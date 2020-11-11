1. Кримська область — Херсонська область. 1959-ий рік, травень

2. С октября 2019 года в отношении крымских мусульман оккупантами вынесено 16 приговоров, связанных с лишением свободы. На новый уровень вышло преследование “Свидетелей Иеговы”, которых обвиняют в экстремизме только потому, что эта религиозная организация в россии считается экстремистской, сообщил Александр Седов из Крымской правозащитной группы.

3. В оккупированный Крым притащилась Чрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в рф Альба Асусена Торрес, чтобы принять участие в незаконном открытии “консульства” Никарагуа на территории захваченного полуострова. Оккупанты вопят о “прорыве международной блокады”, а в МИД Украины назвали этот шабаш “откровенно недружественным и ничтожным шагом”, а также заявили, что “украинская сторона начала процесс применения санкционных мер”. Напомню, “почетным консулом” Никарагуа в Крыму назначили Олега Белавенцева, которого в Украине в 2019 году приговорили к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины. Белавенцев — один из координаторов вооруженной агрессии россии против Украины в Крыму. По ссылке прочтите о его шпионском прошлом, коррупционном таланте и не менее коррупционных интересах никарагуанского режима

4. Вооруженные ихтамнеты в Крыму дважды ограбили букмекерскую контору — т.е. сделали все то, чему их учили в российской армии — отнимать чужое. Только почему-то вместо медалек оккупанты одному дали 10 лет, другому — 8

5. Оккупанты в Крыму закупают для захваченного детского лагеря “Артек” пневматические пистолеты, автоматы, снайперские и обычные винтовки. Детей втягивают в отряды убийц “Юнармии”, где их учат обращаться с оружием и умирать за хотелки сцаря. Это военное преступление

6. В оккупированном Симеизе неизвестные облили синей краской бюст Ленина

7. Вчера на улицах оккупированного Симферополя появилась колона машин с азербайджанскими флагами. Тут же нарисовались полицаи. Напомню, накануне Азербайджан сбил российский военный вертолет, уничтожив двух оккупантов. Вертолет сопровождал автоколонну военной базы рф в Армении. Азербайджан сообщил, что сбил вертолет “по ошибке”. Россия проглотила уничтожение двух своих ихтамнетов — пропагандоны молчат

8. “Дебет в скважинах падает”: в рамках программы “Не нужна нам ваша днепровская воды” оккупанты перевели на жесткий график подачи воды 29 населенных пунктов Крыма. В некоторых из них вода отсутствует вовсе. Спасибо, россия!

9. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 141 новый случай коронавирусной инфекции (+ рекордные 15 смертей). В Севастополе — 71. Количество зараженных увеличилось до 14 347 человек, в том числе 3 190 в Севастополе. Умерло 276 человек, в том числе 79 — в Севастополе

10. А оно уже из своего бункера вылезло? “Путин заявил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19”. Какое-то непроходящее чувство дежавю. А, вспомнил, в Сирии они же раз пять уже полностью побеждали ИГИЛ

11. Приїхали родичі з Криму. Зробили тест. В обох позитивний. Лікарні переповнені, а за окупантською статистикою — хворіють одиниці

12. Разворачивайте мобильный госпиталь и аптеку на Чонгаре. ВООЗы-МОЗы пригласите — пусть консультируют крымчан, как выжить в геноцид: “В госпитале, куда привезли, не было ИВЛ для тяжелобольного, и анестезиолог ничего не мог сделать. Перевезли в 7-ую ночью, в реанимацию, в коме. Утром умер”, “Всех нас обманывают. Статистика по заболевшим — сплошное вранье. Слов нет, чтобы описать, что творится у нас в Симферополе, и в 7-ом госпитале в частности. Никто не хочет нам помогать. Люди, берегите себя”, “Скажите, пожалуйста, телефон горячей линии Минздрава! Мужчина молодой в госпитале, в тяжелейшем состоянии. Сахар 20. Сердце отказывает. Никто не реагирует. Нет свободных ИВЛ”, “88007333312”, “Час назад 50-летний мужчина, отец двоих дочерей и необыкновенный семьянин скончался в 7-ой больнице”

13. У ватницы до оккупации что-то вывозилось и забиралось: “Получается, название страны проживания только и сменили. Что при Украине все вывозилось и налоги забирали, что при россии. И не надо мне снова говорить про мост — толку от него никакого, судя по ценам на рынке и в магазинах. Я не думаю, что в Москве картошка тоже стоит за 40 рублей, при том, что там еще и московские добавки для пенсионеров. Х*рово, ни денег, ни тепла в квартирах”. Ватнице ответили: “Какие налоги вы платили при Украине и что у вас забирали? На шее сидели и бюджет сосали с Киева”. Тут вылез ольгинский тролль: “При укропии ничего не делалось! Вообще ничего”. Троллю лаконично ответили: “Не пзди”. Напомню, Крым до оккупации был АВТОНОМНОЙ республикой, которая, кроме прочего, получала огромные дотации из бюджета + инвестиции как украинских, так и зарубежных компаний

14. Байден еще ключи не получил от ЖЭКов, а уже поднял тарифы! “Тарифы в Севастополе вырастут на 6,2% во втором полугодии 2021 года. По уровню повышения тарифов Севастополь и Республика Крым войдут в “топ” регионов — сильнее тарифы вырастут только в Чечне (6,5%) и Новгородской области (6,4%)”, — сообщили пропагандоны. Гардемарины на очень ватном севастопольском паблике родную говень полощут: “Вот она, СВЕРХДЕРЖАВА”, “Не подавитесь, господа!”, “Сраная держава никак не нажрется, все мало. А зарплату когда *эта держава* поднимет?”, “А оклады не думают повышать?”, “Дави, дави его! Заходи справа, я его здесь приму”

P.S. “На рынке подслушал разговор бабок пенсионеров. Тема — как стало жить. Из всего разговора напишу только то, что мусолили тему: а на украинскую пенсию купить можно было больше… Вот так, с обнищанием приходят и мозги”, — написал крымчанин.