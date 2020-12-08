1. Генеральна асамблея ООН підтримала проект посиленою резолюції України по російській мілітаризації Криму. "За" прийняття документа, мета якого - забезпечення виведення російських військових з Криму, висловилися 63 країни, ще 62 - утрималися. "Проти" деокупацію Криму проголосували 17 країн: Росія, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве

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2. Ватоголовые из Фороса, которым в 2013 году Украина выделила земельные участки, записали очередное слезное обращение к путину. Оккупанты намерены отобрать у ватников землю. Главная ораторша скулит, что люди 6 лет проходят все круги ада, но уверяет, что по сей день все рады рашке — видимо, чтобы на подвал ФСБ не попасть: “У нас беда и мы просим помощи. Мы хотим дооформить свои земельные участки, которые мы получили при Украине. Мы начали их оформлять, и вот 6 лет борьбы за два массива. Здесь очень большое количество земельных участков. Нас не слышат, нам препятствуют. На все наши письма нет никакой реакции. Мы очень активные граждане своего поселка, участвуем во всех избирательных процессах, даем высокие показатели. Скорее всего, эти участки приглянулись кому-то, и нам препятствуют. Мы получили свое право при Украине начать оформлять, некоторые при Украине получили госакты, некоторым чуть-чуть не хватило — началась крымская весна. Чтобы вы понимали, мы ни о чем не сожалеем на сегодня, но биться мы будем до конца. Мы просим вашей помощи, потому что, начиная с 14 года, мы, вливаясь в россию, были трудности, мы их проходили, мы понимали, что нужно какое-то время. У людей, конечно, опускаются руки. Хочется, чтобы эта безнаказанность… мы даже не можем понять, для чего этот резонанс создается. Кому это важно и нужно, чтобы были недовольные люди, чтобы о чем-то сожалели, чтобы мы что-то вспоминали? Мы прошли все круги ада за 6 лет. Мы не готовы сдаваться. Мы понимаем, что последняя инстанция это все-таки Вы. Здесь нужно Ваше волевое решение. Мы сами не справимся. Владимир владимирович, пожалуйста, посодействуйте нам, пусть нас услышат. Это круги ада, которые не заканчиваются!” h

3. “Путин, помоги” — с такими плакатами местные ватники и ПОНАЕХАВШИЕ провели митинг в защиту уничтожаемой оккупантами Тихой бухты. Спасите НАШУ природу? Где? В Питере? Рязани? Омске? Путин, помоги? Покиньте НАШУ землю! Со своим путиным! И природа вздохнет с облегчением!

4. В оккупированном Крыму высохли даже карстовые пещеры, в которых всегда было влажно и капала вода

5. Широко разрекламированный самолет, который, как обещали оккупанты, должен был вызвать осадки над Крымом, вернули в россию. Ашотакое? Тучи не те? Климат не подошел? Нехай щастить!

6. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 274 новых случая коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 71 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 22 296 человек, в том числе 4 913 в Севастополе. Умерло 499 человек, в том числе 148 — в Севастополе

7. Кора дуба, подорожник, лечебные сакские грязи. Шо вам еще надо? “Почему в аптеках нет лекарств? Врач выписал дипиридамол — нет его в аптеках г. Саки. Так же многие знакомые лечатся, если можно так сказать. Пневмония дома, врач выписал лекарства, а их нет в наличии в аптеках. Что это такое? Верните лекарства в аптеки. В стационаре нет мест, многих отправляют домой. А дома как без лекарств? Пожалуйста, примите меры и верните все лекарства в аптеки”, “А вы думаете, они в стационарах есть? Наивный”. Подобными сообщениями исписаны все крымские паблики. Никого ни на какие тесты не направляют. Попасть на лечение к врачам удается единицам

8. “Керчанка целый день пыталась попасть к врачу и не смогла” – под таким заголовком пропагандоны написали статью о покращеннях медицины. Врачей физически не хватает. Дозвониться до поликлиники керчанка смогла только на 347-ой раз. Многие стоят в очередях сутками напролет. Об увлекательном квесте прочтите по ссылке, а также посмотрите фотографии переполненных поликлиник. И напомню, ситуация в оккупированном Крыму усугубляется из-за сотен тысяч понаехавших рашистов!

9. ТеррорЕзм на это предПИРятие (сфоткано в ПУДе, бывшем АТБ) не пройдёт — испугается ОНДиПР, УНДПР и прочих мудрёных аббревиатур. Но “профилактика терроризма администрации” — отдельный шедевр. Вот такая у нас суровая администрация и очередные перлы спасенных от бандер русскоязычных челюстей

10. У кацапов обокрали самолёт “судного дня”. Этот самолёт круче, чем борт №1, который предназначен для управления войсками в условиях тотальной войны с применением ядерного оружия. Прикиньте, что у них за бардак в стране, если даже такой аппарат можно обворовать…

11. В центре оккупированного Севастополя упоротые разместили новогоднее поздравление с портретами Сталина и Ленина. Как бы я хотел, чтобы для этих имбецилов — лично для них — вернулись те самые сталинские времена. И чтобы каждому ватоголовому по заслугам воздалось

12. Удивительные приключения декабрьских дидов в Бахчисарае

13. Ялта. Остатки граффити “Собачка и вова” на Суворовской. Собачка осталась, а вову обнулили. Напомню, все граффити с путиным в Ялте, как и по всему Крыму, которые были нарисованы понаехами, подверглись редакции местных жителей, выразивших на ботоксной крысе свое отношение к оккупации и путину

P.S. Форосская вата воет, что “некоторым чуть-чуть не хватило — началась крымская весна”. Смешная фраза. Вот так ЧУТЬ-ЧУТЬ предателям не хватило спокойно пожить при бандерах. Так бы и выделенные ненавистной Украиной участки смогли бы оформить. Но тут пришли высвободители, и теперь предатели воют про “круги ада, которые не заканчиваются”, но все равно “ни о чем не сожалеют”. Так и хочется добавить — “дави их, бл*ть”! Другого вы не заслуживаете. Ватники — это клинические шизофреники, у которых происходит распад процессов мышления и эмоциональных реакций.