1. Окупанти відправили Олександра Сизикова в лікарню для проходження каральної психіатрії. Нагадаю, Олександр Сизиков повністю втратив зір у 2009 році. Пересуватися самостійно не може. Сизиков неодноразово виступав на підтримку репресованих кримських татар і виходив з одиночними пікетами, тримаючи в руках плакат "Інваліди проти затримань мусульман", за що тепер звинувачується в "тероризмі". Після обшуків 7 липня 2020 року окупанти відправили інваліда під домашній арешт

2. Промінь світла в темному царстві: кримчанка Юлія Качула разом з групою "Діти Криму" записала кавер-версію на пісню Кузьми Скрябіна "Чуєш Біль" і зняли в окупованому Сімферополі кліп до даної композиції

3. Окупувавши Крим, росія вкрала половину риболовецького флоту України, 108 одиниць якого залишилися в портах захопленого півострова

4. Російські окупанти провели чергові стрільби біля берегів захопленого Криму. Ніяк не навоюются виродки

5. Сімферопольський район. Саме розліталися кацапські військові вертольоти. Вже збився з рахунку.

6. "Вірмени Криму відправили другу допомогу воюючому Арцах (прим - Нагірний Карабах)", - повідомили ватні представники діаспори. Прозрівший в окупації кізяк Сергій Акімов незадоволений: "Хто їм дозволяє це робити? ФСБ де спить? Напружувати ситуацію в Криму. Найкраща допомога - нехай самі туди їдуть і допомагають"

7. М'які пухнасті лапки північної лисиці крокують по Криму. Подивіться, як зараз виглядає Міжгорне водоймище - найбільший з наливних штучних водойм півострова. Сьогодні в ньому 1,2 млн. Куб. м. води при максимальному обсязі - 50 млн. До окупації наповнювалося водами Північно-Кримського каналу і живило водою Сімферополь і ряд населених пунктів Сімферопольського району в сторону Євпаторії. До окупації максимальна ширина Міжгірського водосховища становила 1,2 км, довжина - близько 4 км, максимальна глибина - 33 метри, середня глибина - 12,5 метрів, довжина берегової лінії - близько 13 км

8. У кримських аптеках до 80% - фальсифікат, решта - фуфломіцін. Будь-якої нісенітниці стосується - навіть цитрамона: "Шукаю когось, хто допоможе передати з Києва до Криму ліки для мами: метформін (діабет) і омепрозол (шлунок). Заздалегідь вдячна всім, хто відгукнеться! ". Тут вилізло ватоголовое, яке не знає дооккупаціонних реалій Криму: "Не знаю щодо інших ліків, а омепрозол валом і в Криму, і не дуже-то і дорого. Навіщо його тягти з України? Або воно там дієвіше? ". Ватоголовому відповіли: "Набагато ефективніше і чистіше. Менше побочек. Є ще питання? "," Всім відомо, що російські ліки гірше українських"

9. Знову антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 171 новий випадок коронавирусной інфекції (+ 3 смерті). У Севастополі - 35 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 7954 осіб, в тому числі 1452 в Севастополі. Померло 159 осіб, в тому числі 44 - в Севастополі

10. Здається, ми стали забувати про "вчених КФУ", які 6 років дуже смішно дзявкають то про нанодощі, то про воду з фекалій. А тепер ось вони "створили вакцину від коронавируса". Я чекав на цю смішну новина. А тієї російської "вакцини", яка не має аналогів в світі, здалося мало? До речі, "вчені КФУ" додали, що їх вакцина унікальна, тому що її потрібно буде не ін'єкційно вводити, а вдихати. Наша кримчанка прокоментувала: "Уряд Рашки таку вакцину приймає на регулярній основі. Привозять з Аргентини валізами. Але тепер буде своя, і це дуже круто. Справжній прорив! "

11. Убивши медицину в Криму, говінь вбиває кримчан. Ось прям зараз: "Викликала мамі швидку допомогу. Це не ковід. Схоже, інсульт. ШВИДКА, ти де? Вже 5 годин чекаємо ". Коментарі: "Жесть просто. Мамі всього хорошого "," Ви напишіть, будь ласка, приїхали чи ні? Дуже хвилююсь. Як так???? Це ж по суті залишення в небезпеці з боку швидкої "," Телефонуйте на гарячу лінію! "," Дочекалися швидку допомогу? "," Моя сусідка теж чекала 5 годин. Царство Небесне"

PS Повідомленням ватоголового Володимира Попова - скловата з Алупки (на його сторінці з Днем народження кремлівську моль привітали) - завершу сьогоднішній випуск: "Моторошно стало читати соцмережі. Кримчани кричать про допомогу, але в Москві керівництво не чує. Люди помирають вдома тільки тому, що в лікарнях немає місць. Лікаря з поліклініки неможливо добу викликати. Вода - проблема при такій захворюваності - так і не вирішена. При цьому керівництво в Криму продовжує пиляти, ділити, продавати. У травні обіцяли унікальний завод "Массандра" не продавати - в жовтні виставили на продаж. У лікарнях не вистачає КТ та іншого обладнання - керівництво вирішило витратити мільярд на реконструкцію парку в Сімферополі. Знищують унікальний аеропорт "Заводське" заради приватної компанії, і віддають землю під будівництво квартир. І таких прикладів безліч, про які кричать і пишуть кримчани, але їх ніхто не чує. Все більше і більше кримчани починають говорити відкрито, що такої жадібної та недолугої влади в Криму ще ніколи не було ", - написав ватник на Фейсбуці Гобліна. Моторошно жити в цьому. І мижепредупреждалі не надто втішає ... Ватники якраз заслужили все це ... А ми?