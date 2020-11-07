Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Суспільство / Думки
6,3 т.
Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

1. Родичі політв'язнів зібралися під будівлею окупаційної "Ради міністрів" у Сімферополі і зажадали вибачень від Гобліна, який назвав кримських татар, в т.ч. родичів ув'язнених, терористами і їх посібниками. Гоблін боягузливо сховався. Окупанти, злякавшись беззбройних людей, пригрозили арештами, стягнули автозаки, а особи присутніх фіксували на камери.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують
Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують
Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують
Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

2. Кримчани, які після анексії втратили майно на півострові, можуть звернутися до Європейського суду з прав людини і отримати компенсацію від Росії, повідомили в Держгеокадастрі України.

3. Українські поштові марки визнані кращими на престижному міжнародному конкурсі Nexofil Award-2020 уМадриді, Іспанія. Золото здобула поштова марка "Слава Україні!" за найоригінальніший формат в світі. Марка надрукована на самоклеючомуся папері у формі карти України – природно, з Кримом, тому що весь світ знає, що він український.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

Друге місце в категорії "Краща марка світу за технологією офсетного друку" зайняла українська марка - "Сорочка. Чернігівська область "із серії" Українська вишивка - код нації "

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

4. Великобританія в черговий раз закликала росію припинити репресії і піти з окупованого Криму. Посол Мелінда Сіммонс також підкреслила, що її країна продовжить надавати допомогу вимушеним переселенцям

5. Село Зеленогірське Білогірського району Криму, де проживає близько двох тисяч людей, переведено окупантами в режим обмеженої подачі води. Послухайте, що кажуть люди, яких росія, окупувавши Крим, позбавила води: "Ми вже 4 місяці живемо без води. Як люди обходяться, як ви думаєте, якщо люди носять вручну воду? Набираємо в бідони, в відра, в баклажки. Так і варимо, так і перемо, так і миємося", "Не, ну раніше була ж вода. Я не знаю, чи голова сільради нічого не думає. Ну була ж раніше вода. Перший раз (таке). Ні (води) взагалі. То возили два рази на тиждень. Тепер один день. Кажуть, чекайте дощів. Будуть дощі - буде і вода. І все. А так ніхто нічого не обіцяє", "Це жахливе становище, жахливе. У нас взагалі все пересохло. Вода ця коштувала в 2014 році 11 рублів. Тепер вона коштує 31,55. Я не розумію, на підставі чого все це підняли. Ось вийдемо з ранку і чекаємо, коли вони приїдуть... Про що ви говорите? Яка прання?! Ви уявіть, на прання скільки треба? А на купання?", "Природно, якщо тут не буде води - не буде і врожаю", "З водою проблема велика. У нас криниця є. Ми на криницю прохід прочистили і туди ходимо. Переходимо на первіснообщинний лад. Воду підігріли, і так і миємося. А так, ні бойлери не піднімаються, ні машинку включити. Дуже важко. Ось, вчора перший день підвезли сюди (воду) - і то на перехрестя", "Виживаємо, возимо воду бочкою, причепом. Сюди вода у нас не завозиться. Дається вода раз в два тижні, буває - раз в тиждень. Але це буквально 15-20 хвилин. Встиг - набрав. Не встиг - значить, не пощастило".

6. Окупанти заявили, що не бачать проблеми в масовій вирубці сосни кримської, яку варвари торіквиключили з Червоної книги. Рятувати цю породу кримського дерева вони не збираються. Україна берегла - росія знищує.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

7. В окупованому росією Криму за добу виявили 130 нових випадків коронавірусної інфекції (+6 смертей). У Севастополі - рекордні для міста 84 (+4 смерті). Кількість заражених збільшилася до 13 377 осіб, в тому числі, 2 883 в Севастополі. Померло 249 осіб, в тому числі 76 - в Севастополі.

8. На адмінкордоні героїчні рашен-окупанти запобігли спробі врятувати чиїсь життя в Криму. Подивіться на ліки - це все те, чого НЕМАЄ зараз в ковідниках і аптеках Криму, тому всіма правдами і неправдами кримчани намагаються ввезти ліки з материкової України.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

9. Вулицями "легендарного Севастополя" бродять новосевастопольці. На радість гардемаринам.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

10. Ялта. Площа Радянська. Важка наркоманія. Тоталітарна секта НСД з новою методичкою на вулицях міста: "Росія - Білорусь. Один народ, одна держава, одна батьківщина! Ми за!"

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

11. Побєдонутим немає спокою. Шабаш, названий окупантами "Чорноморська естафета перемоги", дістався до Ялти. Ватоголові, які сумують за війною, пірнали у воду з червоними ганчірками і сриколорами.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

12. "Приїжджі визволителі... Тут їм і спокій морський... Кримчанин мізками міцніший буде" - так жителі Криму кепкують над понаїхавшими, які неадекватно поводяться в Ялті під час шторму, за що їм і мстить викопане українцями Чорне море.

13. Шматочок України в Сімферополі! Ось так і живемо - надією і світлими спогадами.

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують
Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

PS Завершу випуск історією про жаб і гадюк: "Продажні жителі Семи колодязів (Леніне) написали петицію сцарю Вовці-хйлу зі скаргами на понаїхавшого з Башкирії головлікаря ЛЦРБ Едуарда Гаптракіпова (путінський "єдинорос"). Ображає він аборигенів - за рік роботи змусив звільнитися 80 медпрацівників (В РОЗПАЛ пандемії!), В т.ч. багатьох шанованих місцевих лікарів. Зате залучає московитських понаїхів, багато з яких зовсім випадково - його родичі. Місцевих принижують морально і фінансово, а к*цапам створюють курортні умови життя. Тільки забули ескулапи, як у 2014 році 98% відсотків лікарів стікали слиною на рашистські зарплати. Бігали по території лікарні зі сриколором, мріяли про багате життя і з презирством дивилися на медпрацівників, що не зрадили Україну. Тепер раби незадоволені паном. Жеріть повною ложкою, не обляпайтеся. Звільнені лікарі - Тупота, Романець, Щегленко та інші - в професійному плані вельми компетентні, а ось як люди виявилися гівенцем, активно агітували колег до зради Батьківщини, мріяли про кренделі небесні. Але погано вчили історію в школі - зрадників ніде не шанують".

Новини Кримнашу. Зрадників ніде не шанують

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Джерело:crimeaua1.wordpress.com
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