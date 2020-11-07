1. Родичі політв'язнів зібралися під будівлею окупаційної "Ради міністрів" у Сімферополі і зажадали вибачень від Гобліна, який назвав кримських татар, в т.ч. родичів ув'язнених, терористами і їх посібниками. Гоблін боягузливо сховався. Окупанти, злякавшись беззбройних людей, пригрозили арештами, стягнули автозаки, а особи присутніх фіксували на камери.

2. Кримчани, які після анексії втратили майно на півострові, можуть звернутися до Європейського суду з прав людини і отримати компенсацію від Росії, повідомили в Держгеокадастрі України.

3. Українські поштові марки визнані кращими на престижному міжнародному конкурсі Nexofil Award-2020 уМадриді, Іспанія. Золото здобула поштова марка "Слава Україні!" за найоригінальніший формат в світі. Марка надрукована на самоклеючомуся папері у формі карти України – природно, з Кримом, тому що весь світ знає, що він український.

Друге місце в категорії "Краща марка світу за технологією офсетного друку" зайняла українська марка - "Сорочка. Чернігівська область "із серії" Українська вишивка - код нації "

4. Великобританія в черговий раз закликала росію припинити репресії і піти з окупованого Криму. Посол Мелінда Сіммонс також підкреслила, що її країна продовжить надавати допомогу вимушеним переселенцям

5. Село Зеленогірське Білогірського району Криму, де проживає близько двох тисяч людей, переведено окупантами в режим обмеженої подачі води. Послухайте, що кажуть люди, яких росія, окупувавши Крим, позбавила води: "Ми вже 4 місяці живемо без води. Як люди обходяться, як ви думаєте, якщо люди носять вручну воду? Набираємо в бідони, в відра, в баклажки. Так і варимо, так і перемо, так і миємося", "Не, ну раніше була ж вода. Я не знаю, чи голова сільради нічого не думає. Ну була ж раніше вода. Перший раз (таке). Ні (води) взагалі. То возили два рази на тиждень. Тепер один день. Кажуть, чекайте дощів. Будуть дощі - буде і вода. І все. А так ніхто нічого не обіцяє", "Це жахливе становище, жахливе. У нас взагалі все пересохло. Вода ця коштувала в 2014 році 11 рублів. Тепер вона коштує 31,55. Я не розумію, на підставі чого все це підняли. Ось вийдемо з ранку і чекаємо, коли вони приїдуть... Про що ви говорите? Яка прання?! Ви уявіть, на прання скільки треба? А на купання?", "Природно, якщо тут не буде води - не буде і врожаю", "З водою проблема велика. У нас криниця є. Ми на криницю прохід прочистили і туди ходимо. Переходимо на первіснообщинний лад. Воду підігріли, і так і миємося. А так, ні бойлери не піднімаються, ні машинку включити. Дуже важко. Ось, вчора перший день підвезли сюди (воду) - і то на перехрестя", "Виживаємо, возимо воду бочкою, причепом. Сюди вода у нас не завозиться. Дається вода раз в два тижні, буває - раз в тиждень. Але це буквально 15-20 хвилин. Встиг - набрав. Не встиг - значить, не пощастило".

6. Окупанти заявили, що не бачать проблеми в масовій вирубці сосни кримської, яку варвари торіквиключили з Червоної книги. Рятувати цю породу кримського дерева вони не збираються. Україна берегла - росія знищує.

7. В окупованому росією Криму за добу виявили 130 нових випадків коронавірусної інфекції (+6 смертей). У Севастополі - рекордні для міста 84 (+4 смерті). Кількість заражених збільшилася до 13 377 осіб, в тому числі, 2 883 в Севастополі. Померло 249 осіб, в тому числі 76 - в Севастополі.

8. На адмінкордоні героїчні рашен-окупанти запобігли спробі врятувати чиїсь життя в Криму. Подивіться на ліки - це все те, чого НЕМАЄ зараз в ковідниках і аптеках Криму, тому всіма правдами і неправдами кримчани намагаються ввезти ліки з материкової України.

9. Вулицями "легендарного Севастополя" бродять новосевастопольці. На радість гардемаринам.

10. Ялта. Площа Радянська. Важка наркоманія. Тоталітарна секта НСД з новою методичкою на вулицях міста: "Росія - Білорусь. Один народ, одна держава, одна батьківщина! Ми за!"

11. Побєдонутим немає спокою. Шабаш, названий окупантами "Чорноморська естафета перемоги", дістався до Ялти. Ватоголові, які сумують за війною, пірнали у воду з червоними ганчірками і сриколорами.

12. "Приїжджі визволителі... Тут їм і спокій морський... Кримчанин мізками міцніший буде" - так жителі Криму кепкують над понаїхавшими, які неадекватно поводяться в Ялті під час шторму, за що їм і мстить викопане українцями Чорне море.

13. Шматочок України в Сімферополі! Ось так і живемо - надією і світлими спогадами.

PS Завершу випуск історією про жаб і гадюк: "Продажні жителі Семи колодязів (Леніне) написали петицію сцарю Вовці-хйлу зі скаргами на понаїхавшого з Башкирії головлікаря ЛЦРБ Едуарда Гаптракіпова (путінський "єдинорос"). Ображає він аборигенів - за рік роботи змусив звільнитися 80 медпрацівників (В РОЗПАЛ пандемії!), В т.ч. багатьох шанованих місцевих лікарів. Зате залучає московитських понаїхів, багато з яких зовсім випадково - його родичі. Місцевих принижують морально і фінансово, а к*цапам створюють курортні умови життя. Тільки забули ескулапи, як у 2014 році 98% відсотків лікарів стікали слиною на рашистські зарплати. Бігали по території лікарні зі сриколором, мріяли про багате життя і з презирством дивилися на медпрацівників, що не зрадили Україну. Тепер раби незадоволені паном. Жеріть повною ложкою, не обляпайтеся. Звільнені лікарі - Тупота, Романець, Щегленко та інші - в професійному плані вельми компетентні, а ось як люди виявилися гівенцем, активно агітували колег до зради Батьківщини, мріяли про кренделі небесні. Але погано вчили історію в школі - зрадників ніде не шанують".