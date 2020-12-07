1. Комерційний суд Швейцарії визнав законною заморозку доларових активів холдингу Lamesa російського бізнесмена Віктора Вексельберга в банку Julius Baer: "Вексельберг намагався отримати доступ до активів, заморожених через санкції США, щоб погасити борг по кредиту в розмірі $160 млн. Суд прирівняв (холдинг) Lamesa, формально не включений в санкційні списки США, до самого пана Вексельберга. Таким чином, банк має право і обов'язок заморозити активи, відмовляти в транзакціях і виплати дивідендів за цінними паперами". Це кримський пакет санкцій. Нехай щастить.

2. Не є чимось новим розуміння того, що російська окупація кримського півострова мала на меті не тільки і не стільки "збирання земель руських", але і в першу чергу створення величезної військової бази. Захоплений Крим став місцем базування військ і озброєння, важливим логістичним елементом російських військових операцій в Сирії і місцем зручного розташування великої частини військово-промислового комплексу, що складається з захоплених українських підприємств. Ще на початку 2019 року Моніторингової групою Інституту Чорноморських стратегічних досліджень було зафіксовано не менше 150 російських підприємств з усіх регіонів рф, які співпрацюють з кримськими підприємствами, що беруть участь у виконанні військових замовлень.

3. Російському рок-музиканту Петру Мамонову на три роки заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму. Рашиста і його дружину зупинили 5 грудня в київському аеропорту "Бориспіль" і вислали з країни. Тим часом Софія Ротару знову поперлися виступати в росію і вітати країну, що напала на Україну з Новим роком.

4. Окупанти мають намір продати унікальні дитячі санаторії "Юність" і "Піонер" в Сімеїзі, що спеціалізуються на лікуванні туберкульозу та інших хвороб дихальних шляхів.

5. В Криму пересохли річки, які живлять водосховища. На фото – все, що залишилося від ріки Сафун-Узень, що впадає в Ізобільненське водосховище, яке постачає Велику Алушту. Регіон вже на графіку по воді. Поки її немає тільки вночі, але все ще попереду.

6. В окупованому росією Криму за добу виявили 263 нових випадки коронавірусной інфекції (+6 смертей). У Севастополі – 75 (+4 смерті). Кількість заражених збільшилася до 21 607 осіб, в тому числі 4 769 в Севастополі. Померло 480 осіб, в тому числі 140 – в Севастополі.

7. "Раджу нетямущим людям поцікавитися, скільки терористичних актів було попереджено в Криму тільки за один рік співробітниками ФСБ. Та й про теракт в Керчі все стали забувати. Там, до речі, мотиви досі до кінця не з'ясовані", – написало рашистське диво. Раджу нетямущим понаєхам поцікавитися, скільки терактів було в Криму до окупації.

8. Керч. Похолодало і сильний вітер. Всього -1, а відчувається як -10-11, а й це фігня – дика вологість повітря. До чого я це. Зустрів сусіда, який рік тому сюди з Сибіру приперся. Каже: як ви тут живете, у них типу переносив вільно холод. Мораль – нех*р було сюди їхати, валіть назад.

9. Окупанти в Севастополі взяли закон про податок на майно фізичних осіб (будинки, квартири, гаражі і т.д.). Жителі міста, в тому числі ватники, в соцмережах проклинають окупантів, добрим словом згадують Україну і зовсім не горять бажанням розлучатися зі своїми кровними за свою ж нерухомість: "Ми не підписувалися у 14-му на грабіж. В Україні ми нічого не платили – це раз! Моє житло дав моїм батькам і нам Радянський Союз. З якого такого переляку нас оббирають?", "90% тих, хто голосував за входження в рф навіть не здогадувалися, що собою являє сучасна росія. Україна за рівнем корупції і беззаконня в порівнянні з рф – це дитячий садок, молодша група", "А яке відношення має росія до майна СРСР або майну, набутому при УкраїнІ?", "0,1% – це дох*ра.

У всіх тих, хто проголосував (за таку ставку) депутатів низька соціальна відповідальність, втім, як і у севастопольців, які проголосували за них", "Рукожопі і прийшлі будуть "освоювати і дерибанити" гроші севастопольців", "А податок на розкіш слабо??? Замість того, щоб з жебраків три шкури здирати", "Це елементарне вторгнення в особисте життя людей. Поки явно, фізично, не виганяють з квартир.

Починають "неявно" – податок, бачте! Як тут не згадати слова начальника карного розшуку Романа Шилова з серіалу "Ментовські війни:" Зараз вони забирають заводи, комбінати. Потім підуть в чайні і булочні. А коли закінчаться чайні і булочні, вони прийдуть до нас в квартири".

Ось, вже прийшли", "Це раскулачка і геноцид", "Ось, почалося! Це ініціатива заїжджих. А потім потихеньку зібрані податкові грошики будуть осідати в кишенях цих же заїжджих чинуш", "а як же * ніхто нічого не винен втратити, а тільки придбати*? Якби не севастопольці, в нашому місті була б стоянка НАТОвських кораблів. Дякую. Віддячили!

Нічним шакалів безкоштовно землю разом зі стратегічним водним об'єктом; нам – податок. Їм – все, нам, які вийшли навесні 14 року на захист міста і які прийшли на референдум – останні штани відберуть! Не соромно? Совість є? Де створені робочі місця? Ви безробітних вирішили обібрати?", "Це росія, дитинко", "Нові камені з неба", "з кожним роком вони все більші", "Орендна ставка комерційної і житлової нерухомості виросте в ціні. У Севастополі, крім поточного, вже виріс ринок вартості землі, виросте і ринок оренди", "Це нам всім підвищить оренду. А ми підвищимо ціни. Всі витрати в товар", "Грабуй, розкуркулювали, глум – девіз слуг народу", "Чому нас обклали оброком на радянські будинки? Що відбувається?", "Це "рідна гавань")))".

P.S. Завершу випуск повідомленням євпаторійця, який прокоментував виття ватників в зв'язку з введенням чергового оброку: "Недовго музика грала, недовго фраєр танцював... Знайшли-таки на сьомому році окупації, "що нам дала Україна". Ну, а поки ватники виють, я поспішу привітати наших воїнів з Днем ЗСУ! СПАСИБІ вам за службу, захист і надію!

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