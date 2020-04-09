Фонд Вадима Новинського надав підтримку медикам, направленим до Італії

Благодійний Фонд Вадима Новинського "На честь Покрови Пресвятої Богородиці" надав фінансову підтримку українським медикам, що вирушили минулої суботи до Італії для надання допомоги італійським колегам у боротьбі з короновірусом. Кожен з 10 членів делегації Міністерства охорони здоров'я отримав персональну грошову стипендію у розмірі 1 тисяча євро. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Група українських медиків вирушила до Італії, щоб допомогти боротися з коронавірусом Цензор.нет

"Фонд і Смарт-Холдинг поставили плече лікарям, які мужньо вирушили в один з епіцентрів бурхливої епідемії в Європі. Там вони ознайомляться з передовими протоколами і методами лікування захворювання і отримають безцінний досвід, який у подальшому буде застосований для порятунку життів українських громадян на Батьківщині", – підкреслили у Фонді.

У прес-службі підкреслили, що підтримка лікарів, які перебувають на передовій боротьби з інфекцією, є пріоритетним напрямком благодійної діяльності Фонду Вадима Новинського. З початку розгортання епідемії в Україні Фонд закупив тисячі засобів індивідуального захисту для медиків: посилені респіратори, окуляри, костюми біозахисту, а також інше медичне обладнання. Все це вже передано у регіональні лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Благодійний Фонд Вадима Новинського спільно з УПЦ передав спеціалізованим лабораторіям по всій Україні 100 тис. ПЛР-тестів виробництва Південної Кореї. Фонд також займається придбанням та постачанням в Україну високоякісних і високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів. До України вже привезено 10 апаратів, які доправлені у регіональні медустанови.

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