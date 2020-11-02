Новообраний мер Білгорода-Дністровського захворів на COVID-19

Віталій Граждан, який виграв вибори і став мером Білгорода-Дністровського Одеської області, захворів на коронавірусну хворобу.

Про те, що тест дав позитивний результат, він повідомив сам на своїй сторінці у Facebook. Міський голова заявив, що не буде збирати сесію міськради, щоб не наражати оточуючих на ризик.

"30 жовтня постановою Білгород-Дністровської ТВК я був визнаний обраним на посаду міського голови Білгорода-Дністровського... Згідно із законодавством України ми вже маємо право скликати чергову сесію міськради й приводити до присяги новообраний депутатський корпус і міського голову. Але, на жаль, COVID-19 дістався й мене, тест показав позитивний результат. Зараз перебуваю на самоізоляції, не маю права нікого піддавати ризику. Працюю вдома", – написав він.

Він пообіцяв максимально швидко провести всі передбачені протоколом процедури та приступити до виконання службових обов'язків, як тільки дозволить стан його здоров'я.

У мера Білгорода-Дністровського діагностували COVID-19 Фото: Віталій Граждан – мер Білгорода-Дністровського

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що від коронавірусної хвороби помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук.