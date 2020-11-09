1. Четверта ранку - ідеальний час, щоб тужити за Україною...

2. У центрі Севастополя окупанти знесли залишки ялин перед будівлею поліцайщини. Територію обгородили парканом. Нагадаю, до анексії будівлю на площі Повсталих було громадським центром, в ньому розташовувалася бібліотека, курси держслужбовців, громадські організації. Окупанти викинули всіх на вулицю, будинок віддали поліцаям, обнесли все парканом і викорчували дерева – 30-річні ялини, східні туї і чагарники – "для кращої проглядання території" – як за нацистів. Ватники в соцмережах клянуть окупантів, а понаїхи, яких в місті вже чи не 2/3, пишуть коментарі в стилі: "Три сосни? Занили! А забули, як за хохлів...". Та не забули, тому й ниють, маючи з чим ПОРІВНЯТИ!

3. Подивіться, якого потворного монстра окупанти звели на місці знесеного ними маленького, затишного, обожнюваного нашими дітьми Театру ляльок в Сімферополі.

4. Кругом одні покращення: "У Гаспрі перекривають людям проходи по селищу. В Алупці між пляжем Лазурний берег і Чорний горб перекрили прохід берегом і щось заліпили прямо на каменях біля кромки води. Територіальний орган Алупки все літо в курсі цієї ситуації, навіть говорили, що в прокуратуру звернулися, навіть самі дріт колючий намагалися прибрати. Але за підсумком нуль. Геншафт з одного боку море перекрив, тепер хтось тут перекрив. Що далі? Чому порушуються закони? Жити стає все веселіше і веселіше ".

5. В окупованому росією Криму за добу виявили 168 нових випадків коронавірусної інфекції. У Севастополі - 82 (+2 смерті). Кількість заражених збільшилася до 13 914 осіб, в тому числі 3 046 в Севастополі. Померло 259 осіб, в тому числі 79 - в Севастополі.

6. Українська влада готова прийти на допомогу кримчанам і розгорнути поблизу адмінкордону гуманітарні табори через швидке поширення коронавірусц на півострові і дефіциту ліків, заявив міністр з питань інтеграції та тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

7. Севастопольські пропагандони так відреагували на новину про готовність України розгорнути гуманітарну допомогу для кримчан: "На Україні оголосили про готовність створити табори біля Криму. Київ підтримує поширювану екстремістами інформацію про коронавірусну ситуацію на півострові ". І лікарі в Криму, які пишуть про катастрофу, теж раптом стали "екстремістами". А в лікарнях тим часом немає місць - люди реально помирають вдома; в аптеках немає ліків - їх тепер дістають або на материковій Україні, або везуть з росії. Екстремісти! Жити хочуть, бачте! Наші кримчани прокоментували: "Та й пацієнти-кримчани терористичні дуже! Кажуть, швидка не їде, мруть удома, ліків немає! Це їх ІДІЛ підучив, мабуть!", "У 2005 екстремістами були ті, хто повідомляв про відсутність світла (від чого народився евфемізм про "ушедшую Свету"). Тепер, ймовірно, свідомий народ, щоб не перевантажувати залишки охорони здоров'я, масово відмовляється від госпіталізації. І ліки, яких навалом, не купує ".

8. Поки одні ватники в соцмережах скаржаться Гобліну на відсутність життєво необхідних ліків в аптеках і просять колаборанта про допомогу, інші пишуть, що ліки привезли "знайомі з України".

9. Типовий діалог з кримського пабліку. Тема - будь-яке покращення говені на вибір. І без пояснень ясно, що Сергій пише з Сімферополя, а Юлія - понаїхавша рашистка з Санкт-Петербурга: "Ще більша розруха була при Україні, повний розвал правової системи, налагоджена схема хабарів з самих низів і зношеність всіх систем, які ще будувалися при Союзі . Ось це справжній геноцид. Морги зараз по всьому світу повні, годі вузьколобити. А за фактом ваших висловлювань можна і сісти. Мало того, ви або ваші родичі отримують пенсію, з якої можна оплатити комуналку і купити їжу. Українські пенсіонери зі своєї навіть витрати на газ не покривають. Голодомор і злидні, дика еміграція населення України в той же Крим, Москву і Пітер. А поки вам не впаяли статті за вашу мову, ви як громадянин рф можете скористатися своїм правом на вільне пересування", "Досить казки з соловйовського посліду розповідати. При Україні було краще в рази! Мене не цікавлять морги усього світу. Факт, що в моєму місті за весь час було двоє хворих, а після заразного материка стало по 60 в день! В Україні прожитковий мінімум вищий, ніж в сросії, на комуналку є субсидії, так що не треба ляля! Моя батьківщина - Крим! Так що свої ЦУ для онуків залиш, ви тут зайві, окупанти, фашисти! Громадянин рф я тільки по НТВ, ми ніким не визнані. На материку офіційно на роботу кримчан не беруть, кредити, іпотеки не дають! Ви зламали життя мільйонам людей!! Де в Криму Сбербанк, "Пятерочки" "Магниты", ВТБ, де ?? Кримчани завдяки вам, понаїхам поганим, тепер ніхто! Хто всім паскудить, видно з санкцій від усього світу. Крим для всього світу - Україна! Так що я на своїй Батьківщині! А вам кримчани плюють в морди, але вам сци в очі, а вам - Божа роса. Гірше сарани".

PS Азербайджан оголосив про те, що війська республіки звільнили від вірменської окупації один зі стратегічних форпостів Нагірного Карабаху - місто Шушу, яке має символічне значення як для Азербайджану, так і для Вірменії. У Вірменії у відповідь на ці повідомлення заявили, що бої за місто ще тривають, а президент Азербайджану Ільхам Алієв в Твіттері написав: "8 листопада увійде в історію як День Славної Перемоги. Ми повернулися в Шушу. Шуша - наша! Карабах - це Азербайджан! Вітаю, Азербайджан! Ти вільна, рідна Шуша! ". Вчора Алієв повідомив також про звільнення ряду інших населених пунктів. По всьому Азербайджану люди святкують звільнення своїх, міжнародно визнаних територій. А ті, хто, як і понаїхалі до Криму рашисти, думали, що окупація - назавжди, змушені бігти з чужої землі. Дивіться, рашисти, і вчіться виблискувати п'ятами. А поки живете тут, в Криму, знайте і завжди пам'ятайте, що ви, як написав кримчанин вище, "тут зайві, окупанти, фашисти, гірше сарани, вам кримчани плюють в морди, ви зламали життя мільйонам людей, Крим для всього світу - Україна!". І так думають про вас дуже багато. І з кожним місяцем окупації тільки множаться ряди тих, хто плює вам в спину і вважає фашистами і окупантами!

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