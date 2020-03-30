Новинський купив для українських лікарень на 1,5 млн доларів тести для виявлення коронавірусу

В Україну з Південної Кореї доставлені 100 тисяч тест-систем (DialPlexQ™ 2019 nCoV) для виявлення в організмі людини коронавірусу. Тести на суму 1,5 мільйона доларів закуплені благодійним Фондом Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці".

Основним принципом такої тест системи є метод ПЛР (Полімеразна ланцюгова реакція) в реальному часі. Час її проведення від 105 до 120 хв. У діагностику входить взяття аналізів з дихальних шляхів (ротоглотки або носоглотки).

Для проведення діагностики необхідно мати лабораторію, фахівця і обладнання, яке має право роботи з клінічними зразками, а саме – камеру з негативним тиском і обладнання для тестування ПЛР в реальному часі.

Вадим Новинський LIGA.net

"Досвід Китаю каже, що запорука успіху в боротьбі з коронавірусом – це об'єднання зусиль, повсюдна сувора дисципліна, це жорсткі заходи, введені державою і їх неухильне виконання на місцях. Це той посильний внесок, яким кожен з нас сьогодні може допомогти державі, щоб зупинити загальну біду. Хочу запевнити вас, що наш Благодійний Фонд продовжує закупівлі, вже проплачені наступні партії обладнання та засобів захисту, і в міру наявності у постачальників ми будемо привозити їх в Україну!", – сказав Новинський.

"Молимося за те, щоб після Пасхи вірус відступив. Упевнений, Господь нас не залишить", – зазначив він.

Тест-системи передаються "Укрвакцині" і протягом тижня будуть розподілені по інфекційним лабораторіям, які мають відповідні умови для зберігання і роботи з подібними реагентами у всіх регіонах України.

Раніше, Фонд Новинського і Смарт-Холдинг стали одними з перших в Україні, хто почав системно надавати підтримку медикам в боротьбі з коронавірусом. Фонд уже профінансував доставку 9 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), 850 комплектів біозахисту і 1000 спеціальних захисних окулярів для медиків. Все це було доставлено першим рейсом з Китаю. Устаткування і засоби індивідуального захисту вже передані в українські лікарні.

У неділю другим авіабортом з Китаю прибули тисячі костюмів і респіраторів надзвичайно захисту для медиків. Вони розподілені в Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську і Харківську області. Доставка придбаних Фондом Новинського обладнання та засобів захисту для медиків організовано по лінії МЗС України в тісній співпраці зі Штабом по боротьбі з епідемією коронавірусу при Офісі Президента України Володимира Зеленського.

Третій авіарейс, який очікується на початку квітня, доставить придбані Фондом Новинського 10-15 ШВЛ і 10 інфекційних боксів для транспортування заражених хворих, а також засоби індивідуального захисту для медиків. Також на цьому тижні прибудуть 3 діагностичні системи вищого класу, які дозволять за 40 хв поставити діагноз десяткам хворим в день.

"Наш фонд також допомагає людям похилого віку, в першу чергу, ветеранам війни та праці. Їм особливо важко переживати карантин. Ми забезпечили їм доставку продуктових наборів. Почали в Києві і області, продовжили в Херсоні і Миколаєві, на черзі Донецька та інші області", – сказав Новинський.

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