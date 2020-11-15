1. Українські прикордонники не впустили громадянина Туреччини, який прилетів рейсом Стамбул-Херсон, але в 2014 році незаконно відвідував окупований Крим. У Миколаївському морпорту аналогічна доля спіткала 13 громадян Росії (моряки), які в 2019 році незаконно відвідували Крим. Всім заборонений в'їзд на 3 роки

2. Оккупант Хуснуллин, назначенный Кремлем смотрящим за Крымом, объяснил дефицит воды на полуострове “воровством”. Сказал совершенно в точку, вот только обвинил в воровстве не Крыма и не россию, а дачников, которые поливают свои огороды — воруют сволочи!

3. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 207 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 54 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 15 417 человек, в том числе 3 412 в Севастополе. Умерло 312 человек, в том числе 94 — в Севастополе

4. В Феодосии сегодня похоронили врача кардиолога Ирину Талабишка. Говорят, была чуть ли не местная светило. Онкология. До нового года врача не обещают. Работать никто не хочет

5. “Летом наши власти говорили, что все у нас хорошо, все под контролем, что ковида нет. Но на самом деле просто мало людей тестировалось. А когда закончился туристический сезон — они скрывать этого уже не могли. Стали очень много болеть медработники — в поликлиниках, неперепрофилированных стационарах. Мест для лечения пациентов в стационарах не хватает. Что бы там власти ни говорили, что ковидные госпитали заполнены лишь на 80%, — на самом деле все совершенно не так. У нас больные с подтвержденным диагнозом COVID-19 дома ждут очереди на госпитализацию. Чтобы, может быть, потом когда-нибудь освободится место — и они попадут в стационар”, — говорят медики, которых оккупанты за эти откровения выгоняют на улицу и обвиняют в распространении фейков.

6. Крым — как болячка срамная, которую надо скрывать: “Вот такое письмо счастья мне пришло, а я ведь исправно оплачивал услуги ресурса, т.к. на него завязано несколько моих проектов. И вот же суки — сначала удалили, а потом известили: Ваш аккаунт Wix был удален. Мы узнали, что Вы находитесь в Крыму. В связи с санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в определенных регионах, включая Крым, Ваша учетная запись и все связанные с ней веб-сайты удалены”, “Хоть камни с неба (с)”, “Мне за то, что я нахожусь в Крыму, американские воришки удалили: аккаунт на Ebay (со всем в него вложенным), аккаунт на хостинге hostgator (оплаченные, естественно)…”

7. “Артек” летом и осенью принимал как бы только детей КРЫМЧАН! На самом же деле, дети врачей и учителей были в минимальном количестве — как декор. Отдыхали дети силовиков, прокуратура, ФСБ, росгвардия и военные рф. Вот родители-мАряки ЧФ рф счастливы, что ихтамдети в “Артеке” потусовались, убивать учились. А когда “Артек” открывали после карантина, Аксёнов пел, что там будут отдыхать только дети крымских медработников с передовой коронавирусного фронта

8. Севастопольский “исконно русский” ватник плачется: “Успокойтесь, забудьте про Севастополь до 2014 года. Когда-то и к врачу в поликлинике можно было попасть в течение часа, и пиво пить на скамейке. И милиция, больницы не были огорожены черными заборами”. Всезнающая рашистка из Ростова-на-Дону возмутилась: “Ой, начался плач Ярославны!!! Забыли, как хохлы с бабками вырубали посреди хвойных насаждений и стопорили себе хоромы на целые кварталы??? Забыли, как город — да чего уж, весь Крым — утопал в мусоре???? Тоже мне, всепропальщики!!!”. Севастопольский ватник снова ответил рашистке: “Я СССР вспоминаю. А сейчас мне безразлично, что творится в городе. Понастроили черных-черных кладбищенских оград вокруг больниц и организаций. Пындэц городу. Не было у нас грязно до 2014 года. Свободно было, без дебильных запретов. Я чисто русский, родился в Переславле, родители — Владимир и Торжок. И мне уже безразличен Севастополь”

P.S. Знаете, почему армяне, убегая из Нагорного Карабаха, сжигают дома, квартиры, школы (один из примеров на этом видео)? Потому что они понимают, что больше не вернутся; они понимают, что жили все это время на чужой земле, на краденой земле. На этом видео пожилая армянка плачет, что прожила 25 лет в доме, который вынуждена покинуть. А на этом видео азербайджанка разрыдалась, когда увидела освобожденный дом в Шуше, который она покинула в начале 90-х, когда армяне дали им несколько часов, чтобы убраться с родной земли. Так вот, если ты знаешь, что прав, что это твоя земля, то вряд ли сожжешь дом, в котором жил; или школу, в которой работал и учился. Глядя на эти ужасные кадры, представляю, что российские оккупанты оставят после себя в Крыму и на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, особенно вспоминая историю их ухода с Чонгара в декабре 2014 года, когда варвары вырвали с корнями даже унитазы с розетками (фоторепортаж). А за Донбасс вообще молчу — там уже сейчас ужас творится похлеще крымского, а они еще даже не ушли. И все же главными “героями” моей мысли сегодня — те, кто убегает с обжитой, но чужой земли. И ничуть мне не будет жаль понаехавших в мой украинский Крым рашистов. Вы сами стали архитекторами собственного горя, даже если в полной мере сейчас этого не осознаете! Это же касается и тех, кто сжег все мосты с цивилизованным миром, предав Украину и начав служить рейху! Вы выбрали свое будущее!