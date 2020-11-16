Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу

Марина Ліснічук Суспільство 10:32, 16.11.2020 Оновлено: 11:08, 16.11.2020

Мер Конотопа (Сумська область) Олександр Луговий, якого нещодавно обрали головою місцевої об’єднаної територіальної громади, помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

Про його смерть стало відомо вранці 16 листопада. Трагічною звісткою поділився у Facebook народний депутат Ігор Молоток.

"Велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", – написав він.

Відомо, що на пост голови Конотопської ОТГ Олександр Луговий балотувався як самовисуванець – за нього 25 жовтня виборці віддали 37% голосів.

Олександр Луговий під час лікування від коронавірусу
Facebook Олександра Лугового

Уже 31 жовтня Луговий у Facebook повідомив про стабілізацію свого стану після коронавірусної хвороби.

"Друзі! Стан мого здоров'я стабілізувався, і вже наступного тижня я планую повернутися у Конотоп. Передвиборчий процес-2020 був нелегким для мене у зв'язку з хворобою, але слава Богу, все обійшлося", – говорив він.

Скриншот посту
Facebook Ігоря Молотка

Що ще відомо про Олександра Лугового

Він працював заступником начальника у філії "Конотопський Райавтодор", був фермером, вирощував смородину. Його дружина – радниця голови Конотопської райради.

На початку 2000-х Луговий був директором на Підлипненському цегельному заводі, потім на хлібзаводі "Дубов’язівський".

У 2006 році Луговий балотувався до Сумської обласної ради від "Партії регіонів". У 2007-му – від цієї ж політсили до Верховної Ради, однак тоді його не було обрано. На місцевих виборах 2015 року від "Волі народу" він знову йшов до Сумської обласної ради, а також Конотопської міської і районної рад, на пост міського голови Конотопа. Був депутатом Сумської обласної (2010-2014 рр.) і Конотопської районної ради трьох скликань.

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