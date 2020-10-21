1. 17 жовтня в Анголі задвухсотили російського військового злочинця Кравцова Василя, який був командиром 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту, що брали участь в 2014 році в військової спецоперації із захоплення і окупації українського Криму, а також в бойових діях на Сході України. Військовий злочинець нібито потрапив в ДТП, виконуючи "службові обов'язки". Наш кримчанин прокоментував: "Ангола ... Навіть з розгулялася фантазією неможливо уявити, які державні інтереси Мордора він там захищав. Ймовірно, все простіше, і як зазвичай. Віджимав золоті копальні у одного князька на користь іншого князька "

2. Як зараз виглядає ситуація з польотами над Чорним морем і Кримом і яких збитків Украероруху заподіяла росія, окупувавши півострів, прочитайте в інтерв'ю в.о. голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрія Ярмака

3. Ватники записали чергове чолобитне відеозвернення до сцаря з благання не забудовувати аеродром "Заводське" в Сімферополі: "Наше сьогоднішнє звернення - це крик душі. Крик тих співробітників, які працюють на аеродромі. Крик того персоналу, який хоче жити. Почуйте нас, будь ласка, і зверніть увагу на нас "," Я по інстанціях ходжу 4 роки. Бути може, не в ті двері я стукаю? Наш президент, почуйте нас. Ми хочемо зберегти наш аеродром Заводське для авіаторів і хочемо захистити його від забудови. Я думала, що ми під захистом, але немає. Почуйте нас, владимир владимирович "," В даний час підприємство відчуває як би не найкращі свої часи. До 2015 року воно не було збитковим. В даний час підприємство зазнає збитків, але це більше пов'язано з неписьменним керівництвом і неправильною політикою влади. Всі зацікавлені в забудові аеродрому Заводське. Просимо вас не залишитися осторонь і зберегти таке унікальне підприємство і дати йому друге життя. У забудові аеродрому не зацікавлені і жителі мікрорайону. Згідно експертизи, яка проводилася в 2002 році, аеродром є легкими Сімферополя, це допомагає виводити зміг і не застоюватися йому в місті "," літакового спорту вже немає, його як б не стало вже кілька років тому. Залишилися парашутисти і аівамоделісти. Але, на жаль, нас звідси просто-напросто просять піти як непотрібний елемент. Володимир, владимирович, у нас не виконуються ваші вказівки ". Для довідки: у 1991 році в Росії діяло 1450 аеропортів і аеродромів, зараз залишилося 228. Вата ще не зрозуміла, куди потрапила і хто стоїть за знищенням українського Криму? Вата ще не зрозуміла, що будівництво нових мікрорайонів потрібно окупантам для заселення новими "споконвічно російськими кримчанами", яких завезуть в ці будинки з російських Мухосранск?

4. Варвари: окупанти ведуть незаконні археологічні розкопки стародавнього поселення в включеному Криму на місці будівництва водопроводу біля села Новомиколаївка

5. Коментуючи введення Швейцарією санкцій за незаконне будівництво Кримського моста, Лавров порадив цій європейській країні, цитата, "звернути увагу на неприпустимість водної блокади Криму з боку України, що є нехтуванням гуманітарного права". Так смішно, коли ці виродки прикриваються гуманітарних і міжнародним правом, яке самі ж розтоптали

6. Окупанти пообіцяли виділити Криму 50 млрд рублів на "забезпечення надійного водопостачання", що можливо тільки після деокупацію Криму і ніяк інакше. Але у Гобліна вже очі блищать і руки сверблять. А росіянам ще пару років до пенсії можна накинути - нехай орють і оплачують велич

7. Вода з Блакитного озера в Кадиковське кар'єрі підходить для подачі до Севастополя, заявили окупанти, вирішивши знищити озеро. Севастополю від цього не особливо стане легше, але окупанти лише створюють видимість бурхливої діяльності і пиляють бабки "дорогих росіян" на нібито вирішенні глобальної проблеми, власноруч влаштованої в Криму

8. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 163 нових випадки коронавирусной інфекції (+ 1 смерть). У Севастополі - 50. Кількість заражених на півострові збільшилася до 9023 осіб, в тому числі 1690 Севастополі. Померло 180 осіб, в тому числі 51 - в Севастополі

9. Про те, як на балконах Севастополя в окупації тепер знову можна побачити випрані целофанові пакети, ми вже розповідали. Тепер перуть і одноразові медичні маски. совок 2.0

10. Спочатку одні намалювали прапор України на трасі Ялта - плато Ай-Петрі. Потім інші розчистили бугор, щоб проїжджаючі краще бачили український прапор

PS "літакового спорту вже немає, його як б не стало вже кілька років тому. Залишилися парашутисти і аівамоделісти. Але, на жаль, нас звідси просто-напросто просять піти як непотрібний елемент. Володимир, владимирович, у нас не виконуються ваші вказівки ", - скиглять ватоголовие, яких окупанти не просто" просять піти "з території аеродрому" Заводське ", а викидають, не запитавши! Але вата продовжує вірити в те, що це бояри не виконують якісь міфічні "вказівки путина", а ось сам сцарь переживає за холопів всією душею. Бридко бачити це раболіпство і оскотинення в людях, до яких дійшло тільки одне - вони, дійсно, стали непотрібним елементом. Для довідки: до окупації українське державне підприємство "Універсал-Авіа", що базується на аеродромі "Заводське", співпрацювало з ООН по всьому світу, а пілоти отримували близько 5000 доларів США в місяць. Сьогодні ватник тільки і залишилося, що жалібно скиглити і записувати слізні відео зі зверненням до путину, якому, природно, на них плювати. Окупанти вже розробили детальний план забудови аеродрому і переселення сюди близько 40 тисяч росіян. Детальніше подивіться в сюжеті журналістів Крим.Реаліі, які розповіли про історію аеродрому, його успішному функціонуванні до російської окупації і нинішньому занепаді, а також взяли інтерв'ю у співробітників авіапідприємства, які розповіли про перші моменти захоплення Криму росією, пережите страху і дерибані росією унікального об'єкта з 75-річною історією. Буде цікаво…