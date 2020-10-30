1. Конституційний суд України скасував повноваження НАПКА і закрив доступ до декларацій чиновників і політиків, повернувши Україну за часів, коли не існувало антикорупційного законодавства. Тим часом журналісти "Схем" з'ясували, що Глава Конституційного суду Олександр Тупицький в 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз окупованого росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за законодавством окупантів, але не відобразивши інформацію про це в своїй декларації. На цих курва в мантіях клейма ніде ставити! Коли ж ви нажрется ?!

2. Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід судді Дуко Ораньє в справі про "скіфському золоті". Ораньє раніше представляв інтереси російської компанії "Промнефтьстрой" в справі проти ВАТ "НК ЮКОС" і тісно співпрацював з адвокатами, які зараз працюють з кримськими музеями

3. Окупанти нагрянули з обшуком до квартири понаїхало до окупації в Крим рашіста Іллі Большедворова, який в 2014 радів захоплення Криму росією і мріяв потрапити до годівниці: "О 6 ранку 29.10.2020 р - 5 чол. по громадянці увійшли в квартиру під приводом надійшов нікого заяви "про підозру в організації масових заворушень" в рамках адміністративної справи. За словами дружини Ірини Большедворовой, у Іллі силою вихопили мобільний телефон з рук і почали проводити огляд приміщення. Були переглянуті дані на особистому комп'ютері дружини на наявність деяких агітаційних матеріалів, плакатів і т.д. Присутні поняті. Дружина і діти в даний момент знаходяться в шоковому стані від того, що відбувається ", - написав ще один ватоголовий разочаровашка Олег Кочерів. Він також додав, що обшук пройшов у кізяка Сергій Акімова та їх однодумця Сергія Васильєва. Після обшуку трьох активних учасників захоплення Криму відвезли в "суд"

4. 200 призовників з Криму окупанти незаконно закликали і відправили для проходження служби в росію. Подібні дії рашістов порушують Женевську конвенцію ООН і є військовим злочином, про що Україна повідомила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду

5. У 30-метровому руслі тече 30-сантиметрова річка. Колись горда и повноводна річка Альма

6. Судак, Затишне, Веселе ... Вода в кранах солона - коли є, звичайно: "У Затишному давно солона-пресоленая. Це для профілактики коронавирусной інфекції. Кімнатні квіти, правда, гинуть "," Не солона, а мінеральна "," Платимо добре, користуємося не надто. Пити і їсти готувати - купуємо очищену. Або в джерелах набираємо "

7. Подивіться, як виглядало Бахчисарайське водоймище ДО порятунку "рідний гаванню" нас від життя в березні 2014 року, і як воно виглядає зараз.

8. "Сергій Валерійович, прокоментуйте ситуацію з підвищенням цін на цукор. Вчора в пуд (прим - колишній АТБ) вже цукор 62 рубля. Обіцяли ціни знизити з появою залізниці. Сезон закаток вже пройшов. Ціни щодня ростуть на 10 рублів ", - скаржаться ватники Гоблін. А чого скаржитеся? Ось міст побудують і ціни впадуть.

9. В окупованому росією Криму за добу виявили 225 нових випадків коронавирусной інфекції (+5 смертей). У Севастополі - рекордні для міста 74 (+2 смерті). Кількість заражених на півострові зросла до 11 247 осіб, в тому числі 2 238 в Севастополі. Померло 206 осіб, в тому числі 63 - в Севастополі

10. З'явилися подробиці того, що відбувається в ковідном госпіталі в Севастополі, де живі годинами лежать з трупами і не можуть докричатися до медперсоналу. Окупанти звинуватили хворих в тому, що вони зрадили шокуючу ситуацію розголосу.

11. "Лікуйтеся вдома, місць немає ... Сьогодні забрали останні 12 ампул антибіотика, об'їхавши попередньо все місто". У Судаку (і не тільки) закінчилися ліки ... Навіть фуфломіцін ... І лікарі ... І медицина. Ватники констатують в соцмережах, що допомоги чекати нізвідки.

12. Ліки були роздобутим в Херсонській області і доставлені в окупацію - для лікування моєї близької родички від ковіда. Вранці її не стало.

13. До окупації слова "мобільний зв'язок" і "балкон" в одному реченні ми вживали в 1999 році останній раз: "Скажіть, а це якийсь особливий вид ненависті до севастопольців, які живуть на Шевченка, Косарєва, Маринеско, Молодих будівельників? Мобільний зв'язок - як манна небесна. Поговорити треба - йдеш на балкон. Заходиш на ринок - зв'язку немає. Ідеш поруч зі школою - зв'язку немає. А якщо приватним підприємцем? Швидку викликати? Бігати й шукати сигнал? Це взагалі нормально, що в такому густонаселеному районі зв'язок як в селі Кукуева? Губернатор говорив щось про санкції. Які санкції ??? Вишку поставте і все! Або після виборів вже на всіх плювати? ". Плювати на всіх не після "виборів", а після 2014 року. Думайте, ватники, думайте!

14. Помітив, що в Ялті стали з'являтися пункти видачі від OZON.ru. Якщо хто не знає - Личакові пародія на Amazon

PS Окупанти оштрафували на 20 тисяч рублів ватників Іллю Большедворова, Сергія Акімова та Сергія Васильєва, яких затримали сьогодні після обшуків. Їм закидають "порушення порядку проведення публічних заходів". Ватників гноблять за поодинокі пікети, які ті провели через катастрофічну ситуацію з водою, звинувативши "кримська влада" в бездіяльності і поклавши на них всю провину. Ситуація з обшуками у посібників окупантів показує нам дві речі: по-перше, тема влаштованої рашістамі водної катастрофи є вкрай болючою для Кремля, який за 6 років анексії не придумав (і не зможе) способу її вирішення - скільки б мільярдів на це виділяли; по-друге, як я і говорив, спочатку вони прийшли за нами, але рано чи пізно прийдуть і за вами, за кожним з вас, хто активно допомагав захоплювати Крим, а потім не зміг закрити рот в пошуках телевізійної версії росії. Що посієш те й пожнеш. А засіяли ви українську землю рясно ... сльозами, кров'ю і смертями. Пожинати довго будете!

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