1. Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями. У Рашке лютують і скиглять про підсумки Другої світової війни і визнані кордони. Смішно про "визнані кордони" читати від нечисті, яка окуповує частини інших країн

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2. А вы знаете, что эти враги в рясах из “УПЦ МП” имеют киевскую регистрацию? Они не перерегистрировались — санкций полезных боятся и без имущества на материке остаться. И оккупанты их не трогают, т.к. для них эти в рясах — СВОИ. И когда вы “святите пасочку” или крестите ребенка в храме бестомосных, бо он рядом с домом, вы копеечку малую свою вот на эти шабаши в Крыму отдаете

3. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 271 новый случай коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 73 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 21 951 человека, в том числе 4 842 в Севастополе. Умерло 489 человек, в том числе 143 — в Севастополе

4. Путин заявил о начале массовой вакцинации населения от коронавируса непроверенной вакциной российского производства, которой сам отказался вакцинироваться. Жители Крыма снова в восторге: “Вакцинацию непроверенной вакциной решили начать с учителей. И правильно. Будут знать, как выборы подтасовывать”, “Вот уже и до подопытных мышей добегаем”, “Нарушение прав человека. Это должно быть добровольным. И мы не можем произвести самые обычные медицинские препараты, покупаем импортные и во многом зависим от иностранного производства, а тут… вакцина от нового малоизученного заболевания. Берут смутные сомнения в ее эффективности”, “Видимо, В.В. доложили о предстоящей вакцинации в Британии на седьмое декабря, ну ему же надо успеть”, “На нас испытают… Главное, мы и тут "первые"…”, “Эта прививка исключительно для народа. Для избранных будет фирмы Pfizer. Ведь себя надо беречь, а народ что, бабы еще нарожают”, “Блин, ну нет доверия, нет!!!”, “Кто захочет колоться х… какой-то непонятной? Еще и произведенной в россии”, “Может, сразу лучше "Новичок" попробуем?”

5. Оккупанты перестанут питать Симферополь из Аянского водохранилища на этой неделе. Перекачка воды из Тайганского водохранилища в город прекратится с 15 декабря. Вода в водохранилищах ПОЛНОСТЬЮ иссякла. Остаются только скважины и варварское их использование оккупантами с катастрофическими последствиями для Крыма

6. С 14 декабря оккупанты ужесточат график подачи воды в Ялте. Воду будут давать 3 часа утром и 3 часа вечером. Ну и к нам по-прежнему прут тысячи заразных ковид-беженцев из мразии, чтобы отдохнуть во время пандемии. Берите воду с собой… и лекарства

7. Оккупанты заявили, что опреснительные установки будут построены в Симферополе, Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Уже якобы и подрядчика нашли, но его тщательно скрывают, чтобы тот не попал под полезные санкции. Но подозреваю, что никакого подрядчика еще нет

8. Понаехавшая из Мурманской области рашистка воет на Фейсбуке у Гоблина: “Нужно что-то решать с горячим водоснабжением в Симферополе. Электросети такой режим не выдерживают. Мало того, что вода по часам, так еще и без света остаемся регулярно. И это только начало зимы. А что там с состоянием труб горячего водоснабжения — даже страшно подумать”. Шуровала бы ты назад в свой Мурманск, крыса

9. Ватники подписывают петицию за возобновление работы Макдональдс в Крыму. Смешные и наивные ватоголовые

10. Паблик крымский. Считаем понаехов. Писун понаехал в Евпаторию. А вот откуда — не вижу. Они такие ПАТРИОТЫ своего Затаежья, что очень старательно маскируют бывшее место обитания: “Это очень хорошо (прим — что очень много понаехавших). Давно пора разбавлять это болото, которое не знает, по какому паспорту выехать из Крыма за куском сала потолще. Россияне хотя бы свою родину — россию — любят!”

11. Жители Симферополя продолжают негодовать из-за массовой вырубки здоровых многолетних деревьев возле Дворца культуры профсоюзов: “Всё кричали, что Украина разворовала Крым, и радовались, что перешли в россию, думали, лучше будет, а тут еще больше воруют и бардака больше, а дальше еще больше будет!!!”, “Скоты. Уродуют город, гнобят Крым”, “Жирное место под коммерческую застройку расчищают”, “ОНИ УНИЧТОЖАЮТ ЗЕЛЕНЫЙ КРЫМ. Рубят деревья везде, где только возможно. Многие из этих деревьев — здоровые. Не успели расправиться с ивами на Набережной, с обрубками на Горького, с попыткой вырубить в Гагаринском, как уже принялись на Менделеева и ДКП! Огромные, живые деревья изуверски, под пень”, “Это просто конкурс — кто больше народа выбесит”, “Трындец какой. Задолбали дровосеки”, “Любое дерево — засада. В этой стране очень боятся своего народа”, “Потому что чужакам плевать на Крым. Выловленную рыбу не кормят”, “Среди них (спиленных деревьев) были ценные породы: платан, ясень, сосна крымская и другие. Рабочих никто не контролирует. Симферопольцы, не молчите! У нас на глазах уничтожают наши крымские деревья, изуверски кромсают, пилят, выкорчевывают!”, “В этом году в Симферополе снесли или снесут более 5000 деревьев. Гоцанюк лично согласовал — ему поручил Аксёнов”, “Утопающая в зелени Грибоедова облысела. Сейчас допиливают последнее оставшееся роскошное дерево, которое спасало и радовало”, “Зачем они столько деревьев рубят в Крыму? Для своих деревянных туалетов в рф?”, “Вспомните, какой Крым был зеленый, и что теперь с ним стало, кто за это ответит?”, “Жаль мой Крым. Никому нет дела. Для этого мы вернулись в россию?”

P.S. Крымчанка Юлия Качула представила новую песню “Олтар Вічності”. “Трек и видео стали символическим завещанием известной своей творческой и жизненной позицией артистки. Певица и режиссер предстает настоящим Маяком, ориентиром для тех, кто потерялся среди тьмы”, — говорится в сообщении. А мне понравился и текст песни, в которую каждый может вложить свой смысл: “Життя — лиш свічка. Тому залишайся собою. Залишайся живим серед мертвих. І ніколи не йди за всіма. Будь обізнанім, світлим і впертим… Не викреслюй із серця минуле, бо у ньому також є життя… Залишайся завжди собою… Надійся, люби і вір”…

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