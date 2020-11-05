1. Окупанти відпустили затриманих 3 листопада в Сімферополі кореспондентів Вілена Темерьянова і Аблямитов Зиядинова, а також активіста Ерфана Бекирова. Але не виключено, що вони знову можуть бути затримані

Далі текст мовою оригіналу

2. Воспользовавшись услугами образовательных центров “Крым — Украина”, в высшие учебные заведения материковой Украины в этом году поступили 397 абитуриентов из Крыма, несмотря на все препятствия в связи с карантином и закрытие админграницы во время вступительной кампании. С оккупированной россией части Донбасса в вузы свободной от рашизма территории Украины поступили 1629 абитуриентов. С каждым годом число тех, кто выбирает украинское образование, только растет

3. Установлены данные еще 15 российских военных 382-го ОБМП, участвовавших в агрессии против Украины. Волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm найдены новые доказательства того, что российские оккупанты 382-го отдельного батальона морской пехоты ЧФ рф участвовали в захвате аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также участвовали во вторжении в село Чонгар Генического района Херсонской области.

4. “Следствие вешает на него ярлык террориста, не имея при этом ни улик, ни доказательств” — супруга политзаключенного Энвера Аметова рассказала, как 27 марта 2019 года прошел обыск в их доме и в каких условиях содержится ее супруг, которого дома ждут трое маленьких деток

5. Осадки, которые выпали в Крыму в октябре, не улучшили ситуацию в водохранилищах полуострова, а минувший месяц выдался аномально теплым. Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока. Об этом говорится в отчете оккупационного Гидрометцентра Крыма

6. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 202 новых случая коронавирусной инфекции (+3 смерти). В Севастополе — рекордные для города 83 (+1 смерть). Количество зараженных увеличилось до 12 875 человек, в том числе 2 718 в Севастополе. Умерло 237 человек, в том числе 72 — в Севастополе

7. Медицина мертва. Аптеки шо пустые, шо с фальсификатом — разницы нет. Оккупанты устроили гибридный геноцид. По ссылке прочтите очередную историю, как оккупанты отказывают в госпитализации пожилым людям, а лекарств, назначенных фельдшером, в аптеках нет от слова совсем

8. Симферополь. Перекресток улиц Лихого и Бахчисарайская заасфальтировали вместе с деревьями. Мучительная смерть всего живого

9. Сколько смыслов, русофобии и экстремизма в обычном сообщении ФБ: “Второго ноября закончился круизный сезон 2013”, — написал житель Ялты и опубликовал соответствующие фотографии

10. Одна из самых обсуждаемых тем в Севастополе — варварское “благоустройство” оккупантами музея-заповедника “Херсонес Таврический”. Крымчане, в том числе ватные, комментируют ход работ и проклинают всех, кто за ними стоит: “Это же какими ушлепками надо быть!!! У меня закончилась нормативная лексика в адрес этого преступления, как и терпение. Суки, вы еще нам за Севастополь ответите!!!”, “Стыд и срам. Никак не накушаются. Бедный город”, “Археологи, в том числе московские, много лет копающие Херсонес, в шоке от происходящего. Подобные металлические конструкции для сцен недопустимы в этом месте. Известно, что, когда их устанавливали, повредили одну из стен античной застройки”, “В Херсонес пришла большая беда, его у нас не просто украли, его почти уничтожили. Я помню Херсонес прекрасным и настоящим, на разных площадках работали археологи и реставраторы, раскапывали всё новые и новые страницы многовековой истории. А теперь многовековую историю втаптывают, уродуют, рушат нелепые тяжелые конструкции и тупой новодел”, “Вновь погибает Херсонес”, “Это уже НЕ Херсонес”, “Теперь уже не почувствуешь дух древних греков, не пройдешь по каменным улицам. Не такой Херсонес я любила”, “Да, варвары пришли на землю Севастополя”, “Варварская цивилизация: купаться нельзя во избежание антропогенной нагрузки на прибрежную акваторию, а застраивать тысячелетние культурные слои и сформировавшийся природный ландшафт заповедника — можно. Культура временщиков — культура освоения средств”, “Город пережил осаду Меняйло и Овсянникова, частично потеряв при "обороне" уникальные лесные, заповедные и парковые территории, получил кучу новых уродливых бетонных монстров. Эх, опять не с того начал новый губернатор. Временщик”, “А что, кто-то хотел бы, чтобы там НАТО построило ракетную базу или концлагерь для русскоязычных?”, “Вы же понимаете, шо гавань в слове Херсонес слышит только ТРИ ПЕРВЫЕ БУКВЫ? Именно они сакральны для варваров. И к ним, к рашен стандартам, гавань и приводит жемчужину мировой истории”.

P.S. Воем пропагандонши Надежды Исаевой, которая, как и многие предатели, пришла к шокирующим для оккупантов выводам, завершу сегодняшний выпуск: “Мне кажется, путин искренне ненавидит Севастополь. Иначе он бы не присылал в регион своих варваров-опричников. Эти варвары изуродовали античные руины Херсонеса, изуродовали историческую улицу Большую Морскую, сделав кальку с Тверской. Ставят памятник Примирения белым и красным, который никому, кроме Мединского, нах*р не нужен. Они забрали у нас самые живописные прибрежные зоны, отдав их элите. Они уродуют горные реки, чтобы губернатор Севастополя Развожаев расплатился миллиардными подрядами с военными за поддержку на выборах — и это под предлогом решения проблемы водоснабжения. Я могу долго продолжать о пздце, который устроили российские чиновники в Севастополе. Но скажу лишь одно. Крымская весна вдохновила меня стать журналистом и быть полезной обществу. За это, пожалуй, я останусь благодарна президенту россии. Но чем больше я смотрю, что творят его ставленники в Севастополе и Крыму, тем чаще меня посещает мысль, а может лучше было бы, если бы он остался украинским? Там хотя бы иногда реагировали на запросы населения”… Вот так, на седьмом году оккупации даже самые упоротые предатели, перечисляя длинный список камней с неба, приходят к пониманию, что нет ничего лучше, чем украинский Крым.