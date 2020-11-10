1. Вітаю з Днем української писемності та мови!

2. На админгранице с Крымом (при въезде на полуостров с материковой Украины) задержан бывший замначальника ГУ МВД в АРК (2005-2011 годы) Николай Федорян, который оказывал помощь оккупантам при проведении многочисленных обысков и задержаний граждан в так называемых делах крымских мусульман. С 2012 года изменник Родины работает в АО “Государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз”, которое оккупанты после захвата переименовали в “ГУП “Черноморнефтегаз”. Во время обысков и задержаний Федорян обеспечивал оккупантов транспортом. Оккупанты его благодарили, на что коллаборант отвечал “служим россии!”. Обвиняемый в госизмене предатель сегодня в суде Херсона арестован на 2 месяца!

3. Крымский оператор мобильной связи “КТК-Телеком” (работающий под брендом “Волна мобайл”) запустил международный роуминг в 42 странах, среди которых есть и Украина. Поломались санкции или найдена лазейка? Есть сим-карты с двумя IMSI (упрощённо — уникальный ID страны-оператора-карты), с которыми можно сделать подобное. В роуминге показывается второй IMSI, неподсанкционный. Но тогда под санкции должна попасть вторая компания, предоставившая IMSI из своих (и имеющая роуминговые договоры). Косвенно о том, что это сделано именно так, говорит то, что для возможности роуминга у “Волны” требуется поменять свою старую сим-карту на новую. Старые — обычные, а новые поддерживают два IMSI, видимо

4. Россия, в обход санкций, без преград поставляет в Крым американскую и европейскую медтехнику. Речь о томографах от General Electric и Siemens.

5. Ватники грозно в интернете пишут о том, что они “против застройки аэродрома Заводское”, территорию которого оккупанты намерены застроить человейниками и переселить сюда десятки тысяч “новокрымчан”, которые станут вопить, что они “исконные”. Наши крымчане комментируют суровый ватный протест: “Эти дятлы до сих пор не поняли, куда они попали! В их ватные головы никак не проникнет мысль о том, что их мнение никого в оккупационном гауляйтерстве не интересует. Аборигены атолла Бикини тоже были против ядерных испытаний. И чё, сильно им это помогло?”

6. Оккупанты продолжают заливать бетоном песчаные пляжи Сак (это ублюдки типа набережную строят). Посмотрите на этот ужас. Уничтожение береговой линии проходит в рамках освоения средств ФЦП (федеральной целевой программы) по карманам чинуш. Но они не только бабки в карманы осваивают — на остаток еще и Крым гробят

7. На пляж посёлка Парковое пришло покращення от “гавани родной” — высокие заборы с колючей проволокой. Местные комментируют: “Полный звиздец”, “Обыкновенная зона. Ничего особенного”, “Просто россия”, “Красота! Ляпота! Скрепы!”, “Заборы, заборы, кругом одни заборы. К новому сезону готовятся”, “Это должно радовать глаз скрепышей”, “На остальной оккупированной территории то же самое”, “Что-то ни одного поборника русского мира под постом не отметилось. Купаться всем хочется?”, “По субботам в общей бане, как завещали скрепы”, “Да, море — излишняя роскошь для охлоса”

8. Гоблин заявил, что прорыва нет: “У нас с учетом дождей ситуация в Симферополе пока такая — прорывных моментов нет. В общей сложности, у нас 12 млн кубометров в трех водохранилищах”. С учетом графиков, в сутки сейчас дают до 100 тыс кубометров воды. Напомню, до оккупации Крым получал по Северо-Крымскому каналу около 300 куб. м. воды в СЕКУНДУ — это до 25 млн 920 тыс в сутки!

9. Симферополь. И не забывайте, ЧЕМ мы “чаще моем руки” по часам в условиях пандемии! Посмотрите, ЧТО льется из кранов

10. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 148 новых случаев коронавирусной инфекции (+2 смерти). В Севастополе — 73. Количество зараженных увеличилось до 14 135 человек, в том числе 3 119 в Севастополе. Умер 261 человек, в том числе 79 — в Севастополе

11. В аптеках Севастополя отсутствует российский антибиотик “Азитромицин” в связи с повышенным спросом на этот препарат из-за пандемии коронавируса, а также из-за того, что он не поступает от поставщиков из россии. В аптеках говорят, что препарат разбирают по пути в сакральный Крым. Также в аптеках сообщили о полном отсутствии нового российского препарата “Триазавирин”, который “используют для лечения гриппа и пневмонии”. Люди выживают как могут. У оккупантов в отчетах все пучком

12. Медицина Крыма признаков жизни не подает: “В поликлинику на Л. Чайкиной невозможно ни дозвониться, ни вызвать врача на дом, ни попасть на прием. Как быть больным, у которых нет высокой температуры? Как получить помощь?”, “Аналогично в третьей поликлинике. Нет температуры — приходите. Пришла: врача нет, карточки нет. Живая очередь. Врач вернется — ждите. Когда вернется — не знаем!! Так же ковид не разносится, правда!!”

13. “Крым — россия навсегда”? А был такой лозунг “Карабах — Армения навсегда”? Рванут россияне из Крыма, как армяне из Карабаха, бросив все свое имущество! Как говорится, ЗАПОМНИТЕ МОИ СЛОВА!

P.S. С помощью спутниковых данных в течение последних нескольких лет выявлены ДЕСЯТКИ новых источников пленочных загрязнений в акватории вблизи Севастополя. Мониторинг показал, что у берегов Ялты и Керчи также обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и хлорорганических пестицидов. На военной базе иначе и быть не могло, но российские “ученые” винят глобальное потепление… А помните времена, когда оккупанты, особенно в преддверии туристического сезона, рассказывали россиянам, что в Крым ни в коем случае ехать нельзя — и радиоактивными бочками пугали, и крымскими татарами, и танки якобы на улицах Симферополя показывали. Теперь тишь да гладь. Видимо, до 2014 года Крым был не настолько сакрален как после того, как его сокрали