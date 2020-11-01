1. Матері політв'язнів червоногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганіева вийшли на поодинокі пікети з плакатами "Мій син - не терорист". Окупанти з'явилися через 3 хвилини, в агресивній формі плакати вилучили і склали на жінок протоколи за "участь у несанкціонованому мітингу". Деяким потерпілим від рук поліцаїв жінкам потрібна була термінова медична допомога - була викликана швидка, Зура Емірусеінова госпіталізована з гіпертонічним кризом

2. Заступник Генерального секретаря, політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора повідомив, що Євросоюз повністю підтримує ідею України створити платформу з деокупації Криму.

3. Прокуратура АР Крим та міста Севастополь спільно з ГУ Нацполіціі в АРК ідентифікували і встановили анкетні дані понад 1300 учасників створеного росією незаконного збройного формування "самооборона Криму".

4. Міжнародні служби експрес-доставки продовжують працювати в Криму, незважаючи на санкції, введені відносно півострова після анексії в 2014 році. Доставляють товари в Крим дві великі західноєвропейські служби: французька DPD і німецька Hermes. Детальніше читайте в розслідуванні журналістів за посиланням.

5. Українська незалежна морська профспілка направила в ООН та інші міжнародні організації та органи заяву про погіршення екологічної ситуації та гуманітарних виклики в морському просторі навколо анексованого росією Криму. У заяві позначено кілька основних проблем: ризики радіоактивного забруднення через облаштування росією місць зберігання ядерної зброї в районі Феодосії і Севастополя; забруднення моря стоками через проблеми з очисними спорудами; забруднення моря російськими військовими судами; ерозія морських ландшафтів; неконтрольований вилов риби. За даними профспілки, шельфові платформи з видобутку газу, які захопила росія в Чорному морі, стали стійким джерел забруднення моря, а чорноморські течії поширюють ці забруднення по всьому басейну.

6. Окупанти заявили, що до 2026 року Криму знадобиться ще одна ТЕС, тому що "Потрібно ще близько 500 МВт нових потужностей через введення об'єктів Чорноморського флоту і Кримської залізниці". А вони ще нібито і воду опріснювати хочуть? Та плювати їм на жителів - вони військову базу будують на захопленій території, а всіх решту тримають за обслугу цієї бази.

7. Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін, якого путін призначив "смотрящим" по Криму і Севастополю, закликав "не сподіватися" на рішення проблеми з дефіцитом води на півострові за рахунок Дніпра і "жити в сьогоднішніх умовах". І гарного вам настрою.

8. Сімферопольське водосховище продовжує міліти. Біля дамби воно вже виглядає як калюжа.

9. На Керченському півострові відомо про шість солоних озер так званого лиманного типу. Акташське - найбільше з них, його площа становить близько 27 квадратних кілометрів. Це саме солоне озеро всього Кримського півострова. Але до середини нинішньої осені воно настільки пересохло, що від колишньої водної поверхні залишилося не більше чверті площі. Фоторепортаж подивіться за посиланням.

10. Далеко не всі ватники зрозуміли, що відбувається: "Хто мені відповість на питання, чому йде масштабна вирубка дерев в Сімферополі? Все заради нашого блага, як завжди? Щоб ще більше нам краще в майбутньому дихалося? Чому все на це закривають очі? Дерева навіть на Салгірі заважають. Де ж людське ставлення до природи?". Наївній пояснюють: "Тому що чужинцям плювати на Крим. Виловлену рибу не годують".

11. В окупованому росією Криму за добу виявили 227 нових випадків коронавірусної інфекції (+6 смертей). У Севастополі - 79 (+3 смерті). Кількість заражених на півострові зросла до 11 849 осіб, в тому числі 2 397 в Севастополі. Померло 219 осіб, в тому числі 68 - в Севастополі.

12. Батьки м'яса на забій почали щось підозрювати: "Моя дитина близько року є членом військово-патріотичного руху Юнармія. З одного боку, непогано, що дитині прищеплюють любов до батьківщини. А з іншого боку, мені не подобається, що син повертається після занять і заявляє про те, що хоче бути снайпером, щоб вбивати ворогів. Виявляється, їм показують автомат і гранати, і вони вчилися їх розбирати і використовувати. Дитина повинна думати про дитячі та нешкідливі речі. Переживаю за сина, тому що незрозуміло, які гранати вони там розбирають і до чого це може призвести". А чим думала це істота, коли віддавала дитину в ВІЙСЬКОВО-патріотичну секту?

13. По всьому Криму окупанти продовжують готувати дітей до війни.

14. Які цікаві розмови: "Зараз стало відомо про те, що у військових частинах на території Криму проводитимуться чергові навчання з бойової готовності. Наші командири кажуть, що нас будуть готувати до відправки в прикордонні райони з Азербайджаном, нібито для посилення охорони. Хтось щось чув з цього приводу?". Я чув. Готуйся.

PS Третього листопада всім політв'язням червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" окупанти винесуть остаточний вирок за сфабрикованою справою про тероризм. Раніше російський прокурор попросив "суд" визнати кримських татар винними і призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму на сталінські терміни: Рустему Емірусеінову - 18 років, Арсену Абхаірову - 15 років, Ескендеру Абдулганіеву - 16 років. Сьогоднішня акція матерів політв'язнів покликана привернути увагу до репресій, які прийшли до Криму разом з росією. На поодинокі пікети окупанти відреагували блискавично - вже за три хвилини шакали відібрали плакати і перемогли... трьох беззахисних жінок, трьох матерів, чиї сини потрапили під кремлівський каток.

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