Новорічну ялинку в Черкасах прикрасили "амулетами від вроків". Фото

Головну новорічну ялинку в Черкасах прикрасили іграшками-колами, схожими на амулети, які називають "назар", "куряче око" або "око Фатіми".

Вважається, що ці символи "захищають від вроків". Фотографії прикрашеного новорічного дерева показали на сайті Черкаської міської ради 14 грудня.

Головна ялинка в Черкасах chmr.gov.ua

Ялинку на Соборній площі традиційно планують засвітити 19 грудня, на День святого Миколая. Всього на святкові прикраси в місті витратили 2,8 млн гривень.

Відомо, що ялинка – штучна. У висоту вона сягає 18 метрів. Вгорі дерева встановили дванадцятиконечну зірку.

14 грудня ялинку запалили в тестовому режимі Instagram / news_cherkassy

Центр Черкас прикрасять й іншими декораціями. Серед них – майже 2,5 метрові об'ємні написи "2021" і "Черкаси", світлові арки, панно у вигляді герба міста.

Робочі встановлюють декорації chmr.gov.ua

"Епідемія коронавірусу в цьому році внесла свої корективи: традиційного відкриття ялинки та святкувань не буде. Однак, ми хочемо створити новорічний настрій для людей", – заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Новорічне дерево в Черкасах chmr.gov.ua

Написи встановили біля ялинки chmr.gov.ua

Ялинка в Черкасах-2021 chmr.gov.ua

Черкаська ялинка в розібраному вигляді:

Каркас для ялинки Скріншот відео ILDANA TRK

Новорічне дерево збирали з окремих елементів Скріншот відео ILDANA TRK

Нагадаємо, символом наступного року буде Білий Металевий Бик. Про рекомендації астрологів із прикрашання ялинки на Новий 2021 рік читайте за посиланням. Також пропонуємо ознайомитись із підбіркою найстильніших варіантів декорування святкової ялинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: