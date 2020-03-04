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4 березня • оновлено в 11:37
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Новости "ДНР": тысячи терминалов прекратили работу и находятся в режиме простоя

2.4т
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В "ДНР" местные жители жалуются на неработоспособность терминалов самообслуживания. В течении недели жители "республик" не могут пополнить счет, приходится либо переплачивать, либо вообще ехать в другой район, чтобы оплатить необходимые услуги. Тысяча терминалов в "республике" в режиме простоя…

Как оказалось причина в том, что компания "Рост", которой принадлежат платежные терминалы, лишена лицензии.

Однако в компании "Рост" отвечают, что работа терминала зависит от банка. Именно он должен предоставить нормативную базу, чтобы финансовая компания могла предоставить лицензию.

Главный бухгалтер финансовой компании рассказала, что начиная с 5 февраля ведутся постоянные переговоры по возобновлению работы терминалов, однако так называемый центральный республиканский банк "ЦРБ ДНР" не продолжает лицензию и не дает компании никаких официальных ответов. Без лицензии деятельность компании попадает под уголовное дело и одну из "статей" в "ДНР". В компании отмечают, что окончательную точку в вопросе работы терминалов поставит "ЦРБ".

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Однако, спустя неделю обещаний восстановить работу платёжных систем, чуда не случилось, а на экранах терминалов начало выдавать следующую надпись:

"Финансовая компания" РОСТ "сообщает, что, согласно распоряжению председателя ДНР, было получено разрешение на бесперебойную работу системы "Спрут". Однако ЦРБ аннулировал лицензию компании на осуществление операций по данному виду деятельности".

Далее в тексте говорится, что "деятельность без лицензии" подпадает под "статью уголовного кодекса ДНР", в связи с чем "с 19.02.2020 финансовая компания "РОСТ" останавливает прием платежей".

Теперь, даже обычные мелочи жизни, с которыми мы все привыкли жить, недоступны местным жителям и приходится возвращаться к былым временам, когда без, т. нз. “пополняшек” пополнить мобильный счёт другими способами нельзя. Этих пополняшек ещё приходится искать. Ценовая политика у них такая: 50 грн - 170 руб, 100 грн - 320 руб. Невооружённым глазом видно, что цены завышены. Кто-то вовремя спохватился, дабы нажиться на "горе" и без того бедных людей…

Зарплаты задерживают месяцами и "местная власть в лице главаря Дениса Пушилина рассказывает людям, что во всем виноваты “внешние факторы”.

“Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противодействовать в силу наших возможностей, но основная причина - это наша не признанность, экономическая блокада и просто еще не закончились военные действия”, - недавно поплакался в одном из интервью Пушилин.

При этом главарь обещал жителям "ДНР" повышение пенсий и зарплат уже в начале этого года, о чём я уже писал в прошлой статье около месяца назад…

Правда, у него до сих пор не нашлось ответа на вопрос, каким образом это будет сделано и где оккупанты будут брать деньги…

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР ціни в ЛДНР Новини Росії
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Во Львове на улице Научной 23-летний мужчина зарезал свою мать и тетю. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН. "3 марта, около 22:00 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что 58-летняя львовянка, жительница одного из домов на улице Научной, несколько дней не выходит на связь и не появляется на работу. Получив разрешение родственников, правоохранители зашли в квартиру и обнаружили там тела двух женщин без признаков жизни с многочисленными ножевыми ранениями", - сообщили в полиции. Правоохранители установили личности погибших - ими оказались жительницы квартиры возрасте 58 и 56 лет. В доме полицейские обнаружили 23-летнего сына одной из погибших женщин. Вторая жертва была его тетей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы предварительно установлено, что именно он причастен к причинению погибшим ножевых ранений, которые привели к смерти. Орудие убийства - нож, с места происшествия изъято. По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
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Zadrotovich Vaysil
Zadrotovich Vaysil
Golan Sim, на терминалах это напиши, что бы легче было тем, кто пополнить телефон даже не может :)
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