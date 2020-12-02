1. На матір політв'язнів червоногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Абхаірова Зеліху Абхаірову окупанти відкрили "адміністративну справу" за одиночний пікет, який назвали "незаконним мітингом". Нагадаю, Зеліха Абхаірова 31 жовтня 2020 року висловлювала протест проти репресій щодо її сина, якого 3 листопада цього року посадили на 13 років

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2. НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в оккупированном Крыму. Этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии, сообщил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, назвав эти страны “ценными партнерами”

3. “Соотечественники оккупантов на службе Кремля” — по ссылке посмотрите расследование журналистов о привлечении организаций россиян, проживающих в разных концах мира, к легализации попытки российской оккупации украинского Крыма

4. Гражданка Молдовы намеревалась проследовать транзитом через Украину в россию, но была задержана пограничниками в Одесской области, которые выяснили, что она является пропагандоншей российского телеканала РБК и незаконно посещала оккупированный Крым. Запрет на 3 года

5. Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина может ввести санкции против известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе, одобренного лично путиным. Строительство ведет компания “Стройтрансгаз” Геннадия Тимченко — российского олигарха, друга путина, внесенная в санкционные списки Украины и США

6. Почти 7 лет игнорировавший нормы права и правила приличия официальный адидастический магазин в Ялте наконец закрылся. Примечательно, что ровно 3 года назад был закрыт детский магазин “Юный адидаст”

7. Новый прорыв: согласно статистике оккупантов, Крым лидирует по заболеваемости и распространению ВИЧ-инфекции. Оккупанты отметили, что это тенденция последних лет, т.к. “мы привлекательны в плане миграционного перемещения”

8. “К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Ялте”, — сообщили оккупанты. Спасибо, россия!

9. Посмотрите на Салгир в месте его впадения в Симферопольское водохранилище. Это наша найполноводнейшая река… Была

10. Оккупанты собираются выкачать воду из уникального Марсианского озера, чтобы напоить ихтамнетов в Севастополе. Захватчики уже прокладывают трубы, уродуя местность и лишая крымчан очередного красивейшего места отдыха

11. В Алуште заговорили о том, что будут отключать воду не только по ночам, но и на 6 часов днем. Пока этот вопрос только обсуждается, и рашисты делают вид, что этого можно избежать

12. Счастливенское водохранилище на исходе: Большая Ялта на пороге масштабного водного коллапса.

13. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 214 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 62 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 19 994 человек, в том числе 4 408 в Севастополе. Умерло 428 человек, в том числе 123 — в Севастополе

14. “Коридоры забиты, крик, шум, кому-то становится дурно, кто-то истерит, у кого-то резко поднялось давление, одни рвутся без очереди, другие закрывают им проход” — по ссылке прочтите о ковидных квестах крымчан на фоне бравых рапортов оккупантов о продолжающемся небывалом сезоне

15. Коридоры в крымских поликлиниках и больницах конкурируют со столпотворением в общественном транспорте в час пик

16. Еще одна рашистка решила понаехать в Крым. А ватники в комментариях так возмущаются, как будто еще не поняли, что в российских мухосрансках все еще хуже того, до чего оккупанты довели Крым. Но возмущения разделяю: “Планирую переезд в ваш город (Симферополь). Расскажите, как обстоят дела с детскими садами, больницами, работой, стоимостью аренды жилья, социальной сферой?”. Ответы: “В этом-то и весь прикол, ничего этого у нас нет”, “Кто мне объяснит, для чего они к нам все едут??? Оставайтесь лучше там, где Вы есть. Переезд в Крым сильно Вас разочарует”, “Вы перечислили основные трудности при переезде в Симферополь”, “Раз в неделю подобный пост. Одни и те же вопросы, одни и те же ответы”, “Сидите у себя дома или в Мск — им уже пох*р”, “Лучше перепланируйте. Здесь необычайно сухо. Пищи нет, растительности нет. А сейчас и с водой напряг”, “Сидите у себя дома”, “Ну сидишь ты в своём городе и сиди, нехрен менять шило на мыло!!!”, “Все плохо”

P.S. “Знакомый был "по работе" у чекистов. Пока ждал пропуск, сидел рядом с женщиной, которая пыталась написать донос. Интересовалась, как это сделать по интернету — "чтобы каждый раз сюда не ходить". Россия 2020 года — это СССР образца 1937 года + немножко интернета. Женщина, кстати, акала (из понаехавших), поэтому вся история даже не про Крым”.