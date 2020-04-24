Головна Новини
24 квітня • оновлено в 17:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Новинський став дияконом УПЦ МП

Читати матеріал російською

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата Вадима Новинського в диякони УПЦ (МП).

Про це повідомляє Cerkvarium. Сталося це на Благовіщення, 7 квітня. Сам Новинський про подію не повідомляв, проте, як зазначається, в приватному листуванні зі священиками Новинський вже підписується як "диякон Вадим".

Нагадаємо, раніше у нардепа Новинського діагностували коронавірус СOVID-19.

Новинський став дияконом УПЦ МП

Відзначимо, диякон православної церкви – священнослужитель, який має першу (нижчу по відношенню до священика) ступінь священства, помічник священика при здійсненні церковної служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новинський передав лікарні швидкої допомоги Маріуполя медичне обладнання та засоби захисту для боротьби з коронавірусів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
20
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nayden Serg
Nayden Serg
епать упоротый, д.а.у.н
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги