1. "У нас в будинку шестеро дітей. Протягом першого місяця арешту вони майже щовечора плакали. Вони знають, де знаходиться їхній батько. Вони дуже сумують за нього. Готують йому подарунки "- дружина політв'язнів Яшар Муедінова розповіла, як живе сім'я після обшуку і арешту батька.

2. Окупанти продовжили до 15 січня 2021 року термін утримання під вартою політв'язням Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Різе і Енверу Омерова, а також Айдеру Джеппарова, яких затримали і заарештували після масових обшуків 10 червня 2019 року

3. Окупанти продовжили до 21 січня 2021 року термін утримання під вартою політв'язня алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану Нагаєва, Руслану Месутову, Ельдару Кантімірова і Ленур Халілову

4. Окупанти продовжили до 16 грудня 2020 року термін утримання під вартою кримчанину Івану Яцкіна, підозрюваному в шпигунстві на користь України

5. В окупованій Керчі сталося потрійне ДТП за участю військового автомобіля загарбників. Знову іхтамнети чавлять на дорогах

6. Крим з молотка: окупанти внесли винзавод "Массандра" в програму прихватизації на 2020 рік - український виноробний комплекс загарбники мають намір продати дружкам путина до кінця поточного року

7. Окупанти відрапортували про 12 нових свердловинах, які пробурили для роботи котелень в Симферополі. Всього повинні пробурити 14 нових свердловин для цих цілей. Нагадаю, вчора Гоблін підтвердив, що бурінням свердловин окупанти знищують Крим

8. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 158 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 2 смерті). У Севастополі - 30 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 7553 осіб, в тому числі 1385 в Севастополі. Померло 150 осіб, в тому числі 41 - в Севастополі

9. Відділення Сімферопольської поліклініки №3, яке обслуговує один з найбільш густонаселених мікрорайонів міста, зупинило свою роботу в зв'язку з захворюванням коронавірусів ВСЬОГО складу медиків. Зате який сезон хороший був, так, ватники?

10. Жителі Криму тим часом пишуть: "Новий рекорд - 157 нових хворих коронавірусів! 130 з них самі звернулися за допомогою. Повідомлення розривають історіями: коли і кого відмовилися госпіталізувати, у кого відмовилися робити тести, де нові глобальні осередки "," Офіційна статистика неточна, потрібно їх цифру помножити на 30, і тоді буде зрозумілий справжній кошмар, який твориться в Криму "," Статистику роблять з тих людей, які доповзли, додзвонилися до лікарів !!! А в тіньовий статистикою - пздц !!! "," Природний відбір. Вмерти в россии - місія слабовиполніма в Криму. Ми знаємо, шо ви помирати вдома! Це наша нова програма - помри амбулаторно! Ваш Мінздох Криму "," В аптеках немає ні противірусних, ні шприца, нічого ... У лікарнях немає місць, лікарів немає, більшість хворіють. Невже, коли відкривали сезон, не замислювалися, що так буде? Бідні ми, кримчани "," Та скільки це триватиме ?! Уже слів немає нормальних, щоб описати цю жахливу ситуацію в Криму з ковідом. З кожним днем захворює все більше людей навколо - знайомі з пневмонією, вчителі в школі хворіють, в класах багато дітей відсутній. Вчора вчитель захворів і двоє дітей пішло з класу з температурою. Ніхто не вводить карантин. Закрийте терміново школи! Ніякі лікарні не впораються з такою кількістю хворих. Невже це незрозуміло? Якесь божевілля твориться в Криму "," Сам захворів, зіткнувся з тим, що в Криму взагалі немає медицини. Ситуація дуже сильно нагадує сніжний ком. Дуже різко і багато захворює близьких людей. Медична допомога отримати нереально !!! Що ж буде далі ??? "," Це що, квест на виживання ??? "," Уже страшно! Допомоги чекати немає звідки "," Не треба було відкривати сезон - ось вам і результат "," Вранці Аксьонов озвучує страшні цифри, а ввечері красується на фестивалях і заходах. Скільки таких, як я, що лежать вдома і не знають, хворі вони чи ні? Думаю, що багато "," Терміново закривайте Крим! У Москві школи закриті, все сюди ломанулись відпочивати. Терміново вводите контроль хворих на в'їздах до Криму "," Ми не вискочимо з такою болячки! Потрібно закривати Крим. А у нас розкупили всі місця на відпочинок до грудня! Що твориться ??? Москва відправила своїх громадян на дистанційку. Так вони всі поїхали на півдня! Ми всі в Криму просто загинемо! "," Який кошмар! Це потрібно терміново зупиняти! Закривайте наш Крим "

11. Незважаючи на стрімке зростання числа хворих коронавірусом, окупанти не планують вводити якісь обмеження для заробітчан на відпочинок до Криму рашістов

12. Як добре, що відстояли Рузская мову, а то нам навіть думати по-Рузская забороняли: "пАкупателі без наявності масок не обслуговуватимуться", - йдеться в оголошенні одного з супермаркетів Ялти

13. У гінекологічному відділенні 1-ї міської лікарні Севастополя 2 випадки Covid-19. Поки що два. Будьте здорові

PS За офіційною статистикою окупантів, за січень-серпень 2020 року на 17% збільшилася кількість заробітчан в Крим, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 року. Так, за вісім місяців 2020 року на окупований росією півострів наїхало 22908 чоловік, при цьому зону людського лиха покинули 13477 чоловік. І це тільки офіційні цифри, які не відображають в рази гіршою реальної картини заміщення місцевого населення