1. Фільм "1944. Депортація" про кримських татар отримав головний приз на міжнародному кінофестивалі Antakya Film Festival, який пройшов в Туреччині. На жаль, до сьогодні в живих вже немає двох з чотирьох героїв фільму. Це Фетіє, батька якої розстріляли німці за допомогу партизанам; і Садик Аджи Селімов, якому в лютому мало виповнитися 90 років. Протягом 20 років кримський татарин малював спогади, через які його переслідували радянські спецслужби, але йому якимось дивом вдалося зберегти картини. Вони з'являються протягом усього фільму, показуючи історію депортації.

2. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомила, що окрема ухвала Південного окружного військового "суду" в Ростові-на-Дону про притягнення до відповідальності кримського адвоката Лілі Гемеджі є черговим "проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів".

3. Севастополь: обвинуваченому в екстремізмі Валерію Большакову окупанти хочуть збільшити термін. Нагадаю, в 2014 році в*тник радісно зустрічав окупантів, а Україну називав фашистською. Потім почав вити від каменів з неба, був разом з матір'ю жорстоко побитий окупантами, позбавлений засобів до існування (заморожені всі рахунки і соцвиплати), а тепер піддається гонінням через "суд".

4. Україна збирається судитися з росією через продаж "Масандри" в Криму: "Успішних судових кейсів буде багато. Я хочу навести приклад справи "Ощадбанку" - переможний. Вони вже мають судові рішення на стягнення з росії коштів, які втратив банк. Справа НАК "Нафтогаз". Так само і питання пограбування в тому числі нашої Масандри увійде в цей перелік ... Ми точно це фіксуємо, і ми знаємо про цей факт", - заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

5. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запропонував путіну зібрати всі свої манатки і вимітатися з Криму - тоді півострів заживе спокійним і вільним життям... з водою: "Путін бере свої війська, свої танки, забирає їх і йде на свою територію. Є межа України, ми не приходили в росію. Ця позиція є дуже чіткою і зрозумілою для росії... Ми не можемо давати воду окупантові, щоб він збільшував свій військовий потенціал і отримав можливість нападати на Україну. Окупант несе повну відповідальність за території, які він окупував, і поставки води в Крим є проблемою Росії в даний час. Не може український народ забезпечувати водою війська російської федерації, це просто нонсенс".

6. Бахчисарайське - одне з малих водосховищ Криму (до 7 млн кубів). Знаходиться в гирлі річки Кача під Бахчисараєм, на балці Егіз-Оба. Вода відступила від звичної кордону на десятки метрів, оголивши дно, які потріскалось від зневоднення.

7. Севастополь. Чорноріченське водосховище. Води мало, зате понаїхів - сотні тисяч!

8. Злочинницю Поклонську окупанти знову випустили, щоб та гавкнула про погану Україну, яка перекрила воду, створивши проблеми хорошій росії і нещасним кримчанам, яких Україна, за словами Поклонської, мала намір "фізично знищити" в 2014 році. Оце штирить тітку. Прочитайте.

9. Де той міст, який повинні були відкрити? А то в*тники його знайти не можуть: "Обіцяли після відкриття моста знизити ціни на продукти. Сказали, буде легше. Дорогий пане Аксьонов, коли це настане? Де той міст, який мають відкрити? Ціни в магазинах ростуть в арифметичній прогресії, не по днях, а по секундах", "Те за міст в небеса говорилося, а ви вуха розвісили", "Ну, зараз торговий пул побудують і точно знизять!", "Йому по х..." , "Чому ціни в Криму на хлібобулочні піднімають? У кримських новинах сказали. А на росія-1 трезвонять про гарний урожай. Крим - це окрема держава? Чи ЗМІ заодно з нашою кримською владою? За вказівкою віщають. Пригадую, в червні були так само оповіщення про підвищення тарифів на електроенергію. Що діється в Криму?", "А ціни в аптеці нікого не бентежать ???????????????", "І ціни, і те, що пропали ефективні ліки з малою вартістю. Я так зрозумів, хтось дуже добре Криму кришує цей бізнес. Тільки дороге на продаж!"

10. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 204 нових випадки коронавірусної інфекції (+1 смерть). У Севастополі - 57 (+1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 10 070 осіб, в тому числі 1 913 в Севастополі. Померло 190 осіб, в тому числі 56 - в Севастополі.

11. Євпаторія. Окупанти провели для дітей "урок патріотизму". Ось чому на карантин не треба дітям, про що пару днів тому заявляв Гоблін.

12. Україна о 4 ранку 25 жовтня перейде на зимовий час (стрілки на годину назад), але готова відмовитися від цієї практики разом з ЄС, де до 2021 року країни повинні визначитися, на якому часі вони залишаться - зимовому чи літньому. Окуповані росією території України (Крим і частина Донецької та Луганської областей) стрілки не переводять, знову на окупованих буде на 1 годину вперед.

PS При абсолютній недоступності кваліфікованої медичної допомоги померти в Криму можна від будь-якого чиху. Нас вбивають не вірус, а г*вінь: "Сьогодні були змушені звернутися в Піонерську лікарню Сімферопольського району! Хотіли викликати лікаря для бабусі 88-ми років! Нам відповіли, що вчора звільнився останній лікар! Прийом веде один терапевт - студентка останнього курсу, а головлікар - розгублений і недосвідчений аспірант! Лікаря, ясна річ, ми так і не дочекалися. Живіть, як хочете!!!". Подібні історії стали в окупації типовими.

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