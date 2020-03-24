Новинський передав Херсонщині апарати ШВЛ і захисні костюми для лікарів

Благодійний Фонд Вадима Новинського передав Херсонській ОДА два апарати штучної вентиляції легенів, а також 200 костюмів професійного захисту, масок і захисних окулярів для лікарів. Це перша частина гуманітарної допомоги, передана фондом парламентаря для потреб області.

Про це народний депутат Вадим Новинський повідомив під час брифінгу в Херсоні, присвяченого результатам зустрічі місцевої влади з представниками бізнесу.

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Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв подякував народному депутатові за надану допомогу. А Новинський пообіцяв, що найближчим часом область отримає наступну партію гуманітарної допомоги - щойно будуть закінчені закупівлі.

"Сьогодні весь бізнес – і великий, і малий - концентрується навколо того, щоб надати допомогу державі у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Ми в рамках цієї допомоги передаємо місцевим лікарням два найсучасніших апарати штучної вентиляції легенів. Кожен з них розрахований на дві людини, які можуть одночасно проходити процедуру ШВЛ, - тобто, фактично, ми привезли 4 апарати. Сподіваюся, вони допоможуть оперативно отримати лікування тим, кому воно буде необхідно. Хоча глобально хочеться вірити, що випадків коронавірусу в Херсонській області буде якомога менше", - сказав Новинський.

Він також повідомив, що крім апаратів ШВЛ для лікарів лікарень Херсонської області у рамках гуманітарної допомоги передаються костюми і засоби захисту.

"Ми привезли 200 костюмів професійного захисту, 200 масок і спеціальних окулярів. Сьогодні як ніколи треба берегти лікарів, в Італії сьогодні говорять: бережіть своїх лікарів, медсестер, медичний персонал, тому що якщо захворіють і вони, вас не буде кому лікувати. Сьогодні це перша частина допомоги, вона буде нами продовжена. Ми вже вели переговори і з головою Херсонської ОДА, і з керівником обласної охорони здоров'я, щоб уточнити потреби, що потрібно доставити в лікарні Херсона і області насамперед ", - підкреслив парламентар.

Вадим Новинський закликав весь приватний бізнес за можливості зробити свій внесок у боротьбу з поширенням епідемії коронавірусу.

"Я закликаю всіх представників бізнесу в області, і малих, і середніх, проявити себе. Ця криза покаже, хто друг, хто ворог, хто помічник, хто шкідник, хто може виявити милосердя, - я всіх закликаю до того, щоб ми проявили свою православну суть - допомагати один одному", - закликав Новинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 24 березня коронавірус вразив понад 386 тисяч осіб по всьому світу і зафіксований у 180 країнах. Особливо активною пандемія стала в Європейському союзі та США, тоді як у Китаї вона наразі пішла на спад. В Україні кількість людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 сягнула 97 осіб.

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