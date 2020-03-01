Народний депутат Вадим Новинський заявив, що чиновники посольства України в Чорногорії вийшли за межі повноважень, коли випустили від імені посольства повідомлення про те, що предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, який перебуває у Чорногорії, не є главою Української церкви.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Новинський закликав дипломатів не втручатися у справи церкви.

"Чиновники посольства України у Чорногорії вийшли далеко за межі визначених законом повноважень, випустивши від імені посольства, а це означає, що і від усієї України, заяву про те, що предстоятель УПЦ Блаженнійший митрополит Київський і всієї України, який перебуває у Чорногорії, Онуфрій не є главою Української церкви", – підкреслив він.

Новинський закликав дипломатів не втручатися у справи церкви

"Це було грубе втручання держави у справи церкви, яке цинічно порушило Конституцію, а також закони про свободу совісті та про Кабінет міністрів. Ні повноважень, ні необхідності коментувати і давати оцінку діям церковного ієрарха у Міністерства закордонних справ немає", – додав Новинський.

За словами політика, він разом з колегами направив колективний депутатський запит до Міністерства закордонних справ на ім'я його голови – Вадима Пристайка.

"Ми вимагаємо негайно відкликати зазначену заяву і офіційно спростувати для світових ЗМІ інформацію, що містилася у ньому. Ми розраховуємо, що МЗС негайно проведе службове розслідування і встановить причини, за яких стало можливим поширення таких антизаконних оціночних суджень чиновниками міністерства. Ми вимагаємо від МЗС у встановлений законом "Про статус народного депутата" термін надати звіти про заходи, вжиті для притягнення до відповідальності винних у події, і заходи для запобігання подібних ситуацій у майбутньому", – зазначив депутат.

"Хотілося б сподіватися, що надалі дипломатичні і консульські представництва України будуть утримуватися від коментування зарубіжних візитів представників релігійних конфесій", – написав Новинський.

Також він звернувся до членів комітету ВРУ з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва з пропозицією розглянути ситуацію на засіданні і дати оцінку цій події.

"Міжконфесійний мир і дотримання гарантованого Конституцією принципу свободи совісті – одна з найважливіших умов для встановлення миру, територіальної цілісності і єдності країни. Закликаю МЗС як виконавчу владу дотримуватися закону", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до акції протесту Сербської православної церкви у Чорногорії 28 лютого приєднався митрополит УПЦ МП Онуфрій.

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