Розстріляний Новий рік: Путіна висміяли у карикатурі

Український художник Андрій Петренко представив нову карикатуру на привітання президента РФ Володимира Путіна з Новим роком.

Картинку він опублікував у своєму Twitter. На ній президент Росії у новорічному ковпаку випускає ракету із пляшки шампанського, яка стрімко і вертикально летить додолу.

"Все нове російське давно забуте радянське..." – підписав карикатуру Петренко.

Володимир Путін Карикатура Андрія Петренка

Художник пізніше прокоментував свою карикатуру. "У Радянському Союзі усі були щасливі. А хто не хотів бути щасливим, того розстрілювали..." – зазначив Петренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін похвалився новим гіперзвуковим ракетним комплексом "Авангард" перед Новим роком. Втім після опублікованої інформації "Авангард" розкритикували, вказуючи, що ракета не має такої потуги, про яку говорять росіяни.