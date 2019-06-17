Новинський і Онуфрій зустрілися з главою РПЦ Кирилом: що відомо

Народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський і глава УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій зустрілися в Росії з главою РПЦ патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Радіо Свобода. Відзначається, що пізніше нардеп видалив своє повідомлення.

"Сьогодні в Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергієв-Посад Московської області Росії. - Ред.). День святої Трійці", - написав Новинський і оприлюднив своє фото з представниками духовенства.

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври зазначено, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння глави РПЦ Кирила.

Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".

На з'їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 20 грудня 2018 року прийняла закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

20 квітня Конституційний суд України відкрив провадження у зв'язку зі скаргою нардепів від "Опозиційного блоку" про визнання відповідного закону неконституційним.

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив процес примусового перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

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