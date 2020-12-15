Новорічну ялинку в Черкасах прикрасили "амулетами від вроків". Фото

Головну новорічну ялинку в Черкасах прикрасили іграшками-колами, схожими на амулети, які називають "назар", "куряче око" або "око Фатіми".

Вважається, що ці символи "захищають від вроків". Фотографії прикрашеного новорічного дерева показали на сайті Черкаської міської ради 14 грудня.

Ялинку на Соборній площі традиційно планують засвітити 19 грудня, на День святого Миколая. Всього на святкові прикраси в місті витратили 2,8 млн гривень.

Відомо, що ялинка – штучна. У висоту вона сягає 18 метрів. Вгорі дерева встановили дванадцятиконечну зірку.

Центр Черкас прикрасять й іншими декораціями. Серед них – майже 2,5 метрові об'ємні написи "2021" і "Черкаси", світлові арки, панно у вигляді герба міста.

"Епідемія коронавірусу в цьому році внесла свої корективи: традиційного відкриття ялинки та святкувань не буде. Однак, ми хочемо створити новорічний настрій для людей", – заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Черкаська ялинка в розібраному вигляді:

Нагадаємо, символом наступного року буде Білий Металевий Бик. Про рекомендації астрологів із прикрашання ялинки на Новий 2021 рік читайте за посиланням. Також пропонуємо ознайомитись із підбіркою найстильніших варіантів декорування святкової ялинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: