территориальной обороны), которые дополнены россиянами-ихтамнетами и курируются – управляются исключительно командирами гражданами РФ и внутреннюю милицию, патрули, следствие, ГАИ.

В "народную милицию" ту, что "мвд-мгб" чаще приходят служить после фронта, то есть после участия в БТРО (незаконных коллаборционистско-оккупационных террористических военных формирований). Просто "ополченец" называть в ОРДЛО себя уже неприлично. Это уже, как урка, зэка, бандит. Поэтому "народная милиция" -это, вроде, как законно, цивильно и нет крови на руках.

И вот эта подмена понятий очень нравится жителям ОРДЛО. И игра "он просто охранял порядок в городах Донбасса" становится достаточно выигрышной социально и психологически, ограждая вчерашних мародеров Донбасса, расстреливающих свои города от содеянного- "он ж не ополченец, он в народной милиции, он просто охранял". Но, вот не задача, на "ополченцах" и "народных милиционерах" одинаковые "награды" за "взятие Лутугино", "освобождение Луганска", "за освобождение Дебальцево", "за взятие ДАП".

Особенно комично вот это все выглядит в криминальных сводках и некрологах: "Сотрудники "народной милиции", погибшие от рук ополченца, воевали в Дебальцево, охраняли рубежи нашей республики". "Сотрудники народной милиции, ранее получившие медали за освобождение Дебальцево, сегодня задержали бывшего ополченца, за торговлю оружием и наркотиками". "Бывший ополченец Донбасс расстрелял и расчленил двух сотрудников народной милиции, которые прошли горячие точки, защищая рубежи нашей родины от укро-фашистских захватчиков".

То есть "милиция" и задержанный, убитые и убийца вчера вместе в одном блиндаже….

Может они и "МЕТРО" вместе грабили, и упивались намародеренным виски, или вместе вывозили похищенных в ОРДЛО девчушек в публичные дома Ростова, или вместе пытали "правосеков", а теперь вот как жизнь: "сотрудники милиции" и задержанный…

А "ополченец", который уложил "сотрудников" где воевал и что защищал? А почему у "бандита" и "милиционеров" одинаковые "награды", "звания", оружие? — ой, как неудобно получилось.

Поэтому я все криминальные хроники ОРДЛО такого плана перевожу на общепонятный: террористы убили террориста, который торговал наркотиками, террористы убили террориста, который после возвращения с фронта организовал преступную группировку и убивал мирных жителей.

Так вот, вопрос:

То есть пока ополченец убивал украинцев, он был герой, а когда стал убивать жителей ОРДЛО, стал преступником? Оружие одно и то же. Граждане Украины и те, и другие (ну, у жителей ОРДЛО с гражданством, как у шулера, семь паспортов в рукаве), и все же, даже РФ признает жителей ОРДЛО гражданами Украины, как и территории ОРДЛО-территориями Украины.

Действия "народных милиционеров республики" по поимке "ополченцев", которые вчера, но, по пять, то есть вчера-герои, а сегодня большие, но по семь, то есть –преступники, это политическое преследование "защитников отечества", поимка опасного преступника или разборки между своими?

Видите, как все сложно в "республиках". Свои убивают свои. Свои ловят своих. Свои кидают гранаты своим в окна.

Ах, да, главное, и своим аплодирует свой "народ Донбасса", комментируя летящие в "милицию", "горсвет", "горгаз", "суд", в соседей, в родню гранаты- "правильно, что гранату бросили, вот у нас свет отключили, за неуплату, а мы им гранату в окно, и свет нам включили".

Новости из ОРДЛО:

В Красном Луче экс-ополченец организовав банду, стал похищать, грабить и убивать мирных жителей, шахтеров с большой пенсией и предпринимателей. Оружие. Наркотики. Джипы. Стрельба из окон машин. Сауны. Рестораны. Прекрасная жизнь экс-ополченца закончилась банально и трагично. Он решил, что он-власть и перестал платить крыше. Экс-ополченцам, которые легализовали свою деятельность и занимались тем же самым, но под крышей "мвд лнр", то есть надели форму "народной милиции".

Компания мирно сосуществовала, пока в руки не попал большой куш- большая партия наркотиков для реализации из рук "старших братьев-мусульман" из Дагестана, которые здесь базируются.

Экс-ополченец не поделился доходом с экс-ополченцами-милиционерами. Те открыли на него дело и устроили "охоту" "по-закону"-ориентировки, план перехват, потенциально опасен, фоторобот на остановке…

Экс-ополченец обиделся на экс-ополченцев –милиционеров, выследил их, и убил, когда они ушли в астрал, в служебной машине выкурив "план". Тела расчленил и хотел вывезти на свалку. Но, что-то пошло не так, и он забыл тела в машине на три дня. Тела в багажнике "джипа" у ресторана начали плохо пахнуть и прохожие вызвали "милицию" на запах.

Так открылась пропажа (хотя двух сотрудников народной милиции никто не искал все это время, ни на работе, ни дома). Так открылось преступления, быстро по схемам планкокуров выяснили всех участников драмы, и коллеги убитых экс-ополченцев-милиционеров, тоже экс-ополченцы-милиционеры поехали задерживать экс-ополченца не милиционера. Перестрелка была в жилом секторе. Народ лежал на полу квартир и домов. В воздухе свистели ПЗРК, гранаты, мины и пули.

В результате перестрелки погибло еще 3 экс-ополченца не милиционера (друзья планкокура) и еще 1 экс-ополченец-милиционер, ранено 6 мирных жителей. Из числа раненных оказалось еще 2 экс-ополченка мирных жителя.

Запутались в ополченцах, милиционерах и мирных жителях? Ну, вот, а еще "республику" в Запорожье строить собираетесь. А без вот ориентирвоания в знаках "гвна", ой, службы в "республиках" очень важно. Написали вы на соседа донос, а он "герой" -планкокур. Хорошо, если мирно вас расчленил, а если нет, и обиделся, тогда и вас посадят, и его, и всех. Или расстреляют!

Это же Сталин-гулаг по-донбасски.

Для своих напишу коротко и понятно: в ОРДЛО нарики-впопучленцы опять перестреляли друг друга.

Кстати, убийства экс –ополченцев и "народных милиционеров", которые погибли при криминальных разборках в Ровеньках и Красном Луче, СМИ-ОРДЛО привычно списали на "укропов", и мамочки-жены убитых рыдают "наши герои, их убили укро-фашисты", соседи пускают пьяную слезу "не забудем-не простим", дети погибших идут учится в кадетские корпуса "республик", чтобы пополнить ряды.

Для меня нет там, в ОРДЛО ни "народной милиции", ни мирных граждан. Есть воюющие террористы-коллаборционисты, и есть коллаборционисты, работающие на оккупанта. И есть 3-5% мирных жителей-заложников. Все!

Для тех, кто любит кричать "выфсеврете" видео из Ровеньков о задержании экс-ополченца "народной милицией": семеро погибших.

Из соцсетей ОРДЛО с новостями о жизни в гетто:

Цитата: "В соединениях и частях 2 АК продолжают отмечаться случаи суицидов, связанные с низким морально-психологическим состоянием личного состава и неудовлетворительными условиями службы. Дедовщина, которая присутствует в подразделениях, все больше и больше косит молодых бойцов. Так, 21-летний военный Ярцев Андрей с г. Ровеньки, проходивший службу в 2 АК ЛНР, застрелился из автомата. По словам, родственников, на теле погибшего судмедэксперты обнаружили численные следы побоев, а командование категорически отрицает версию неуставных отношений. Тем не менее, родственники будут настаивать на возбуждении уголовного дела. Они уверенны, что их сын был избит, или сослуживцами, или непосредственно командирами…Этой версии придерживаются и правоохранительные органы, а это значит, что смерть бойца пока считается доведение его до самоубийства. Одновременно в части начата комплексная прокурорская проверка, что также свидетельствует о недоверии военной прокуратуры командирам бойца".

Читая эти статьи, держите в памяти Конституцию Украины, еще не измаранную статьей про "особый статус Донбасса", примирением, и реинтеграцией с "жертвами оккупированных территорий".

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