Новинський став дияконом УПЦ МП

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського в диякони УПЦ (МП).

Про це повідомляє Cerkvarium. Сталося це на Благовіщення, 7 квітня. Сам Новинський про подію не повідомляв, проте, як зазначається, в приватному листуванні зі священиками Новинський вже підписується як "диякон Вадим".

Нагадаємо, раніше у нардепа Новинського діагностували коронавірус СOVID-19.

Відзначимо, диякон православної церкви – священнослужитель, який має першу (нижчу по відношенню до священика) ступінь священства, помічник священика при здійсненні церковної служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новинський передав лікарні швидкої допомоги Маріуполя медичне обладнання та засоби захисту для боротьби з коронавірусів.