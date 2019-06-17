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Новинський і Онуфрій зустрілися з главою РПЦ Кирилом: що відомо

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Народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський і глава УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій зустрілися в Росії з главою РПЦ патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Радіо Свобода. Відзначається, що пізніше нардеп видалив своє повідомлення.

"Сьогодні в Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергієв-Посад Московської області Росії. - Ред.). День святої Трійці", - написав Новинський і оприлюднив своє фото з представниками духовенства.

Новинський і Онуфрій зустрілися з главою РПЦ Кирилом: що відомо

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври зазначено, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння глави РПЦ Кирила.

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Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".

На з'їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Вадим НовинськийПатріарх Кириломитрополит Онуфрій
Місце
Росія
Теги
УПЦ МПРосіяРПЦ

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