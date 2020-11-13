1. Окупанти в Криму оштрафували імама Аблякімов Галієва на 5 тисяч рублів за п'ятничну молитву, яку назвали "здійсненням місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання"

Далі текст мовою оригіналу

2. Почта города Токио начала продажу памятных марок, на которых изображены достопримечательности УКРАИНЫ, в том числе замок Ласточкино гнездо, который находится на южном берегу временно оккупированного россией Крыма. Проект посвящен сотрудничеству Украины с городом Хино накануне Олимпийских игр в Японии

3. “И вот такого традиционного союзника — я бы сказал, союзника с 50-летним стажем сотрудничества с Москвой — пришлось шесть лет уговаривать открыть в Крыму несчастное почетное консульство. Если вам нужны были доказательства никчемности "российского" статуса Крыма, то, уверен, (президент Никарагуа) Даниэль Ортега Сааведра их только что предоставил”. Прочтите мнение Портникова об открытии “консульства Никарагуа” в оккупированном Крыму

4. В Представительстве Украины в ЕС сообщили, что Комитет по иностранным делам одобрил доклад по Украине, в котором содержатся намерения к сохранению санкций против россии и призывы к началу переговоров по деоккупации Крыма

5. Константинов заявил, что крымчанам надо забыть о днепровской воде. Назвал предатель и причины… Вероятно, озвученное родилось в глубоких недрах остатков мозга Константинова после ведра боярышника: “Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня — это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день. Второй немаловажный вопрос — качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали? Пока на Украине не будет адекватной власти — а там это не предвидится — этот вопрос надо забыть”

6. Оказалось, что над Крымом находятся “неправильные облака”, поэтому оккупанты не используют самолет, который якобы способен вызывать дожди. Теперь Гоблин вынужден молчать и делать вид, что этого самолета, которым он активно кичился, не существует и вовсе

7. Уровень леса на фото — это уровень воды при хорошей наполняемости в Пapтизанском водохранилище, питающем Симферополь. Вода уходит из Крыма. Северный лис все ближе

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 220 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 55 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 14 890 человек, в том числе 3 306 в Севастополе. Умерло 293 человека, в том числе 87 — в Севастополе

9. Новости убитой говенью медицины: “Ситуация вчера. Портовая поликлиника в Камышах (Севастополь), подхожу к регистратуре, спрашиваю: "Как попасть в кабинет неотложки?". Ответ: "Не работает". Говорю: "Хорошо, запишите или к терапевту, или к гастроэнтерологу, бок болит". Ответ: "К терапевту запись через 2 недели, а гастроэнтеролог заболел". Все, тупик. Ни тебе сходите туда-то или к любому врачу срочно. Это я по поводу "не занимайтесь самолечением, бегите сразу к врачу", а по факту всем наплевать”

10. В Феодосийском медицинском центре оккупанты сокращают медсестер, работающих в наркотической службе учреждения. Официальная причина — “неэффективность работы службы”. Реальная причина — месть за то, что медсестры пытались добиться “ковидных” выплат, которые путин обещал. Медсестер запугивали, и многие из них после этого отказались от претензий на положенные выплаты. Остальных вышвыривают на улицу.

11. Хотите один прикольный факт? К нам в Феодосию на заработки ездит УЗИст с материковой Украины. Работает там и тут. Во как народ может раскорячиться. Ему тут ведут предварительную запись. Он приезжает, обслуживает и уезжает. И так по кругу

12. В Гурзуфе очень сильно покращилось… во всем… и с каждом годом все покращеней и покращеней: “Почему все молчат, что в Гурзуфе закрывают лабораторию????!!!!! Давайте что-то делать!!!!! Где все депутаты? Помогите, чтобы в посёлке осталась лаборатория!”. Комментарии: “Отдел полиции расформировали, больницу распустили, лабораторию закрыли. Население увеличивается, инфраструктура уменьшается. Логично, пи@дец”, “Наверняка, кому-то домик больницы понравился”, “(Из Кемерово пишет) А как же нацпроекты о доступной медпомощи?! В деревнях строят фельдшерско-акушерские пункты, а у вас в Гурзуфе все, наоборот, закрывают!”, “Да тут уже 6 лет какой-то странный проект реализуется. Гурзуф уже к сельской местности приравняли. Все у нас было, а сейчас все хуже и хуже становится с каждым годом”, “(Снова из Кемерово) Я это заметила. Я каждый год бываю в Гурзуфе”, “И один детский врач, который отказывается ходить к деткам на вызовы”, “В поликлинике остался один терапевт, и та с понедельника в отпуске”, “Надо поднимать бунт. Это уже не первые попытки закрыть детскую и лабораторию”, “Давайте собираться, в Ялту ездить за справкой — не вариант”, “В Симеизе, Алупке та же ситуация. Врачей уже нет, лабы тоже, и так же в сети обсуждают”, “Нас депортируют?”

P.S. “Да тут уже 6 лет какой-то странный проект реализуется. Всё у нас было, а сейчас всё хуже и хуже становится с каждым годом”, — пишут ватники. Глядишь, скоро и не побоятся вслух назвать организатора этого “странного проекта”, который отобрал у них всё!