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Розстріляний Новий рік: Путіна висміяли у карикатурі

3.3тЧитати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко представив нову карикатуру на привітання президента РФ Володимира Путіна з Новим роком.

Картинку він опублікував у своєму Twitter. На ній президент Росії у новорічному ковпаку випускає ракету із пляшки шампанського, яка стрімко і вертикально летить додолу.

"Все нове російське давно забуте радянське..." – підписав карикатуру Петренко.

Володимир Путін

Володимир Путін

Карикатура Андрія Петренка

Художник пізніше прокоментував свою карикатуру. "У Радянському Союзі усі були щасливі. А хто не хотів бути щасливим, того розстрілювали..." – зазначив Петренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін похвалився новим гіперзвуковим ракетним комплексом "Авангард" перед Новим роком. Втім після опублікованої інформації "Авангард" розкритикували, вказуючи, що ракета не має такої потуги, про яку говорять росіяни.

Особа
Володимир Путін
Тег
ракети
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А где тут смеяться? Американцам чего-то не до смеха. На днях выделили дополнительное бабло, чтобы форсировать разработки гиперзвука и догнать русских. Про СССР - вообще бред. Недовольных не расстреливали, а выгоняли за границу. На Брайтон-Бич целые толпы этих выгнанных диссидентов.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
идите экспресс в Борисполь толкайте,юмористы.
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минин евген
минин евген
гы-гы! пукин - клоун!
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