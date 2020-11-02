Новообраний мер Білгорода-Дністровського захворів на COVID-19

Віталій Граждан, який виграв вибори і став мером Білгорода-Дністровського Одеської області, захворів на коронавірусну хворобу.

Про те, що тест дав позитивний результат, він повідомив сам на своїй сторінці у Facebook. Міський голова заявив, що не буде збирати сесію міськради, щоб не наражати оточуючих на ризик.

"30 жовтня постановою Білгород-Дністровської ТВК я був визнаний обраним на посаду міського голови Білгорода-Дністровського... Згідно із законодавством України ми вже маємо право скликати чергову сесію міськради й приводити до присяги новообраний депутатський корпус і міського голову. Але, на жаль, COVID-19 дістався й мене, тест показав позитивний результат. Зараз перебуваю на самоізоляції, не маю права нікого піддавати ризику. Працюю вдома", – написав він.

Він пообіцяв максимально швидко провести всі передбачені протоколом процедури та приступити до виконання службових обов'язків, як тільки дозволить стан його здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що від коронавірусної хвороби помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук.